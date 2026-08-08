Бруну Гимараеснинг Арсеналга трансфери бюрократик муаммолар сабаб кечикмоқда
Бруну Гимараеснинг Нюкаслдан Арсеналга 75 миллион фунт стерлинг эвазига трансфери сўнгги маъмурий муаммолар сабаб расмийлаштирилишида кечикмоқда. Томонлар тўловни 24 ой давомида қўшимча шартли бонусларсиз амалга оширишга келишган, футболчи эса аллақачон Лондонга етиб келиб, Арсенал машғулотларида қатнашган.
Лондоннинг Арсенал клуби мухлислари ярим ҳимоячи Бруну Гимараеснинг трансфери бўйича расмий эълонни бироз кутишларига тўғри келади. Нюкасл Юнайтед сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган бразилиялик футболчининг ўтиши сўнгги дақиқалардаги маъмурий муаммолар сабаб ортга сурилди. Бу ҳолат ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири бўлган келишувга қизиқишни янада оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри ва Диарио АС хабарларига таяниб маълум қилишича, томонлар 75 миллион фунт стерлинглик тўлов миқдори бўйича тўлиқ келишувга эришган. Шартнома шартларига кўра, Лондон клуби бу суммани ҳеч қандай қўшимча шартли бонусларсиз, 24 ой давомида қисмларга бўлиб тўлайди. Бироқ, расмий эълон қилиш жараёни қандайдир процессуал тўсиқлар туфайли бироз чўзилмоқда.
Майдондаги ишларга таъсир кўрсатмадиРасмий таништирув маросими кечикаётганига қарамай, трансфер амалда якунланган деб ҳисобланмоқда. Футболчи аллақачон Лондон шаҳрига етиб келиб, жума куни Микел Артета қўл остидаги Арсеналнинг мавсумолди машғулотларида иштирок этди. Бу эса клуб расмийлари барча бюрократик масалаларни қисқа фурсатда ҳал этишига ишониши ва ярим ҳимоячининг тайёргарлигига тўсқинлик қилмаслигини англатади.
Бруну Гимараеснинг Нюкасл Юнайтеддан кетиши Испаниядаги йиғинда жамоанинг янги бош мураббийи Маттиас Яйссле билан учрашувдан сўнг ҳал бўлганди. Суҳбат давомида футболчи трансфер қилинишини сўраган ва раҳбариятдан ижобий жавоб олгач, дарҳол Лондонга тиббий кўрикдан ўтиш учун йўл олганди.
Нюкасл учун муҳим йўқотишУшбу трансфер Брунунинг Тйнсайд клубидаги ёрқин ва муваффақиятли даври якунига етганини билдиради. У 2022 йилнинг январида Франциянинг Лион клубидан 40 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган эди. Тўрт ярим йил давомида у жамоанинг сардорига ва мухлисларнинг севимли футболчисига айланди.
Нюкасл Юнайтед сафида жами 195 та учрашувда майдонга тушган бразилиялик футболчи 30 тадан ортиқ гол уриб, шунча голли узатмани амалга оширди. Энг муҳими, у клубнинг 70 йиллик танаффусдан кейин Лига кубогини қўлга киритишида асосий қаҳрамонлардан бири бўлганди. Эндиликда ўтиш даврини бошдан кечираётган Нюкасл учун бу футболчининг кетиши жиддий йўқотиш бўлиши аниқ.
…