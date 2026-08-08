Фил Bardслей Маркус Рэшфорд ва Манчестер Юнайтед ҳақида фикр билдирди
Фил Bardслей Маркус Рэшфорд Олд Траффордда қолиши учун аввалги даражасини тиклаб, мухлислар ишончини қайтариши кераклигини айтди. Унинг фикрича, янги бош мураббий Майкл Каррик қўл остида Рэшфорд фаолиятини тоза саҳифадан бошлаши мумкин, бироқ барқарор ўйин кўрсатиши зарур.
Манчестер Юнайтед жамоасининг собиқ ҳимоячиси Фил Bardслей ҳужумчи Маркус Рэшфорднинг Олд Траффорддаги келажаги ҳамда жамоанинг ярим ҳимоя чизиғидаги муаммолар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Касинолйзе нашрига берган интервюсида мутахассис инглиз ҳужумчиси ўзининг аввалги даражасини тиклаши ва мухлислар ишончини қайтариши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Маркус Рэшфорд учун жамоа сафидаги энг ҳал қилувчи давр бошланган. Сабаби, футболчи янги мураббийлар штаби қўл остида ўзининг жаҳон даражасидаги иқтидорини яна бир бор исботлашга мажбур. Bardслейнинг сўзларига кўра, футболчининг Испаниядаги сўнгги ижара даврида кўрсатган ўйинлари унинг салоҳиятидан далолат беради, бироқ асосий масала бу барқарорликни таъминлашда қолмоқда.
Рэшфорд мухлислар ишончини қозониши шартСобиқ футболчининг таъкидлашича, Рэшфордни жамоада сақлаб қолиш масаласида мухлисларнинг муносабати муҳим рол ўйнайди. Агар Испанияда кўрсатилган ўйин намойиш этилса, уни дарҳол жамоага қайтариш керак, бироқ энг катта муаммо барқарорлик ва ишондириш жараёнидадир.
"Агар биз ўтган мавсум Испанияда ҳаракат қилган Маркусни кўрадиган бўлсак, уни дарҳол қайтарган бўлардингиз, аммо буни доимий равишда кўрсатиш талаб этилади", — дейди Bardслей. Шунингдек, у футболчи мухлисларнинг бир қисмининг ишончини қайтадан қозониши зарурлигини, янги бош мураббий Майкл Каррик қўл остида у тоза саҳифадан бошлаш имкониятига эга эканини қўшимча қилди.
Ярим ҳимоядаги муаммолар ва ечимҲужум чизиғидан ташқари, Фил Bardслей Манчестер Юнайтеднинг марказий қисмидаги тактик мувозанатга ҳам алоҳида эътибор қаратди. Унинг фикрича, жамоада Кобби Майну, Юри Тилеманс, Андрей Сантос ва Бруну Фернандеш каби ижодкор футболчилар кўп, бироқ қора ишни бажарувчи ҳимоя ва таянч зонаси вакили етишмаяпти.
Собиқ ҳимоячи жамоага ҳақиқий даражада ҳимоявий йўналишдаги ярим ҳимоячи кераклигини таъкидлаб, афсонавий Даррен Флетчер каби вазифани бажарадиган ўйинчи зарурлигини айтди. Бундай ижодкор бўлмаган, лекин рақиб ҳужумларини бузувчи футболчининг келиши бошқа ярим ҳимоячиларга хотиржам олдинга ўтиб ўйнаш имконини беради.
…