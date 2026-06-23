Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?
Бугунги тезкор замонда кўпчилик инсонлар ўзини бахтсиз ҳис қилишидан шикоят қилади. Лекин бу ҳолатнинг сабаби кўпинча ташқи омиллар эмас, балки инсоннинг ўзидаги одатлар ва қарашлар билан боғлиқ бўлади. Бахтга етишиш учун аввало фикрлаш тарзини ўзгартириш керак.
Ҳозирги кунда ижтимоий тармоқлар, айниқса Instagram каби платформалар инсон психологиясига кучли таъсир кўрсатмоқда. У ерда аксарият ҳолларда ҳаётнинг фақат гўзал, муваффақиятли ва “мукаммал” томони намойиш этилади. Натижада инсон ўз ҳаётини бошқаларники билан солиштира бошлайди ва ўзини етарлича яхши эмасдек ҳис қилади. Шу сабабли Instagram’ни чеклаш ёки ундан узоқроқ бўлиш инсон руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади.
Яна бир муҳим муаммо — таққослаш одати. Инсонлар кўпинча бошқаларнинг ҳаётига қараб ўз қадрини белгилашга ҳаракат қилади. Аммо унутмаслик керакки, ҳар бир инсон ўз муаммосини яширади ва фақат энг яхши томонини кўрсатади. Шунинг учун ташқи кўринишга қараб хулоса чиқариш тўғри эмас.
Шунингдек, қарзга кириш ҳам инсонни руҳан ва моддий жиҳатдан қийин ҳолатга солади. Орзуларга тез эришиш ўрнига, сабр билан, ўз меҳнати орқали мақсадга интилган инсон кўпроқ хотиржам ва барқарор ҳаёт кечиради. Қарз юки эса эркинликни чеклаб қўяди ва стрессни оширади.
Хулоса қилиб айтганда, ҳақиқий бахт ташқи нарсаларда эмас, балки бор нарсани қадрлаш, ўз ҳаётини бошқалар билан солиштирмаслик ва эркинликни сақлашда яширин. Шу оддий қоидаларга амал қилган инсон ҳаётда кўпроқ хотиржамлик ва ички барқарорликка эришади.
…