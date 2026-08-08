Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқда

·57·Техно
Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқда
Қисқача

Sony олти йил аввал тақдим этилган ВҲ-1000XM4 симсиз қулоқчинларини ВҲ-1000XM4C янгиланган индекси остида қайта сотувга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Янги модел савдоси жорий йилнинг 7-сентабридан бошланиши ва унинг нархи 250 доллар ёки евро атрофида бўлиши кутилмоқда. Қурилма асосий техник хусусиятлари бўйича асл моделни такрорлайди, бироқ расмий ҳужжатларда автоном ишлаш вақти 34 соат деб кўрсатилган.

Япониянинг технология гиганти Sony компанияси ўзининг энг муваффақиятли аудиотуркумларидан бири бўлган симсиз қулоқчинларини қайта бозорга чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. Деалабс нашрининг хабар беришича, олти йил аввал тақдим этилган машҳур модел янгиланган индекс остида сотувга қайтади ва харидорларга анча ҳамёнбоп нархда таклиф қилинади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур кутилмаган қайтиш ихлосмандлар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Янги талқин ВҲ-1000XM4C деб номланиши кутилмоқда ва у асосий техник жиҳатлари бўйича ўзининг афсонавий ўтмишдошини тўлиқ такрорлайди. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам компаниянинг харидорлар талабига мослашиш борасидаги навбатдаги муҳим қадами бўлади.

Сотувга чиқиш санаси ва нарх сиёсати

Манба маълумотларига кўра, янги эски модел савдога жорий йилнинг 7-сентябридан бошлаб чиқарилади. Қулоқчинларнинг нархи 250 доллар ёки евро атрофида белгиланиши кутилмоқда. Бу эса сўнгги авлод флагманларига нисбатан сезиларли даражада арзонроқ демакдир.

Қурилманинг техник хусусиятлари асл модел билан бир хил бўлиши айтилмоқда. Фақатгина автоном ишлаш вақти расмий ҳужжатларда 34 соат қилиб кўрсатилган (асл ВҲ-1000XM4'да бу кўрсаткич 38 соатни ташкил этган). Бироқ, амалий фойдаланишда бу кичик фарқ деярли сезилмаслиги мумкин. Харидорлар учун қурилма учта рангда — кумушранг, қора ва лаванда рангларида тақдим этилади.

Нима учун XM4 модели қайтарилмоқда?

Sony компаниясининг бу қарори бозордаги мавжуд вазият ва фойдаланувчиларнинг фикрлари билан чамбарчас боғлиқ. Гап шундаки, кейинчалик чиққан XM5 модели ихлосмандлар томонидан унча илиқ кутиб олинмаган эди. Хусусан, фойдаланувчилар кичрайтирилган динамиклар ҳамда қулоқчин корпусининг йиғилмайдиган конструкциясини қаттиқ танқид қилишган эди.

Шунингдек, сўнгги чиққан XM6 моделларининг нархи 450 долларга баҳолангани бозорда муайян бўшлиқни юзага келтирди. Айни дамда 250 долларлик ҳамёнбоп ва синовдан ўтган эски муваффақиятли моделнинг қайтарилиши молиявий жиҳатдан ҳам, харидорлар эҳтиёжини қондириш нуқтаи назаридан ҳам жуда мантиқли қадам сифатида баҳоланмоқда.

SonyҚулоқчинларВҲ-1000XM4ТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетВаком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди