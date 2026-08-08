Реал Мадрид Родри трансферидан воз кечиб, 30 миллион евролик иқтидорга эътибор қаратди

·69·Спорт
Реал Мадрид Родри трансферидан воз кечиб, 30 миллион евролик иқтидорга эътибор қаратди
Қисқача

Реал Мадрид Манчестер Сити етакчиси Родри трансферидан воз кечиб, ярим ҳимояни кучайтириш учун 18 ёшли Жортй Мокиони асосий муқобил сифатида кўрмоқда. Ajax тарбияланувчиси 48 та расмий ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол урган ва бир нечта позицияда ўйнай олиши билан мадридликлар эътиборини тортган. Унинг Ajax билан шартномаси 2031 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади, шу боис трансфер дастлабки 30 миллион евродан қимматроққа тушиши мумкин.

Мадриднинг Реал клуби трансфер бозорида ўз режаларини тубдан ўзгартиришга мажбур бўлди. Goal.com хабар беришича, Флорентино Перес жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун мўлжалланган асосий нишони — Манчестер Сити етакчисидан воз кечишга қарор қилган. Бунга тажрибали ярим ҳимоҳачининг асосий рақиб — Барселона сафига ўтишга яқин эканлиги сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дастлаб Реал Мадрид раҳбарияти майдон марказига тажриба ва тактик интизом олиб кириш учун айнан испаниялик футболчини трансфер қилишни устувор вазифа деб белгилаган эди. Бироқ футболчининг Каталония клуби лойиҳасини танлаши кутилмаган бурилиш ясади ва Қироллик клуби зудлик билан бошқа вариантларни кўриб чиқишни бошлади.

Янги трансфер стратегияси ва ёш иқтидор

Юзага келган вазиятдан сўнг Реал Мадрид скаутлари эътиборини Нидерландия чемпионатига қаратди. Эредивизияда порлаётган ёш юлдуз Жортй Мокио мадридликларнинг 30 миллион евролик захира режасига айланди. Фичажес маълумотларига кўра, клуб расмийлари 18 ёшли таянч ярим ҳимоячисининг жисмоний имкониятлари ва улкан салоҳияти Ла Лига талабларига тўла мос келишига амин.

Ушбу трансферга ўтиш Мадрид клуби учун бутунлай янги стратегияни англатади. Агар Родри тайёр ва қимматбаҳо юлдуз сифатида олиб келиниши режалаштирилган бўлса, Ajax тарбияланувчиси узоқ муддатли сармоя сифатида кўрилмоқда. Ёшлигига қарамай, у Амстердам клуби сафида аллақачон катта тажриба тўплаб улгурган.

Ajax билан музокаралар қийин кечиши кутилмоқда

Жортй Мокио Жоҳан Круйфф Арена стадионида ўзини кўрсатиб, жамоанинг асосий таркиб футболчисига айланди. 2026 йилнинг апрелигача бўлган сўнгги шартнома узайтирилишига қадар у асосий жамоадаги расмий ўйинлари сонини 48 тага етказиб, 6 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг бир нечта позицияда ўйнай олиши Мадрид раҳбариятининг қизиқишини янада оширди.

Бироқ Нидерландия гигантидан иқтидорли футболчини олиб чиқиб кетиш осон кечмайди. Ajax молиявий босим остида эмас ва футболчи билан имзоланган узоқ муддатли шартнома 2031 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади. Мадрид клуби томонидан дастлабки 30 миллион евро қиймат эълон қилинган бўлса-да, нидерландияликлар ўз юлдузи учун бундан анча юқори маблағ талаб қилишлари мумкин.

Эндиликда Реал Мадрид раҳбарияти ҳам футболчининг ўзини, ҳам унинг клубини шартномани қисқа фурсатда ўзгартиришга кўндириш учун пухта режа тузиши керак бўлади. Бу трансфер ёзги мавсумнинг энг қизғин воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Реал МадридРодриЖортй МокиоТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)