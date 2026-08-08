Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшет

·58·Техно
Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшет
Қисқача

Ваком компаниясининг Мовинкпад 11 модели рақамли расм чизишга қизиқадиган, аммо қиммат қурилмаларга катта маблағ сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун 500 долларлик планшет сифатида тақдим этилган. Қурилма 11,45 дюймли экран, 8 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга бўлиб, 1,3 фунт оғирлиги сабабли олиб юришга қулай.

Рақамли ижод оламида узоқ йиллардан бери ўз ўрнига эга бўлган Япониянинг Ваком компанияси ўзининг график планшетлар туркумини ривожлантиришда давом этмоқда. TechCrunch нашри тақдим этган маълумотларга кўра, компаниянинг Мовинкпад 11 модели рақамли расм чизишга қизиқувчи, бироқ қимматбаҳо қурилмаларга катта маблағ сарфлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун қулай ва ҳамёнбоп ечим сифатида гавдаланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

1983 йилда ташкил этилган Ваком дунёдаги энг қадимги график планшет ишлаб чиқарувчилардан бири саналади. Сўнгги йилларда бренд махсус Android операцион тизимида ишлайдиган Мовинкпад сериясини босқичма-босқич такомиллаштириб бормоқда. Мазкур туркумдаги энг сўнгги қурилмалардан бири бўлган Мовинкпад Pro 14 ўтган кузда 899 доллар нархда чиқарилган бўлиб, у OLED экран ва кенгайтирилган ранглар гаммаси каби илғор хусусиятларга эга. Бироқ сериянинг илк вакили саналган Мовинкпад 11 ихчамлиги ва нархига кўра ўзига хос ўрин тутади.

Техник имкониятлар ва қулайликлар

Мовинкпад 11 диагонали 11,45 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, қурилма 8 гигабайт тезкор ва 128 гигабайт доимий хотирага эга. Батареясиз ишлайдиган бу планшет USB зарядлаш мосламаси орқали қувватланади. Оғирлиги атиги 1,3 фунтни ташкил этгани боис, уни исталган жойга ўзингиз билан олиб юриш жуда қулай.

Қурилма тўпламига киритилган Pro Пен 3 стилусининг узунлиги 6,3 дюймга тенг бўлиб, у учта алоҳида ён тугма билан таъминланган. Ушбу тугмаларни фойдаланувчи ўз хоҳишига кўра дастурлаши мумкин. Шунингдек, Ваком турлича сифатдаги алмаштириладиган Стилус учлари жамланмаларини ҳам таклиф этади.

Нарх сиёсати ва рақамли санъат аҳамияти

Бозорда турли тоифадаги график қурилмалар мавжуд бўлиб, 500 долларлик Мовинкпад 11 ўрта нарх сегментини эгаллайди. Оддий фойдаланувчилар учун бу бироз қиммат туюлиши мумкин, бироқ рақамли ижод билан шуғулланувчилар учун бу Ҳуион Инспирой H640P каби 30 долларлик арзон моделлар ҳамда 3500 долларлик Ваком Синтиқ Pro 27 ёки 1100 долларгача бўлган iPad каби қимматбаҳо қурилмалар орасидаги мақбул танловдир.

Рақамли санъат анъанавий қоғоз ва қаламда яратиб бўлмайдиган ўзига хос ижодий тажрибани тақдим этади. График дизайнерлар, мультфильм усталари, аниматорлар ва ҳатто видеоўйин яратувчилари айнан шундай планшетлар ёрдамида ўз ғояларини рўёбга чиқаришади. Баъзи рассомлар дастлаб планшетда эскиз чизиб, кейин уни қоғозга ўтказса, бошқалар аксинча қоғоздаги ишини рақамли форматга кўчиради.

ВакомМовинкпад 11График планшетТехнологияРақамли санъат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди