Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшет
Ваком компаниясининг Мовинкпад 11 модели рақамли расм чизишга қизиқадиган, аммо қиммат қурилмаларга катта маблағ сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун 500 долларлик планшет сифатида тақдим этилган. Қурилма 11,45 дюймли экран, 8 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга бўлиб, 1,3 фунт оғирлиги сабабли олиб юришга қулай.
Рақамли ижод оламида узоқ йиллардан бери ўз ўрнига эга бўлган Япониянинг Ваком компанияси ўзининг график планшетлар туркумини ривожлантиришда давом этмоқда. TechCrunch нашри тақдим этган маълумотларга кўра, компаниянинг Мовинкпад 11 модели рақамли расм чизишга қизиқувчи, бироқ қимматбаҳо қурилмаларга катта маблағ сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун қулай ва ҳамёнбоп ечим сифатида гавдаланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
1983 йилда ташкил этилган Ваком дунёдаги энг қадимги график планшет ишлаб чиқарувчилардан бири саналади. Сўнгги йилларда бренд махсус Android операцион тизимида ишлайдиган Мовинкпад сериясини босқичма-босқич такомиллаштириб бормоқда. Мазкур туркумдаги энг сўнгги қурилмалардан бири бўлган Мовинкпад Pro 14 ўтган кузда 899 доллар нархда чиқарилган бўлиб, у OLED экран ва кенгайтирилган ранглар гаммаси каби илғор хусусиятларга эга. Бироқ сериянинг илк вакили саналган Мовинкпад 11 ихчамлиги ва нархига кўра ўзига хос ўрин тутади.
Техник имкониятлар ва қулайликларМовинкпад 11 диагонали 11,45 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, қурилма 8 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга. Батареясиз ишлайдиган бу планшет USB зарядлаш мосламаси орқали қувватланади. Оғирлиги атиги 1,3 фунтни ташкил этгани боис, уни исталган жойга ўзингиз билан олиб юриш жуда қулай.
Қурилма тўпламига киритилган Pro Пен 3 стилусининг узунлиги 6,3 дюймга тенг бўлиб, у учта алоҳида ён тугма билан таъминланган. Ушбу тугмаларни фойдаланувчи ўз хоҳишига кўра дастурлаши мумкин. Шунингдек, Ваком турлича сифатдаги алмаштириладиган Стилус учлари жамланмаларини ҳам таклиф этади.
Нарх сиёсати ва рақамли санъат аҳамиятиБозорда турли тоифадаги график қурилмалар мавжуд бўлиб, 500 долларлик Мовинкпад 11 ўрта нарх сегментини эгаллайди. Оддий фойдаланувчилар учун бу бироз қиммат туюлиши мумкин, бироқ рақамли ижод билан шуғулланувчилар учун бу Ҳуион Инспирой H640P каби 30 долларлик арзон моделлар ҳамда 3500 долларлик Ваком Синтиқ Pro 27 ёки 1100 долларгача бўлган iPad каби қимматбаҳо қурилмалар орасидаги мақбул танловдир.
Рақамли санъат анъанавий қоғоз ва қаламда яратиб бўлмайдиган ўзига хос ижодий тажрибани тақдим этади. График дизайнерлар, мультфильм усталари, аниматорлар ва ҳатто видеоўйин яратувчилари айнан шундай планшетлар ёрдамида ўз ғояларини рўёбга чиқаришади. Баъзи рассомлар дастлаб планшетда эскиз чизиб, кейин уни қоғозга ўтказса, бошқалар аксинча қоғоздаги ишини рақамли форматга кўчиради.
…