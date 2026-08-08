Трент Александр-Арнолд Реал Мадрид сафида янги Девид Бехемга айланиши мумкин
Трент Александр-Арнолд Реал Мадрид сафида ўнг қанот ҳимоячиси эмас, ўнг ярим ҳимоячи сифатида ўйнаб, Девид Бехемга ўхшаш ижодий ролни бажариши мумкин. Собиқ футболчи Фил Bardсли бу ўзгариш инглиз футболчисининг узатмалари ва майдонни кўриш қобилиятини тўлиқ намоён этишига ёрдам беришини тахмин қилди. Реал Мадрид сафидаги Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби тезкор ҳужумчилар унинг узатмаларидан унумли фойдаланиши кутилмоқда.
Англия терма жамоаси ҳимоячиси Трент Александр-Арнолд фаолиятида кутилмаган ўзгариш юз бериши ва у майдон марказига ўтказилиши мумкин. Касинолйзе нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Фил Bardсли Мадрид клуби бош мураббийи Жозе Моуринью инглиз футболчисини афсонавий Девид Бехем каби ярим ҳимояда ўйнатиб, унинг яширин салоҳиятини очиб беришини тахмин қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, Александр-Арнолднинг ҳимоядаги айрим камчиликлари унинг ҳужумдаги ва ижодий қобилиятларини сояда қолдирмаслиги керак. Айниқса, Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби тезкор ҳужумчиларнинг борлиги инглиз футболчисининг узатмаларидан унумли фойдаланиш имкониятини беради.
Майдон марказидаги янги вазифаларФил Bardслининг таъкидлашича, Трент Александр-Арнолдни анъанавий ўнг қанот ҳимоячиси позициясидан ўнг ярим ҳимояга ўтказиш ғояси ўзини оқлаши мумкин. Бу унга майдонда кўпроқ эркинлик бериб, ўзининг ноёб узатмалари ва кўриш қобилияти орқали жамоа ҳужумларини бошқариш имконини яратади.
Девид Бехем ўз вақтида Реал Мадрид сафида айнан шундай ижодий вазифани бажариб, шерикларига қулай паслар улашган эди. Ҳозирда ҳам Мадрид клубида бундай тактик ўзгариш жамоа ўйинига қўшимча ранг-баранглик олиб келиши кутилмоқда.
Моуринью қўл остидаги илк таассуротларҲозирда футболчи Вальдебебас қароргоҳида ўтказилаётган мавсумолди йиғинларида Жозе Моуринью бошчилигида қаттиқ шуғулланмоқда. Икки карра машғулотлар ва иссиқ об-ҳаво шароитида ўтаётган тайёргарлик жараёни футболчидан юқори жисмоний тайёргарликни талаб қилмоқда.
Трент Александр-Арнолд клуб расмий каналларига берган интервюсида ушбу жараён ҳақида шундай деди: «Барчаси яхши, фақат об-ҳаво иссиқ ва машғулотлар жуда шиддатли кечмоқда. Биз мавсумолди йиғинидан айнан шуни кутгандик».
Шунингдек, футболчи тажрибали мутахассис билан ишлаш шараф эканини алоҳида таъкидлади: «Жозе Моуринью билан ишлаш жуда ажойиб. Мен ҳар доим бу мураббийга қойил қолганман. Унга қарши бир неча бор ўйнаганман ва ҳозир унинг мураббийлар штаби билан ишлаш мен учун катта завқ бағишлайди».
…