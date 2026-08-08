Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилди

·64·Техно
Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилди
Қисқача

Жуисед компанияси Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипедининг иккита аккумуляторли версиясини расман тақдим этди. Унинг аккумуляторлари 52 В кучланишда 1996 В·соат қувват ва 38,2 А·соат сиғимга эга бўлиб, бир қувватланишда 200 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради. Велосипед 750 В номинал ва 1764 В пик қувватли, 90 Н·м айланиш моментига эга орқа электр мотор, кенг шиналар, гидравлик дискли тормозлар ҳамда олдинги осма тизими билан жиҳозланган.

Американинг Жуисед компанияси ўзининг янги — Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипедининг иккита аккумуляторли версиясини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу транспорт воситаси деярли 2 кВ·соат энергия захираси ва жуда кучли мотор билан жиҳозланган бўлиб, у шаҳар ичидаги қатновлар билан бирга узоқ масофали саёҳатлар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган янги модел иккита аккумулятор жамланмаси билан таъминланган. Уларнинг умумий қуввати 52 В кучланишда 1996 В·соатни, умумий сиғими эса 38,2 А·соатни ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг баҳолашича, мазкур энергия захираси фойдаланувчига бир қувватланишда 200 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва юриш қисми

Велосипеднинг ҳаракатланиши учун орқа ғайрат ғилдирагига ўрнатилган электр мотор масъулдир. Унинг номинал қуввати 750 В ни ташкил этиб, пик қувватда бу кўрсаткич 1764 В (2,4 от кучи) гача етади, айланиш моменти эса 90 Н·м га тенг. Бундай юқори кўрсаткичлар техниканинг динамик ва ишончли ишлашини таъминлайди.

Конструкцияга кўра, Скрамблер Ҳардтаил кенг шиналар, гидравлик дискли тормозлар ва олдинги осма тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, бошқарув рулида тезлик, аккумуляторлар заряди ва қолган юриш захирасини кўрсатиб турувчи махсус дисплей ўрнатилган. Қизиғи шундаки, ушбу моделда ота-оналарга мўлжалланган махсус режим мавжуд бўлиб, у ПИН-код ёрдамида максимал тезликни чеклаш имконини беради.

Нархи ва харид қилиш имкониятлари

Мазкур версия аввалроқ тақдим этилган Скрамблер Фулл Суспенсион моделидан орқа амортизаторнинг йўқлиги билан фарқ қилади. Бу конструкцияни соддалаштириб, нархни пасайтиришга хизмат қилган, бироқ текис бўлмаган йўлларда қулайлик бироз камайиши мумкин. Шунга қарамай, Скрамблер оиласига хос бўлган узун ўриндиқ ва мотоциклсимон силуэт сақланиб қолган.

Янги икки аккумуляторли Скрамблер Ҳардтаил уч хил рангда — қора, жигарранг ва апельсин рангларида сотувга чиқарилмоқда. Унинг тавсия этилган нархи 2244 долларни ташкил этади, бироқ савдоларнинг бошланғич даврида 245 долларлик чегирма амал қилмоқда. Ҳозирги кунда ушбу электроденсик велосипед ишлаб чиқарувчининг расмий веб-сайтида харидорлар учун мавжуд.

Электр велосипедЖуиседСкрамблер ҲардтаилТранспортТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорSamsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорБугун, 12:50Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди