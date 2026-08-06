Лондонда тарихий пиво заводи ўрнида йирик маълумотлар маркази қурилади

·49·Техно
Лондонда тарихий пиво заводи ўрнида йирик маълумотлар маркази қурилади
Қисқача

Буюк Британия ҳукумати Лондондаги тарихий Труман Бреверй ҳудудида қуввати 5,2 МВ ва умумий майдони 5266 квадрат метр бўлган маълумотлар маркази қурилишини маъқуллади. Лойиҳа аввал Товер Ҳамлец тумани маҳаллий кенгаши томонидан рад этилган, бироқ участка эгасининг апелляциясидан сўнг уй-жой қурилиши масалалари бўйича вазир Анжела Рейнер рухсат берган.

Буюк Британия ҳукумати Лондон шаҳридаги тарихий Труман Бреверй пиво заводи ҳудудида қуввати 5,2 МВ бўлган замонавий маълумотлар марказини қуриш лойиҳасини маъқуллади. Ушбу қарор пойтахтда рақамли инфратузилмани ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда, бироқ у маҳаллий аҳоли ва шаҳарсозлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу реконструкция лойиҳаси аввалроқ Товер Ҳамлетс тумани маҳаллий кенгаши томонидан рад этилган эди. Бироқ участка эгасининг апелляциясидан сўнг масала марказий ҳокимият идоралари муҳокамасига ўтказилди ва якунда ҳукумат аралашуви билан ижобий ҳал этилди.

Лойиҳанинг тафсилотлари ва келишмовчиликлар

Мамлакатнинг уй-жой қурилиши масалалари бўйича вазири Анжела Рейнер лойиҳани амалга оширишга рухсат берди. Ҳужжатга кўра, ҳудуддаги мавжуд эски биноларни бузиш ва умумий майдони 5266 квадрат метр бўлган янги дата-центр барпо этиш кўзда тутилган. Расмийлар ҳозирги объект авария ҳолатида эканлиги, шунингдек, жамоат тартибини бузиш ва хавфсизлик билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқараётганини важ қилиб кўрсатишди.

Шунга қарамай, мазкур қарор маҳаллий аҳолининг жиддий норозилигига сабаб бўлди. Янги маълумотлар маркази қурилишига қарши қаратилган махсус петиция 3600 дан ортиқ имзо тўплади. Лойиҳа танқидчилари экологик вазиятнинг ёмонлашишидан хавотир билдириб, бу ҳудудни турар жой қуриш учун ишлатиш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидладилар.

Тарихий ҳудуднинг келажаги ва рақамли инфратузилма

Маҳаллий кенгаш буюртмасига кўра тайёрланган муқобил режада мазкур ерда 44 та ижтимоий уй-жойни ўз ичига олган жами 350 та хонадон барпо этиш режалаштирилган эди. Бироқ марказий ҳокимият вакиллари ушбу вариантнинг амалга ошишини тасдиқловчи етарли асослар тақдим этилмаганини билдирди. Умумий қиймати 500 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган мазкур реконструкция ишлари ҳудуд қиёфасини тубдан ўзгартириб юборади.

Маълумот учун, ХВИИ асрда асос солинган ва ХИХ аср охирига келиб дунёдаги энг йирик пиво заводларидан бирига айланган Труман Бреверй 1989-йилда ўз фаолиятини тўхтатган эди. 1995-йилда комплекс тадбиркор Эли Залуф томонидан сотиб олинган. Ҳозирги кунда ушбу ҳудудда 2019-йилда Интерхион компанияси сотиб олингандан сўнг ташкил этилган Дигитал Реалтй операторининг учта маълумотлар маркази аллақачон муваффақиятли фаолият юритмоқда.

ДатасентерЛондонТруман БреверйТехнологияБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди