Анхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда

·176·Спорт
Анхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда

Аргентина терма жамоасининг афсонавий футболчиси Анхел Ди Мария сардор Лионель Мессининг халқаро фаолиятини ўзи хоҳлаганча давом эттириши кераклигини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, тажрибали вингер 39 ёшли ҳужумчи ҳали ҳам ўзининг энг юқори спорт формасида эканлигига ва Албисиресте сафида йиллар давомида фойда келтира олишига қатъий ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Росарио Централ жамоасининг Белгранога қарши ўйинидан сўнг собиқ Реал Мадрид ва PSJ ҳужумчиси ўзининг узоқ йиллик жамоадоши ва дўсти ҳақида илиқ фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, саккиз карра Олтин тўп соҳиби майдонда ўз тақдирини ўзи ҳал қилади ва унинг имкониятлари чексиз.

Лионель Мессининг келажаги ва терма жамоадаги ўрни

Ди Мариянинг таъкидлашича, Лионель Месси 39 ёшда ҳам дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири эканлигини ва тарихда ўз мавқеини сақлаб қолишини исботлай олган. "Лео ўзи хоҳлаганча ўйнашда давом этиши керак. Ўйлайманки, у яна кўп йиллар давомида юқори саважада тўп сура олади. Унинг ҳеч қандай чегараси йўқ", — деди Анхел Ди Мария матбуотга.

Бироқ бу баёнотлар терма жамоа учун муҳим паллага тўғри келмоқда. Аввалроқ Леандро Паредес Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг финалини халқаро майдондаги сўнгги ўйини сифатида кўрганини маълум қилган эди.

Лионелье Скалони ва ёш авлод келажаги

Лионель Мессининг келажагидан ташқари, Анхел Ди Мария бош мураббий Лионель Скалонининг терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши қанчалик муҳимлигига ҳам алоҳида тўхталди. Скалони бошчилигида Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионати, иккита Америка кубоги ва Финалиссимани ўз ичига олган тўртта йирик совринни қўлга киритиб, олтин даврни бошдан кечирди.

Ди Мария мураббий терма жамоага энди кириб келаётган ёш футболчилар авлоди учун асосий таянч эканлигини таъкидлади. "Скалони терма жамоанинг етакчиси, умид қиламанки, ҳамма учун яхши бўлиши мақсадида у қолади. У ҳозирда етишиб чиқаётган ёш ўйинчилар авлодини яхши шакллантирмоқда", — дея қўшимча қилди у.

Шунингдек, футболчи ўтган йиллардаги ғалабалар мамлакатга энг катта қувонч олиб келганини ва жамоа аллақачон футбол афсоналари қаторидан жой олганини эътироф этди.

Лионель МессиАнхел Ди МарияЛионель СкалониАргентина терма жамоасиЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди