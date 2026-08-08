Lenovo ўта юпқа ТинкБоок Аэробладе ноутбукини намойиш этишга ҳозирланмоқда
Lenovo ТинкБоок туркумига мансуб, Аеробладе деб номланган ўта юпқа ноутбук устида ишламоқда. Қурилма корпуси шу қадар юпқаки, USB-C портларини жойлаштириш учун махсус қалинлаштирилган қисм яратилган, шунингдек, у йирик трекпуд ва тахминан 13 ёки 14 дюймли экран билан жиҳозланиши кутилмоқда.
Lenovo компанияси ТинкБоок туркумига кирувчи янги қурилма устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бўлажак ноутбук Аэробладе деб номланади ва ўта юпқа корпуси билан эътиборни тортмоқда. Ҳозирча тарқалган дастлабки тасвирлар ушбу номнинг келиб чиқиш сабабини яққол очиб беради, чунки қурилма жуда нафис шаклга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ноёб дизайн ечимлари ва портларМазкур моделнинг қалинлиги шунчалик кичикки, муҳандислар USB-C портларини жойлаштириш учун корпусда махсус қалинлаштирилган қисмни ҳосил қилишга мажбур бўлишган. Гарчи эълон қилинган суратлардан қурилманинг аниқ ўлчамларини тўлиқ баҳолаш қийин бўлса-да, унинг дизайни ўта юпқа гаджетлар бозорида янги қадам бўлиши кутилмоқда.
Дастлабки таҳлилларга кўра, ноутбук жуда йирик ўлчамли трекпуд билан жиҳозланади. Экран диагонали эса тахминан 13 ёки 14 дюймни ташкил этиши тахмин қилинмоқда, бу эса унинг портативлик ва қулайликни биринчи ўринга қўювчи фойдаланувчиларга мўлжалланганини билдиради.
Техник имкониятлар ва унумдорликҲозирча Lenovo компанияси янги қурилманинг техник тавсилотларини расман ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, мутахассислар корпуснинг ўта юпқалигидан келиб чиқиб, унда энг юқори қувватга эга бўлмаган, лекин энергия тежамкор процессорлар қўлланилишини тахмин қилмоқдалар.
Хусусан, ушбу модел асосида Intel компаниясининг яқинда тақдим этиладиган янги Panther Lake процессорлари ёки Qualcomm платформасидаги Snapdragon X2 чиплари ётиши мумкин. Бу эса қурилманинг батарея қуввати узоққа етишини ва кундалик вазифалар учун етарли ишлаш тезлигини таъминлайди.
Ҳозирча мазкур ноутбукнинг қачон расман тақдим этилиши ва унинг нархи қандай бўлиши номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, Lenovo'нинг бундай дадил дизайн экспериментлари замонавий портатив компьютерлар бозорида рақобатни янада кучайтириши аниқ.
…