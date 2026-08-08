Lenovo ўта юпқа ТинкБоок Аэробладе ноутбукини намойиш этишга ҳозирланмоқда

·75·Техно
Lenovo ўта юпқа ТинкБоок Аэробладе ноутбукини намойиш этишга ҳозирланмоқда
Қисқача

Lenovo ТинкБоок туркумига мансуб, Аеробладе деб номланган ўта юпқа ноутбук устида ишламоқда. Қурилма корпуси шу қадар юпқаки, USB-C портларини жойлаштириш учун махсус қалинлаштирилган қисм яратилган, шунингдек, у йирик трекпуд ва тахминан 13 ёки 14 дюймли экран билан жиҳозланиши кутилмоқда.

Lenovo компанияси ТинкБоок туркумига кирувчи янги қурилма устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бўлажак ноутбук Аэробладе деб номланади ва ўта юпқа корпуси билан эътиборни тортмоқда. Ҳозирча тарқалган дастлабки тасвирлар ушбу номнинг келиб чиқиш сабабини яққол очиб беради, чунки қурилма жуда нафис шаклга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ноёб дизайн ечимлари ва портлар

Мазкур моделнинг қалинлиги шунчалик кичикки, муҳандислар USB-C портларини жойлаштириш учун корпусда махсус қалинлаштирилган қисмни ҳосил қилишга мажбур бўлишган. Гарчи эълон қилинган суратлардан қурилманинг аниқ ўлчамларини тўлиқ баҳолаш қийин бўлса-да, унинг дизайни ўта юпқа гаджетлар бозорида янги қадам бўлиши кутилмоқда.

Дастлабки таҳлилларга кўра, ноутбук жуда йирик ўлчамли трекпуд билан жиҳозланади. Экран диагонали эса тахминан 13 ёки 14 дюймни ташкил этиши тахмин қилинмоқда, бу эса унинг портативлик ва қулайликни биринчи ўринга қўювчи фойдаланувчиларга мўлжалланганини билдиради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Ҳозирча Lenovo компанияси янги қурилманинг техник тавсилотларини расман ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, мутахассислар корпуснинг ўта юпқалигидан келиб чиқиб, унда энг юқори қувватга эга бўлмаган, лекин энергия тежамкор процессорлар қўлланилишини тахмин қилмоқдалар.

Хусусан, ушбу модел асосида Intel компаниясининг яқинда тақдим этиладиган янги Panther Lake процессорлари ёки Qualcomm платформасидаги Snapdragon X2 чиплари ётиши мумкин. Бу эса қурилманинг батарея қуввати узоққа етишини ва кундалик вазифалар учун етарли ишлаш тезлигини таъминлайди.

Ҳозирча мазкур ноутбукнинг қачон расман тақдим этилиши ва унинг нархи қандай бўлиши номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, Lenovo'нинг бундай дадил дизайн экспериментлари замонавий портатив компьютерлар бозорида рақобатни янада кучайтириши аниқ.

LenovoТинкБоокАэробладеНоутбукТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди