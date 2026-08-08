Fenerbahçe Александр Сёрлот трансферида етакчилик қилмоқда

·33·Спорт
Fenerbahçe Александр Сёрлот трансферида етакчилик қилмоқда
Қисқача

Fenerbahçe Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александр Сёрлот трансфери бўйича курашда яққол пешқадамга айланди. Норвегиялик футболчининг трансфер қиймати 40 миллион евро этиб белгиланган ва турк клуби бу суммани тўлаш имкониятига эга экани айтилмоқда. Александр Сёрлот 2024-йилнинг август ойида Вилярреалдан Атлетико Мадридга ўтган, унинг шартномаси эса 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади.

Ёзги трансфер ойнаси вақти яқинлашгани сари Европа клублари ўз таркибини кучайтириш ҳаракатини бошлаб юборди. Goal.com хабар қилишича, Туркиянинг Fenerbahçe клуби Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александр Сёрлотни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги курашда яққол пешқадамга айланди. Истанбул гранди жамоа ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, норвегиялик футболчининг трансфер қиймати Рожибланкос раҳбарияти томонидан 40 миллион евро этиб белгиланган. Ҳозирда турк клуби бу молиявий талабни бажариш имкониятига эга эканлиги айтилмоқда. Александр Сёрлот 2024-йилнинг август ойида Вилярреал жамоасидан Мадрид клубига кўчиб ўтган бўлиб, унинг амалдаги шартномаси 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади.

Атлетико Мадрид режаси ва Душан Влахович омили

Мадридликлар учун ушбу трансфер молиявий барқарорликни таъминлаш ва маошлар бюджетини бўшатишда муҳим қадам ҳисобланади. Маттео Моретто ва беИН Sportс маълумотларига кўра, клуб Сёрлотнинг сотувидан тушган маблағ ва ресурслардан фойдаланган ҳолда янги ҳужумчини таркибга қўшмоқчи. Хусусан, бу трансфер стратегияси Диего Симеоне жамоасига эркин агент мақомидаги Душан Влаховични харид қилиш йўлини очиб беради.

Душан Влаховичнинг Ювентус билан тузган шартномаси июн ойи охирида ўз ниҳоясига етади. Шундан сўнг ҳужумчи мадридликлар сафига қўшилиши кутилмоқда. Сёрлотнинг кетиши эса Мадрид клуби ҳужум чизиғи динамикасини ўзгартириб юборади, чунки жамоа ҳаводаги курашларда фаол бўлган жисмоний жиҳатдан бақувват марказий ҳужумчидан айрилади.

М музокаралар босқичи ва томонларнинг мақсадлари

Ҳозирги вақтда ҳар икки клуб трансфер суммасини тўлаш тартиби ҳамда шартномадаги қўшимча бонуслар юзасидан музокаралар олиб бормоқда. Гарчи Атлетико талаб қилган суммани тўлиқ қоплайдиган расмий таклиф ҳали юборилмаган бўлса-да, томонлар ўртасидаги мулоқотлар фаол давом этмоқда.

Fenerbahçe учун Сёрлот ички чемпионат ҳамда Европа кубокларидаги юқори мақсадларга эришиш йўлида асосий ҳужум қўрғонига айланиши кутилмоқда. Трансфернинг муваффақиятли якунланиши Атлетико учун ҳам Влаховични ўзига оғдириш жараёнини тезлаштирувчи асосий катализатор вазифасини бажаради.

FenerbahceАтлетико МадридАлександр СёрлотДушан ВлаховичТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)