Арсенал Винисиус Жуниор учун клуб тарихидаги энг йирик маошни таклиф қилишга тайёр

·56·Спорт
Арсенал Винисиус Жуниор учун клуб тарихидаги энг йирик маошни таклиф қилишга тайёр

Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Арсенал клуби Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор учун ўзининг молиявий сиёсатини тубдан ўзгартиришга ва бразилиялик футболчини жамоа тарихидаги энг кўп маош олувчи ўйинчига айлантиришга тайёрланмоқда. Те Телеграпҳ нашрининг хабар беришича, Лондон клуби Европада устунликка эришиш мақсадида ушбу шов-шувли трансферни амалга ошириш ниятида қатъий турибди ва ҳужумчига улкан шартнома таклиф қилмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти сўнгги йиллардаги муваффақиятларни, жумладан, 22 йиллик танаффусдан кейин Премер-лигадаги чемпионликни янада бойитишни мақсад қилган. Айни пайтда Букайо Сака каби етакчи футболчиларнинг маошлари ҳафтасига 365 минг фунт стерлинг атрофида белгилангани клуб учун янги молиявий меъзонни очган эди. Бироқ Винисиус учун кураш бу харажатларни бутунлай бошқа даражага олиб чиқади ва футболчининг Мадридда олаётган ҳафтасига 400 минг фунт стерлинглик шартномасидан ҳам юқорироқ шартлар таклиф қилинишини англатади.

Трансфер нархи ва шартнома масалалари

Арсенал шахсий шартнома борасида тарихий рекорд ўрнатишга тайёр турган бўлса-да, трансфер суммаси асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Реал Мадрид президенти Флорентино Перес ёзги трансфер ойнасида бразилиялик футболчи учун аниқ молиявий чегара белгилаган. Қироллик клуби ўз қанот ҳужумчисини қўйиб юбориш учун қатъий нарх талаб қилмоқда ва умумий сумма, жумладан, кафолатланган тўловлар ҳамда бонуслар ҳисобига 160 миллион еврони ташкил этиши керак.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган яна бир омил — Винисиуснинг амалдаги шартномаси якунига етишига атиги 12 ой қолгани ҳисобланади. Мадридда футболчининг шартномасини узайтириш бўйича музокаралар тўхтаб қолгани ва футболчи Килиан Мбаппе билан бир хил маош олишни талаб қилаётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Перес ўзининг энг муҳим ўйинчиларини ёш даврида қўйиб юборишни хоҳламаса-да, шартноманинг охирги йилига кириб борилаётгани клуб позициясига ўз таъсирини ўтказмоқда.

Мураббийнинг қарашлари ва Мадриднинг режалари

Мазкур трансфер миш-миналари фонида Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга бош мураббий сифатида қайтгани воқеалар ривожига яна бир қизиқарли тус бермоқда. Португалиялик мутахассис клубнинг 16-Европа кубогини қўлга киритиш йўлидаги режаларида ҳужум чизиғининг асосий ўзакларини сақлаб қолиш тарафдори ва ўтган даврдаги келишмовчиликларга қарамай, Винисиусни жамоада олиб қолишни қатъий талаб қилмоқда.

Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбариятининг парда ортидаги ҳаракатлари бутунлай бошқа манзарани кўрсатмоқда. Испания гранди РБ Леипзиг футболчиси Ян Диоманде учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ тўлашга яқин тургани ва бу орқали бразилиялик ҳужумчи кетган тақдирда унинг ўрнини эгалловчи захира вариантини тайёрлаб қўяётгани хабар қилинмоқда.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди