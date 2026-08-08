Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилди
Жуисед компанияси Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипедининг иккита аккумуляторли версиясини расман тақдим этди. Унинг аккумуляторлари 52 В кучланишда 1996 В·соат қувват ва 38,2 А·соат сиғимга эга бўлиб, бир қувватланишда 200 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради. Велосипед 750 В номинал ва 1764 В пик қувватли, 90 Н·м айланиш моментига эга орқа электр мотор, кенг шиналар, гидравлик дискли тормозлар ҳамда олдинги осма тизими билан жиҳозланган.
Американинг Жуисед компанияси ўзининг янги — Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипедининг иккита аккумуляторли версиясини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу транспорт воситаси деярли 2 кВ·соат энергия захираси ва жуда кучли мотор билан жиҳозланган бўлиб, у шаҳар ичидаги қатновлар билан бирга узоқ масофали саёҳатлар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган янги модел иккита аккумулятор жамланмаси билан таъминланган. Уларнинг умумий қуввати 52 В кучланишда 1996 В·соатни, умумий сиғими эса 38,2 А·соатни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг баҳолашича, мазкур энергия захираси фойдаланувчига бир қувватланишда 200 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва юриш қисмиВелосипеднинг ҳаракатланиши учун орқа ғайрат ғилдирагига ўрнатилган электр мотор масъулдир. Унинг номинал қуввати 750 В ни ташкил этиб, пик қувватда бу кўрсаткич 1764 В (2,4 от кучи) гача етади, айланиш моменти эса 90 Н·м га тенг. Бундай юқори кўрсаткичлар техниканинг динамик ва ишончли ишлашини таъминлайди.
Конструкцияга кўра, Скрамблер Ҳардтаил кенг шиналар, гидравлик дискли тормозлар ва олдинги осма тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, бошқарув рулида тезлик, аккумуляторлар заряди ва қолган юриш захирасини кўрсатиб турувчи махсус дисплей ўрнатилган. Қизиғи шундаки, ушбу моделда ота-оналарга мўлжалланган махсус режим мавжуд бўлиб, у ПИН-код ёрдамида максимал тезликни чеклаш имконини беради.
Нархи ва харид қилиш имкониятлариМазкур версия аввалроқ тақдим этилган Скрамблер Фулл Суспенсион моделидан орқа амортизаторнинг йўқлиги билан фарқ қилади. Бу конструкцияни соддалаштириб, нархни пасайтиришга хизмат қилган, бироқ текис бўлмаган йўлларда қулайлик бироз камайиши мумкин. Шунга қарамай, Скрамблер оиласига хос бўлган узун ўриндиқ ва мотоциклсимон силуэт сақланиб қолган.
Янги икки аккумуляторли Скрамблер Ҳардтаил уч хил рангда — қора, жигарранг ва апельсин рангларида сотувга чиқарилмоқда. Унинг тавсия этилган нархи 2244 долларни ташкил этади, бироқ савдоларнинг бошланғич даврида 245 долларлик чегирма амал қилмоқда. Ҳозирги кунда ушбу электроденсик велосипед ишлаб чиқарувчининг расмий веб-сайтида харидорлар учун мавжуд.
…