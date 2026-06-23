Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?

·0·Фойдали
Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?

Бугунги тезкор замонда кўпчилик инсонлар ўзини бахтсиз ҳис қилишидан шикоят қилади. Лекин бу ҳолатнинг сабаби кўпинча ташқи омиллар эмас, балки инсоннинг ўзидаги одатлар ва қарашлар билан боғлиқ бўлади. Бахтга етишиш учун аввало фикрлаш тарзини ўзгартириш керак.

Ҳозирги кунда ижтимоий тармоқлар, айниқса Instagram каби платформалар инсон психологиясига кучли таъсир кўрсатмоқда. У ерда аксарият ҳолларда ҳаётнинг фақат гўзал, муваффақиятли ва “мукаммал” томони намойиш этилади. Натижада инсон ўз ҳаётини бошқаларники билан солиштира бошлайди ва ўзини етарлича яхши эмасдек ҳис қилади. Шу сабабли Instagram’ни чеклаш ёки ундан узоқроқ бўлиш инсон руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади.

Яна бир муҳим муаммо — таққослаш одати. Инсонлар кўпинча бошқаларнинг ҳаётига қараб ўз қадрини белгилашга ҳаракат қилади. Аммо унутмаслик керакки, ҳар бир инсон ўз муаммосини яширади ва фақат энг яхши томонини кўрсатади. Шунинг учун ташқи кўринишга қараб хулоса чиқариш тўғри эмас.

Шунингдек, қарзга кириш ҳам инсонни руҳан ва моддий жиҳатдан қийин ҳолатга солади. Орзуларга тез эришиш ўрнига, сабр билан, ўз меҳнати орқали мақсадга интилган инсон кўпроқ хотиржам ва барқарор ҳаёт кечиради. Қарз юки эса эркинликни чеклаб қўяди ва стрессни оширади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳақиқий бахт ташқи нарсаларда эмас, балки бор нарсани қадрлаш, ўз ҳаётини бошқалар билан солиштирмаслик ва эркинликни сақлашда яширин. Шу оддий қоидаларга амал қилган инсон ҳаётда кўпроқ хотиржамлик ва ички барқарорликка эришади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!Бугун, 16:20Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Бугун, 16:19Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБарча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБугун, 16:19Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бугун, 09:24Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Кеча, 18:27Тизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиТизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиКеча, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?