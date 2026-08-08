Фил Bardслей Маркус Рэшфорд ва Манчестер Юнайтед ҳақида фикр билдирди

·88·Спорт
Фил Bardслей Маркус Рэшфорд ва Манчестер Юнайтед ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Фил Bardслей Маркус Рэшфорд Олд Траффордда қолиши учун аввалги даражасини тиклаб, мухлислар ишончини қайтариши кераклигини айтди. Унинг фикрича, янги бош мураббий Майкл Каррик қўл остида Рэшфорд фаолиятини тоза саҳифадан бошлаши мумкин, бироқ барқарор ўйин кўрсатиши зарур.

Манчестер Юнайтед жамоасининг собиқ ҳимоячиси Фил Bardслей ҳужумчи Маркус Рэшфорднинг Олд Траффорддаги келажаги ҳамда жамоанинг ярим ҳимоя чизиғидаги муаммолар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Касинолйзе нашрига берган интервюсида мутахассис инглиз ҳужумчиси ўзининг аввалги даражасини тиклаши ва мухлислар ишончини қайтариши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Маркус Рэшфорд учун жамоа сафидаги энг ҳал қилувчи давр бошланган. Сабаби, футболчи янги мураббийлар штаби қўл остида ўзининг жаҳон даражасидаги иқтидорини яна бир бор исботлашга мажбур. Bardслейнинг сўзларига кўра, футболчининг Испаниядаги сўнгги ижара даврида кўрсатган ўйинлари унинг салоҳиятидан далолат беради, бироқ асосий масала бу барқарорликни таъминлашда қолмоқда.

Рэшфорд мухлислар ишончини қозониши шарт

Собиқ футболчининг таъкидлашича, Рэшфордни жамоада сақлаб қолиш масаласида мухлисларнинг муносабати муҳим рол ўйнайди. Агар Испанияда кўрсатилган ўйин намойиш этилса, уни дарҳол жамоага қайтариш керак, бироқ энг катта муаммо барқарорлик ва ишондириш жараёнидадир.

"Агар биз ўтган мавсум Испанияда ҳаракат қилган Маркусни кўрадиган бўлсак, уни дарҳол қайтарган бўлардингиз, аммо буни доимий равишда кўрсатиш талаб этилади", — дейди Bardслей. Шунингдек, у футболчи мухлисларнинг бир қисмининг ишончини қайтадан қозониши зарурлигини, янги бош мураббий Майкл Каррик қўл остида у тоза саҳифадан бошлаш имкониятига эга эканини қўшимча қилди.

Ярим ҳимоядаги муаммолар ва ечим

Ҳужум чизиғидан ташқари, Фил Bardслей Манчестер Юнайтеднинг марказий қисмидаги тактик мувозанатга ҳам алоҳида эътибор қаратди. Унинг фикрича, жамоада Кобби Майну, Юри Тилеманс, Андрей Сантос ва Бруну Фернандеш каби ижодкор футболчилар кўп, бироқ қора ишни бажарувчи ҳимоя ва таянч зонаси вакили етишмаяпти.

Собиқ ҳимоячи жамоага ҳақиқий даражада ҳимоявий йўналишдаги ярим ҳимоячи кераклигини таъкидлаб, афсонавий Даррен Флетчер каби вазифани бажарадиган ўйинчи зарурлигини айтди. Бундай ижодкор бўлмаган, лекин рақиб ҳужумларини бузувчи футболчининг келиши бошқа ярим ҳимоячиларга хотиржам олдинга ўтиб ўйнаш имконини беради.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордФил BardслейПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)