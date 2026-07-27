Мўғулистонда олинган сирли сурат тарихи: қутидаги мўғул аёли сурати ортида қандай ҳақиқат бор?
Мўғулистонда олинган ва ёғоч қути ичидаги аёл акс этган машҳур сурат француз фотографи Штефан Пассе томонидан тасвирга туширилган. У Альбер Каннинг "Сайёра архивлари" лойиҳаси доирасида Мўғулистонга сафар қилган. Кейинчалик сурат "Нэшнл Жеографик" журналида "Қутидаги мўғул маҳбуси" мазмунидаги изоҳ билан чоп этилган.
Журналдаги дастлабки маълумотларга кўра, аёл хиёнатда айбланган ва очликдан ўлимга маҳкум қилинган. Унга озиқ-овқат ҳамда сув чекланган миқдорда берилгани, ёғоч қути эса жазолаш воситаси сифатида ишлатилгани айтилган.
Бироқ кейинги тадқиқотлар бу талқинни тўлиқ тасдиқламади. Айрим манбаларда қути маҳбусларни ташиш ёки вақтинча сақлаш учун мўлжалланган кўчма қамоқ воситаси бўлиши мумкинлиги қайд этилган.
Суратдаги аёлнинг шахси, унинг нима сабабдан қутига жойлангани ва кейинги тақдири ҳануз номаълум. Шу сабабли унинг хиёнат учун очликдан ўлимга маҳкум этилгани ҳақидаги маълумотни аниқ факт сифатида қабул қилиш қийин.
Бугунги халқаро ҳуқуқ меъёрларига кўра, инсон қадр-қимматини поймол қиладиган бундай жазо усуллари инсон ҳуқуқларига зид ҳисобланади.
…