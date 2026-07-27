Анхел Ди Мария Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда
Аргентина терма жамоасининг афсонавий футболчиси Анхел Ди Мария сардор Лионель Мессининг халқаро фаолиятини ўзи хоҳлаганча давом эттириши кераклигини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, тажрибали вингер 39 ёшли ҳужумчи ҳали ҳам ўзининг энг юқори спорт формасида эканлигига ва Албисиресте сафида йиллар давомида фойда келтира олишига қатъий ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Росарио Централ жамоасининг Белгранога қарши ўйинидан сўнг собиқ Реал Мадрид ва PSJ ҳужумчиси ўзининг узоқ йиллик жамоадоши ва дўсти ҳақида илиқ фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, саккиз карра Олтин тўп соҳиби майдонда ўз тақдирини ўзи ҳал қилади ва унинг имкониятлари чексиз.
Лионель Мессининг келажаги ва терма жамоадаги ўрниДи Мариянинг таъкидлашича, Лионель Месси 39 ёшда ҳам дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири эканлигини ва тарихда ўз мавқеини сақлаб қолишини исботлай олган. "Лео ўзи хоҳлаганча ўйнашда давом этиши керак. Ўйлайманки, у яна кўп йиллар давомида юқори саважада тўп сура олади. Унинг ҳеч қандай чегараси йўқ", — деди Анхел Ди Мария матбуотга.
Бироқ бу баёнотлар терма жамоа учун муҳим паллага тўғри келмоқда. Аввалроқ Леандро Паредес Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатининг финалини халқаро майдондаги сўнгги ўйини сифатида кўрганини маълум қилган эди.
Лионелье Скалони ва ёш авлод келажагиЛионель Мессининг келажагидан ташқари, Анхел Ди Мария бош мураббий Лионель Скалонининг терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши қанчалик муҳимлигига ҳам алоҳида тўхталди. Скалони бошчилигида Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионати, иккита Америка кубоги ва Финалиссимани ўз ичига олган тўртта йирик совринни қўлга киритиб, олтин даврни бошдан кечирди.
Ди Мария мураббий терма жамоага энди кириб келаётган ёш футболчилар авлоди учун асосий таянч эканлигини таъкидлади. "Скалони терма жамоанинг етакчиси, умид қиламанки, ҳамма учун яхши бўлиши мақсадида у қолади. У ҳозирда етишиб чиқаётган ёш ўйинчилар авлодини яхши шакллантирмоқда", — дея қўшимча қилди у.
Шунингдек, футболчи ўтган йиллардаги ғалабалар мамлакатга энг катта қувонч олиб келганини ва жамоа аллақачон футбол афсоналари қаторидан жой олганини эътироф этди.
…