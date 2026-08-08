Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқда
Sony олти йил аввал тақдим этилган ВҲ-1000XM4 симсиз қулоқчинларини ВҲ-1000XM4C янгиланган индекси остида қайта сотувга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Янги модел савдоси жорий йилнинг 7-сентабридан бошланиши ва унинг нархи 250 доллар ёки евро атрофида бўлиши кутилмоқда. Қурилма асосий техник хусусиятлари бўйича асл моделни такрорлайди, бироқ расмий ҳужжатларда автоном ишлаш вақти 34 соат деб кўрсатилган.
Япониянинг технология гиганти Sony компанияси ўзининг энг муваффақиятли аудиотуркумларидан бири бўлган симсиз қулоқчинларини қайта бозорга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Деалабс нашрининг хабар беришича, олти йил аввал тақдим этилган машҳур модел янгиланган индекс остида сотувга қайтади ва харидорларга анча ҳамёнбоп нархда таклиф қилинади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур кутилмаган қайтиш ихлосмандлар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Янги талқин ВҲ-1000XM4C деб номланиши кутилмоқда ва у асосий техник жиҳатлари бўйича ўзининг афсонавий ўтмишдошини тўлиқ такрорлайди. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам компаниянинг харидорлар талабига мослашиш борасидаги навбатдаги муҳим қадами бўлади.
Сотувга чиқиш санаси ва нарх сиёсатиМанба маълумотларига кўра, янги эски модел савдога жорий йилнинг 7-сентябридан бошлаб чиқарилади. Қулоқчинларнинг нархи 250 доллар ёки евро атрофида белгиланиши кутилмоқда. Бу эса сўнгги авлод флагманларига нисбатан сезиларли даражада арзонроқ демакдир.
Қурилманинг техник хусусиятлари асл модел билан бир хил бўлиши айтилмоқда. Фақатгина автоном ишлаш вақти расмий ҳужжатларда 34 соат қилиб кўрсатилган (асл ВҲ-1000XM4'да бу кўрсаткич 38 соатни ташкил этган). Бироқ, амалий фойдаланишда бу кичик фарқ деярли сезилмаслиги мумкин. Харидорлар учун қурилма учта рангда — кумушранг, қора ва лаванда рангларида тақдим этилади.
Нима учун XM4 модели қайтарилмоқда?Sony компаниясининг бу қарори бозордаги мавжуд вазият ва фойдаланувчиларнинг фикрлари билан чамбарчас боғлиқ. Гап шундаки, кейинчалик чиққан XM5 модели ихлосмандлар томонидан унча илиқ кутиб олинмаган эди. Хусусан, фойдаланувчилар кичрайтирилган динамиклар ҳамда қулоқчин корпусининг йиғилмайдиган конструкциясини қаттиқ танқид қилишган эди.
Шунингдек, сўнгги чиққан XM6 моделларининг нархи 450 долларга баҳолангани бозорда муайян бўшлиқни юзага келтирди. Айни дамда 250 долларлик ҳамёнбоп ва синовдан ўтган эски муваффақиятли моделнинг қайтарилиши молиявий жиҳатдан ҳам, харидорлар эҳтиёжини қондириш нуқтаи назаридан ҳам жуда мантиқли қадам сифатида баҳоланмоқда.
…