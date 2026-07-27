Арсенал Винисиус Жуниор учун клуб тарихидаги энг йирик маошни таклиф қилишга тайёр
Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Арсенал клуби Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор учун ўзининг молиявий сиёсатини тубдан ўзгартиришга ва бразилиялик футболчини жамоа тарихидаги энг кўп маош олувчи ўйинчига айлантиришга тайёрланмоқда. Те Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, Лондон клуби Европада устунликка эришиш мақсадида ушбу шов-шувли трансферни амалга ошириш ниятида қатъий турибди ва ҳужумчига улкан шартнома таклиф қилмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти сўнгги йиллардаги муваффақиятларни, жумладан, 22 йиллик танаффусдан кейин Премер-лигадаги чемпионликни янада бойитишни мақсад қилган. Айни пайтда Букайо Сака каби етакчи футболчиларнинг маошлари ҳафтасига 365 минг фунт стерлинг атрофида белгилангани клуб учун янги молиявий меъзонни очган эди. Бироқ Винисиус учун кураш бу харажатларни бутунлай бошқа даражага олиб чиқади ва футболчининг Мадридда олаётган ҳафтасига 400 минг фунт стерлинглик шартномасидан ҳам юқорироқ шартлар таклиф қилинишини англатади.
Трансфер нархи ва шартнома масалалариАрсенал шахсий шартнома борасида тарихий рекорд ўрнатишга тайёр турган бўлса-да, трансфер суммаси асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Реал Мадрид президенти Флорентино Перес ёзги трансфер ойнасида бразилиялик футболчи учун аниқ молиявий чегара белгилаган. Қироллик клуби ўз қанот ҳужумчисини қўйиб юбориш учун қатъий нарх талаб қилмоқда ва умумий сумма, жумладан, кафолатланган тўловлар ҳамда бонуслар ҳисобига 160 миллион еврони ташкил этиши керак.
Вазиятни янада мураккаблаштираётган яна бир омил — Винисиуснинг амалдаги шартномаси якунига етишига атиги 12 ой қолгани ҳисобланади. Мадридда футболчининг шартномасини узайтириш бўйича музокаралар тўхтаб қолгани ва футболчи Килиан Мбаппе билан бир хил маош олишни талаб қилаётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Перес ўзининг энг муҳим ўйинчиларини ёш даврида қўйиб юборишни хоҳламаса-да, шартноманинг охирги йилига кириб борилаётгани клуб позициясига ўз таъсирини ўтказмоқда.
Мураббийнинг қарашлари ва Мадриднинг режалариМазкур трансфер миш-миналари фонида Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга бош мураббий сифатида қайтгани воқеалар ривожига яна бир қизиқарли тус бермоқда. Португалиялик мутахассис клубнинг 16-Европа кубогини қўлга киритиш йўлидаги режаларида ҳужум чизиғининг асосий ўзакларини сақлаб қолиш тарафдори ва ўтган даврдаги келишмовчиликларга қарамай, Винисиусни жамоада олиб қолишни қатъий талаб қилмоқда.
Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбариятининг парда ортидаги ҳаракатлари бутунлай бошқа манзарани кўрсатмоқда. Испания гранди РБ Леипзиг футболчиси Ян Диоманде учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ тўлашга яқин тургани ва бу орқали бразилиялик ҳужумчи кетган тақдирда унинг ўрнини эгалловчи захира вариантини тайёрлаб қўяётгани хабар қилинмоқда.
…