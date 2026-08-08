Реал Мадрид Родри трансферидан воз кечиб, 30 миллион евролик иқтидорга эътибор қаратди
Реал Мадрид Манчестер Сити етакчиси Родри трансферидан воз кечиб, ярим ҳимояни кучайтириш учун 18 ёшли Жортй Мокиони асосий муқобил сифатида кўрмоқда. Ajax тарбияланувчиси 48 та расмий ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол урган ва бир нечта позицияда ўйнай олиши билан мадридликлар эътиборини тортган. Унинг Ajax билан шартномаси 2031 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади, шу боис трансфер дастлабки 30 миллион евродан қимматроққа тушиши мумкин.
Мадриднинг Реал клуби трансфер бозорида ўз режаларини тубдан ўзгартиришга мажбур бўлди. Goal.com хабар беришича, Флорентино Перес жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун мўлжалланган асосий нишони — Манчестер Сити етакчисидан воз кечишга қарор қилган. Бунга тажрибали ярим ҳимоҳачининг асосий рақиб — Барселона сафига ўтишга яқин эканлиги сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дастлаб Реал Мадрид раҳбарияти майдон марказига тажриба ва тактик интизом олиб кириш учун айнан испаниялик футболчини трансфер қилишни устувор вазифа деб белгилаган эди. Бироқ футболчининг Каталония клуби лойиҳасини танлаши кутилмаган бурилиш ясади ва Қироллик клуби зудлик билан бошқа вариантларни кўриб чиқишни бошлади.
Янги трансфер стратегияси ва ёш иқтидорЮзага келган вазиятдан сўнг Реал Мадрид скаутлари эътиборини Нидерландия чемпионатига қаратди. Эредивизияда порлаётган ёш юлдуз Жортй Мокио мадридликларнинг 30 миллион евролик захира режасига айланди. Фичажес маълумотларига кўра, клуб расмийлари 18 ёшли таянч ярим ҳимоячисининг жисмоний имкониятлари ва улкан салоҳияти Ла Лига талабларига тўла мос келишига амин.
Ушбу трансферга ўтиш Мадрид клуби учун бутунлай янги стратегияни англатади. Агар Родри тайёр ва қимматбаҳо юлдуз сифатида олиб келиниши режалаштирилган бўлса, Ajax тарбияланувчиси узоқ муддатли сармоя сифатида кўрилмоқда. Ёшлигига қарамай, у Амстердам клуби сафида аллақачон катта тажриба тўплаб улгурган.
Ajax билан музокаралар қийин кечиши кутилмоқдаЖортй Мокио Жоҳан Круйфф Арена стадионида ўзини кўрсатиб, жамоанинг асосий таркиб футболчисига айланди. 2026 йилнинг апрелигача бўлган сўнгги шартнома узайтирилишига қадар у асосий жамоадаги расмий ўйинлари сонини 48 тага етказиб, 6 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг бир нечта позицияда ўйнай олиши Мадрид раҳбариятининг қизиқишини янада оширди.
Бироқ Нидерландия гигантидан иқтидорли футболчини олиб чиқиб кетиш осон кечмайди. Ajax молиявий босим остида эмас ва футболчи билан имзоланган узоқ муддатли шартнома 2031 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади. Мадрид клуби томонидан дастлабки 30 миллион евро қиймат эълон қилинган бўлса-да, нидерландияликлар ўз юлдузи учун бундан анча юқори маблағ талаб қилишлари мумкин.
Эндиликда Реал Мадрид раҳбарияти ҳам футболчининг ўзини, ҳам унинг клубини шартномани қисқа фурсатда ўзгартиришга кўндириш учун пухта режа тузиши керак бўлади. Бу трансфер ёзги мавсумнинг энг қизғин воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…