Трент Александр-Арнолд Реал Мадрид сафида янги Девид Бехемга айланиши мумкин

·76·Спорт
Трент Александр-Арнолд Реал Мадрид сафида янги Девид Бехемга айланиши мумкин
Қисқача

Трент Александр-Арнолд Реал Мадрид сафида ўнг қанот ҳимоячиси эмас, ўнг ярим ҳимоячи сифатида ўйнаб, Девид Бехемга ўхшаш ижодий ролни бажариши мумкин. Собиқ футболчи Фил Bardсли бу ўзгариш инглиз футболчисининг узатмалари ва майдонни кўриш қобилиятини тўлиқ намоён этишига ёрдам беришини тахмин қилди. Реал Мадрид сафидаги Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби тезкор ҳужумчилар унинг узатмаларидан унумли фойдаланиши кутилмоқда.

Англия терма жамоаси ҳимоячиси Трент Александр-Арнолд фаолиятида кутилмаган ўзгариш юз бериши ва у майдон марказига ўтказилиши мумкин. Касинолйзе нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Фил Bardсли Мадрид клуби бош мураббийи Жозе Моуринью инглиз футболчисини афсонавий Девид Бехем каби ярим ҳимояда ўйнатиб, унинг яширин салоҳиятини очиб беришини тахмин қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, Александр-Арнолднинг ҳимоядаги айрим камчиликлари унинг ҳужумдаги ва ижодий қобилиятларини сояда қолдирмаслиги керак. Айниқса, Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби тезкор ҳужумчиларнинг борлиги инглиз футболчисининг узатмаларидан унумли фойдаланиш имкониятини беради.

Майдон марказидаги янги вазифалар

Фил Bardслининг таъкидлашича, Трент Александр-Арнолдни анъанавий ўнг қанот ҳимоячиси позициясидан ўнг ярим ҳимояга ўтказиш ғояси ўзини оқлаши мумкин. Бу унга майдонда кўпроқ эркинлик бериб, ўзининг ноёб узатмалари ва кўриш қобилияти орқали жамоа ҳужумларини бошқариш имконини яратади.

Девид Бехем ўз вақтида Реал Мадрид сафида айнан шундай ижодий вазифани бажариб, шерикларига қулай паслар улашган эди. Ҳозирда ҳам Мадрид клубида бундай тактик ўзгариш жамоа ўйинига қўшимча ранг-баранглик олиб келиши кутилмоқда.

Моуринью қўл остидаги илк таассуротлар

Ҳозирда футболчи Вальдебебас қароргоҳида ўтказилаётган мавсумолди йиғинларида Жозе Моуринью бошчилигида қаттиқ шуғулланмоқда. Икки карра машғулотлар ва иссиқ об-ҳаво шароитида ўтаётган тайёргарлик жараёни футболчидан юқори жисмоний тайёргарликни талаб қилмоқда.

Трент Александр-Арнолд клуб расмий каналларига берган интервюсида ушбу жараён ҳақида шундай деди: «Барчаси яхши, фақат об-ҳаво иссиқ ва машғулотлар жуда шиддатли кечмоқда. Биз мавсумолди йиғинидан айнан шуни кутгандик».

Шунингдек, футболчи тажрибали мутахассис билан ишлаш шараф эканини алоҳида таъкидлади: «Жозе Моуринью билан ишлаш жуда ажойиб. Мен ҳар доим бу мураббийга қойил қолганман. Унга қарши бир неча бор ўйнаганман ва ҳозир унинг мураббийлар штаби билан ишлаш мен учун катта завқ бағишлайди».

Трент Александр-АрнолдРеал МадридЖозе МоуриньюДевид БехемКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)