Москвада топ-менежер DeepSeekга сирли маълумотларни юклагани учун ишдан бўшатилди
Москвадаги суд муҳандислик компаниясининг собиқ савдо директори томонидан ишга тиклаш ва компенсация ундириш талаб қилиб киритилган даъвони рад этди. «РИА Новости» нашри танишиб чиққан суд материалларига кўра, ходим тижорат сирини ташқи манбаларга, хусусан, DeepSeek сунъий интеллект хизматига тарқатгани учун эгаллаб турган лавозимидан озод этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, аёл компанияда ярим йилдан камроқ вақт давомида ойлик маоши 800 минг рублдан ортиқ бўлган савдо директори лавозимида ишлаган. Ишдан бўшатилгач, у раҳбарлик буйруғини ноқонуний деб топишни, меҳнат шартномасини бекор қилиш асосини «томонларнинг келишувига кўра» деб ўзгартиришни ҳамда шартномада кўзда тутилган 5 миллион рубл миқдоридаги «олтин парашут» компенсациясини тўлаб беришни талаб қилган.
Хавфсизлик қоидаларини бузиш оқибатлариСуд материалларида келтирилишича, даъвогарнинг иш берувчининг локал ҳимояланган хотира қурилмаларидаги ахборотни чиқариб олиши, уни корхона назорат қилмайдиган ташқи электрон почта манзилига йўналтириши ҳамда DeepSeek сторонний (бегона) хизмати ресурсига жойлаштириши учун ҳеч қандай ишлаб чиқариш зарурати бўлмаган. Компания раҳбарияти бу ҳаракатни хавфсизлик ва тижорат сирини сақлаш қоидаларининг жиддий бузилиши сифатида баҳолаган.
Эслатиб ўтамиз, июль ойининг охирларида Хитойнинг DeepSeek чат-боти интерфейсидаги маълумот алмашиш функцияси туфайли фойдаланувчиларнинг шахсий ёзишмалари, шу жумладан мижозларнинг мулоқотлари ва муҳим иш ҳужжатлари очиқ манбаларга сизиб чиққани маълум бўлган эди.
Корпоратив маълумотлар хавфсизлиги масаласиМазкур суд иши замонавий технологиялар ва сунъий интеллект воситаларидан корпоратив муҳитда фойдаланиш қанчалик хавфли бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Бугунги кунда ходимларнинг ўз иш фаолиятида ChatGPT ёки DeepSeek каби оммавий нейротармоқлардан назоратсиз фойдаланиши кўпинча конфиденциал маълумотларнинг учинчи шахслар қўлига ўтиб кетишига сабаб бўлмоқда.
Ҳуқуқшуносларнинг таъкидлашича, мазкур суд қарори Россиядаги бошқа компаниялар учун ҳам муҳим преседент бўлиб хизмат қилиши мумкин. Эндиликда иш берувчилар ходимларнинг рақамли гигиенасига ва махфий маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига янада қатъий ёндашиб, замонавий сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишни қатъий чеклаш чораларини кўрмоқда.
…