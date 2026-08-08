Fenerbahçe Александр Сёрлот трансферида етакчилик қилмоқда
Fenerbahçe Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александр Сёрлот трансфери бўйича курашда яққол пешқадамга айланди. Норвегиялик футболчининг трансфер қиймати 40 миллион евро этиб белгиланган ва турк клуби бу суммани тўлаш имкониятига эга экани айтилмоқда. Александр Сёрлот 2024-йилнинг август ойида Вилярреалдан Атлетико Мадридга ўтган, унинг шартномаси эса 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади.
Ёзги трансфер ойнаси вақти яқинлашгани сари Европа клублари ўз таркибини кучайтириш ҳаракатини бошлаб юборди. Goal.com хабар қилишича, Туркиянинг Fenerbahçe клуби Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александр Сёрлотни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги курашда яққол пешқадамга айланди. Истанбул гранди жамоа ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, норвегиялик футболчининг трансфер қиймати Рожибланкос раҳбарияти томонидан 40 миллион евро этиб белгиланган. Ҳозирда турк клуби бу молиявий талабни бажариш имкониятига эга эканлиги айтилмоқда. Александр Сёрлот 2024-йилнинг август ойида Вилярреал жамоасидан Мадрид клубига кўчиб ўтган бўлиб, унинг амалдаги шартномаси 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади.
Атлетико Мадрид режаси ва Душан Влахович омилиМадридликлар учун ушбу трансфер молиявий барқарорликни таъминлаш ва маошлар бюджетини бўшатишда муҳим қадам ҳисобланади. Маттео Моретто ва беИН Sportс маълумотларига кўра, клуб Сёрлотнинг сотувидан тушган маблағ ва ресурслардан фойдаланган ҳолда янги ҳужумчини таркибга қўшмоқчи. Хусусан, бу трансфер стратегияси Диего Симеоне жамоасига эркин агент мақомидаги Душан Влаховични харид қилиш йўлини очиб беради.
Душан Влаховичнинг Ювентус билан тузган шартномаси июн ойи охирида ўз ниҳоясига етади. Шундан сўнг ҳужумчи мадридликлар сафига қўшилиши кутилмоқда. Сёрлотнинг кетиши эса Мадрид клуби ҳужум чизиғи динамикасини ўзгартириб юборади, чунки жамоа ҳаводаги курашларда фаол бўлган жисмоний жиҳатдан бақувват марказий ҳужумчидан айрилади.
М музокаралар босқичи ва томонларнинг мақсадлариҲозирги вақтда ҳар икки клуб трансфер суммасини тўлаш тартиби ҳамда шартномадаги қўшимча бонуслар юзасидан музокаралар олиб бормоқда. Гарчи Атлетико талаб қилган суммани тўлиқ қоплайдиган расмий таклиф ҳали юборилмаган бўлса-да, томонлар ўртасидаги мулоқотлар фаол давом этмоқда.
Fenerbahçe учун Сёрлот ички чемпионат ҳамда Европа кубокларидаги юқори мақсадларга эришиш йўлида асосий ҳужум қўрғонига айланиши кутилмоқда. Трансфернинг муваффақиятли якунланиши Атлетико учун ҳам Влаховични ўзига оғдириш жараёнини тезлаштирувчи асосий катализатор вазифасини бажаради.
…