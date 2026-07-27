Тошкент шаҳрида 5 ойлик чақалоғини уриб ўлдирган 29 ёшли эркак 16 йилга қамалди
Тошкент шаҳрида бирга яшаган аёлининг 5 ойлик чақалоғини уриб ўлдирган 29 ёшли эркак 16 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Суд ҳужжатларига кўра, эркак уйга маст ҳолда келиб, ухлаб қолган. У чақалоқнинг йиғисидан уйғонганида аёл уйда бўлмаган. Телефон қўнғироқларига ҳам жавоб бўлмагач, у аёлни бошқа эркак билан учрашишга кетган деб гумон қилган ва рашк ҳамда ғазабга берилган.
Шундан кейин у тинмай йиғлаётган чақалоқни бир неча марта урган, бўйни ва елкасидан ушлаб қаттиқ силкитган. Кейин болани аравачасига ётқизиб, яна дўконга чиқиб кетган.
Аёл уйга қайтгач, чақалоқнинг аҳволи оғирлигини кўриб тез ёрдам чақирган. Аммо шифохонада шифокорлар бола вафот этганини маълум қилган.
Суд-тиббий экспертиза хулосасига кўра, чақалоқ бош мия жароҳати ва мияга қон қуйилиши оқибатида вафот этган. Суд эркакни ожиз аҳволдаги шахсни қасддан ўлдиришда айбдор деб топиб, 16 йиллик қамоқ жазосини тайинлади.
…