Москвада топ-менежер DeepSeekга сирли маълумотларни юклагани учун ишдан бўшатилди

·56·Техно
Москвада топ-менежер DeepSeekга сирли маълумотларни юклагани учун ишдан бўшатилди

Москвадаги суд муҳандислик компаниясининг собиқ савдо директори томонидан ишга тиклаш ва компенсация ундириш талаб қилиб киритилган даъвони рад этди. «РИА Новости» нашри танишиб чиққан суд материалларига кўра, ходим тижорат сирини ташқи манбаларга, хусусан, DeepSeek сунъий интеллект хизматига тарқатгани учун эгаллаб турган лавозимидан озод этилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, аёл компанияда ярим йилдан камроқ вақт давомида ойлик маоши 800 минг рублдан ортиқ бўлган савдо директори лавозимида ишлаган. Ишдан бўшатилгач, у раҳбарлик буйруғини ноқонуний деб топишни, меҳнат шартномасини бекор қилиш асосини «томонларнинг келишувига кўра» деб ўзгартиришни ҳамда шартномада кўзда тутилган 5 миллион рубл миқдоридаги «олтин парашут» компенсациясини тўлаб беришни талаб қилган.

Хавфсизлик қоидаларини бузиш оқибатлари

Суд материалларида келтирилишича, даъвогарнинг иш берувчининг локал ҳимояланган хотира қурилмаларидаги ахборотни чиқариб олиши, уни корхона назорат қилмайдиган ташқи электрон почта манзилига йўналтириши ҳамда DeepSeek сторонний (бегона) хизмати ресурсига жойлаштириши учун ҳеч қандай ишлаб чиқариш зарурати бўлмаган. Компания раҳбарияти бу ҳаракатни хавфсизлик ва тижорат сирини сақлаш қоидаларининг жиддий бузилиши сифатида баҳолаган.

Эслатиб ўтамиз, июль ойининг охирларида Хитойнинг DeepSeek чат-боти интерфейсидаги маълумот алмашиш функцияси туфайли фойдаланувчиларнинг шахсий ёзишмалари, шу жумладан мижозларнинг мулоқотлари ва муҳим иш ҳужжатлари очиқ манбаларга сизиб чиққани маълум бўлган эди.

Корпоратив маълумотлар хавфсизлиги масаласи

Мазкур суд иши замонавий технологиялар ва сунъий интеллект воситаларидан корпоратив муҳитда фойдаланиш қанчалик хавфли бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Бугунги кунда ходимларнинг ўз иш фаолиятида ChatGPT ёки DeepSeek каби оммавий нейротармоқлардан назоратсиз фойдаланиши кўпинча конфиденциал маълумотларнинг учинчи шахслар қўлига ўтиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Ҳуқуқшуносларнинг таъкидлашича, мазкур суд қарори Россиядаги бошқа компаниялар учун ҳам муҳим преседент бўлиб хизмат қилиши мумкин. Эндиликда иш берувчилар ходимларнинг рақамли гигиенасига ва махфий маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига янада қатъий ёндашиб, замонавий сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишни қатъий чеклаш чораларини кўрмоқда.

DeepSeekСудМоскваТижорат сириТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб