Лондонда тарихий пиво заводи ўрнида йирик маълумотлар маркази қурилади
Буюк Британия ҳукумати Лондондаги тарихий Труман Бреверй ҳудудида қуввати 5,2 МВ ва умумий майдони 5266 квадрат метр бўлган маълумотлар маркази қурилишини маъқуллади. Лойиҳа аввал Товер Ҳамлец тумани маҳаллий кенгаши томонидан рад этилган, бироқ участка эгасининг апелляциясидан сўнг уй-жой қурилиши масалалари бўйича вазир Анжела Рейнер рухсат берган.
Буюк Британия ҳукумати Лондон шаҳридаги тарихий Труман Бреверй пиво заводи ҳудудида қуввати 5,2 МВ бўлган замонавий маълумотлар марказини қуриш лойиҳасини маъқуллади. Ушбу қарор пойтахтда рақамли инфратузилмани ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда, бироқ у маҳаллий аҳоли ва шаҳарсозлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу реконструкция лойиҳаси аввалроқ Товер Ҳамлетс тумани маҳаллий кенгаши томонидан рад этилган эди. Бироқ участка эгасининг апелляциясидан сўнг масала марказий ҳокимият идоралари муҳокамасига ўтказилди ва якунда ҳукумат аралашуви билан ижобий ҳал этилди.
Лойиҳанинг тафсилотлари ва келишмовчиликларМамлакатнинг уй-жой қурилиши масалалари бўйича вазири Анжела Рейнер лойиҳани амалга оширишга рухсат берди. Ҳужжатга кўра, ҳудуддаги мавжуд эски биноларни бузиш ва умумий майдони 5266 квадрат метр бўлган янги дата-центр барпо этиш кўзда тутилган. Расмийлар ҳозирги объект авария ҳолатида эканлиги, шунингдек, жамоат тартибини бузиш ва хавфсизлик билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқараётганини важ қилиб кўрсатишди.
Шунга қарамай, мазкур қарор маҳаллий аҳолининг жиддий норозилигига сабаб бўлди. Янги маълумотлар маркази қурилишига қарши қаратилган махсус петиция 3600 дан ортиқ имзо тўплади. Лойиҳа танқидчилари экологик вазиятнинг ёмонлашишидан хавотир билдириб, бу ҳудудни турар жой қуриш учун ишлатиш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидладилар.
Тарихий ҳудуднинг келажаги ва рақамли инфратузилмаМаҳаллий кенгаш буюртмасига кўра тайёрланган муқобил режада мазкур ерда 44 та ижтимоий уй-жойни ўз ичига олган жами 350 та хонадон барпо этиш режалаштирилган эди. Бироқ марказий ҳокимият вакиллари ушбу вариантнинг амалга ошишини тасдиқловчи етарли асослар тақдим этилмаганини билдирди. Умумий қиймати 500 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган мазкур реконструкция ишлари ҳудуд қиёфасини тубдан ўзгартириб юборади.
Маълумот учун, ХВИИ асрда асос солинган ва ХИХ аср охирига келиб дунёдаги энг йирик пиво заводларидан бирига айланган Труман Бреверй 1989-йилда ўз фаолиятини тўхтатган эди. 1995-йилда комплекс тадбиркор Эли Залуф томонидан сотиб олинган. Ҳозирги кунда ушбу ҳудудда 2019-йилда Интерхион компанияси сотиб олингандан сўнг ташкил этилган Дигитал Реалтй операторининг учта маълумотлар маркази аллақачон муваффақиятли фаолият юритмоқда.
…