Бруну Гимараеснинг Арсеналга трансфери бюрократик муаммолар сабаб кечикмоқда

·58·Спорт
Бруну Гимараеснинг Арсеналга трансфери бюрократик муаммолар сабаб кечикмоқда
Қисқача

Бруну Гимараеснинг Нюкаслдан Арсеналга 75 миллион фунт стерлинг эвазига трансфери сўнгги маъмурий муаммолар сабаб расмийлаштирилишида кечикмоқда. Томонлар тўловни 24 ой давомида қўшимча шартли бонусларсиз амалга оширишга келишган, футболчи эса аллақачон Лондонга етиб келиб, Арсенал машғулотларида қатнашган.

Лондоннинг Арсенал клуби мухлислари ярим ҳимоячи Бруну Гимараеснинг трансфери бўйича расмий эълонни бироз кутишларига тўғри келади. Нюкасл Юнайтед сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган бразилиялик футболчининг ўтиши сўнгги дақиқалардаги маъмурий муаммолар сабаб ортга сурилди. Бу ҳолат ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири бўлган келишувга қизиқишни янада оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри ва Диарио АС хабарларига таяниб маълум қилишича, томонлар 75 миллион фунт стерлинглик тўлов миқдори бўйича тўлиқ келишувга эришган. Шартнома шартларига кўра, Лондон клуби бу суммани ҳеч қандай қўшимча шартли бонусларсиз, 24 ой давомида қисмларга бўлиб тўлайди. Бироқ, расмий эълон қилиш жараёни қандайдир процессуал тўсиқлар туфайли бироз чўзилмоқда.

Майдондаги ишларга таъсир кўрсатмади

Расмий таништирув маросими кечикаётганига қарамай, трансфер амалда якунланган деб ҳисобланмоқда. Футболчи аллақачон Лондон шаҳрига етиб келиб, жума куни Микел Артета қўл остидаги Арсеналнинг мавсумолди машғулотларида иштирок этди. Бу эса клуб расмийлари барча бюрократик масалаларни қисқа фурсатда ҳал этишига ишониши ва ярим ҳимоячининг тайёргарлигига тўсқинлик қилмаслигини англатади.

Бруну Гимараеснинг Нюкасл Юнайтеддан кетиши Испаниядаги йиғинда жамоанинг янги бош мураббийи Маттиас Яйссле билан учрашувдан сўнг ҳал бўлганди. Суҳбат давомида футболчи трансфер қилинишини сўраган ва раҳбариятдан ижобий жавоб олгач, дарҳол Лондонга тиббий кўрикдан ўтиш учун йўл олганди.

Нюкасл учун муҳим йўқотиш

Ушбу трансфер Брунунинг Тйнсайд клубидаги ёрқин ва муваффақиятли даври якунига етганини билдиради. У 2022 йилнинг январида Франциянинг Лион клубидан 40 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган эди. Тўрт ярим йил давомида у жамоанинг сардорига ва мухлисларнинг севимли футболчисига айланди.

Нюкасл Юнайтед сафида жами 195 та учрашувда майдонга тушган бразилиялик футболчи 30 тадан ортиқ гол уриб, шунча голли узатмани амалга оширди. Энг муҳими, у клубнинг 70 йиллик танаффусдан кейин Лига кубогини қўлга киритишида асосий қаҳрамонлардан бири бўлганди. Эндиликда ўтиш даврини бошдан кечираётган Нюкасл учун бу футболчининг кетиши жиддий йўқотиш бўлиши аниқ.

АрсеналБруну ГимараесНюкасл ЮнайтедAPЛТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)