Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилди

·57·Техно
Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилди
Қисқача

Полшада 10 мингдан ортиқ давлат муассасасига қарашли 250 мингга яқин веб-сайтда жиддий хавфсизлик камчиликлари аниқланиб, аеропортлар, шифохоналар ва давлат идоралари саҳифалари хавф остида қолгани маълум бўлди. Тадқиқотчилар Роберт Крукзек ва Камил Сзкзуровски бу хулосаларни Лас-Вегасдаги Деф Кон халқаро конференсиясида тақдим этди.

Полшанинг иккита киберхавфсизлик мутахассиси мамлакат интернет тармоғининг потенциал киберҳужумларга қанчалик бардошлилигини ўрганиб, давлат идоралари ва инфратузилмасида кенг кўламли заифликлар мавжудлигини аниқлади. Лас-Вегасдаги Деф Кон халқаро конференциясида тақдим этилган мазкур тадқиқот натижалари мамлакатнинг муҳим тизимлари киберхавфсизлик таҳдидлари қаршисида ожиз эканини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар Роберт Крукзек ва Камил Сзкзуровски ўз юртининг рақамли муҳофазасини кучайтириш ва уни хавфсизроқ қилиш мақсадида Полша сегментидаги веб-ресурсларни чуқур таҳлилдан ўтказган. Текширув натижасида 10 мингдан ортиқ давлат муассасасига қарашли 250 мингга яқин веб-сайтда жиддий хавфсизлик камчиликлари борлиги аниқланган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, хавф остида қолган объектлар орасида мамлакатдаги аэропортлар, тиббиёт муассасалари — шифохоналар ва давлат идораларининг расмий саҳифалари ҳам бор. Бунга дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиларнинг хавфсизлик хатоларини бартараф этишга беэътиборлиги, шунингдек, хатоларни хабар қилиш ва мукофотлаш тизимларининг етишмаслиги сабаб бўлмоқда.

Муҳим тизимлардаги очиқ эшиклар

Тадқиқот давомида баъзи хатоликларни жуда осон йўл билан суиистеъмол қилиш мумкинлиги маълум бўлди. Бироқ айрим дастурий таъминот етказиб берувчилари бундай огоҳлантиришларни жиддий қабул қилмай, уларни шунчаки ноқулайлик сифатида баҳолаган. Бу эса Полша давлат хизматларининг киберҳужумлар ва тармоқни эгаллаб олиш хавфи остида қолишига замин яратмоқда.

Мазкур тадқиқот Полша ўзининг киберҳимоясини кучайтиришга ҳаракат қилаётган вақтда эълон қилинди. Сўнгги пайтларда мамлакатнинг энергия ва сув таъминоти корхоналарига қаратилган гумон қилинаётган Россия киберҳужумлари тўлқини кузатилган эди. Ушбу ҳужумларнинг айримлари айнан заиф киберҳимоядан фойдаланган ҳолда амалга оширилгани аниқланган.

Пад КМС ва суд тизимидаги муаммолар

Крукзек ва Сзкзуровски кенг тарқалган Пад КМС контентни бошқариш тизимида бир нечта хавфли хатоликларни топган. Хусусан, улардан бири махфий сўз талаб этмайдиган очиқ тизим орқали 300 дан ортиқ давлат веб-сайтларига эркин кириш имконини берган. Дастурчилар ушбу дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш муддати тугагани важидан янгиланишларни чиқармаган.

Яна бир аниқланган заифлик туфайли тадқиқотчилар Полша суд тизимининг учдан икки қисмига, яни тахминан 245 та суд идорасининг веб-сайтларига кириш ҳуқуқига эга бўлишган. Мутахассислар ўз топилмаларини тегишли расмий каналлар орқали ҳукуматга тақдим этишган. Уларнинг фикрича, қилинган меҳнатлар ўз самарасини бериб, мамлакат киберхавфсизлиги бироз бўлса-да мустаҳкамланди.

КиберхавфсизликПолшаХавфсизликҲужумТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетВаком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди