Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)

·258·Спорт
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Қисқача

Абдуқодир Ҳусановнинг бобоси Ҳусан дода вафот этгани сабабли футболчи «Манчестер Сити»нинг Жанубий Кореядаги йиғинларини муддатидан аввал тарк этиб, Тошкентга қайтди. Шу боис у 9 август куни «Атлетико Мадрид»га қарши учрашувда майдонга тушмайди ва Сеулга қайтмайди. Ҳусанов жаноза маросимидан кейин кейинги ҳафта бошида Манчестерга учиб, жамоанинг Англия Суперкубогига тайёргарлигига қўшилиши режалаштирилган.

Ўзбекистон миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов оиласида мусибат юз берди. Футболчининг бобоси — Ҳусан дода вафот этгани хабар қилинди.

Шу муносабат билан Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг Жанубий Кореядаги йиғинларини муддатидан аввал тарк этиб, Тошкентга қайтди. У 9 август куни «Атлетико Мадрид»га қарши ўтказиладиган мавсумолди учрашувида майдонга тушмайди.

Жанубий Кореядан Тошкентга қайтди

Хабарларга кўра, Абдуқодир Ҳусанов бобосининг вафоти ҳақида Жанубий Кореядаги йиғин вақтида хабар топган.

Шундан кейин футболчи жамоа қароргоҳини тарк этиб, жаноза маросимида иштирок этиш учун Тошкентга етиб келган.

Ҳусановнинг Сеулга қайта учиши режалаштирилмаган. Шу сабаб у «Сити»нинг Осиё турнесидаги сўнгги учрашувини ўтказиб юборади.

Абдуқодир ва унинг оила аъзоларига ушбу оғир кунда чуқур ҳамдардлик билдирамиз.

«Атлетико»га қарши баҳсда иштирок этмайди

«Манчестер Сити» 9 август куни Сеулда Испаниянинг «Атлетико Мадрид» клубига қарши назорат учрашувини ўтказади.

Англия клуби расмий маълумотига кўра, баҳс Seoul World Cup Stadium’да бўлиб ўтади ва Британия вақти билан соат 12:00 да бошланади. Бу «Сити»нинг 2026 йилги Осиё турнесидаги учинчи ва сўнгги ўйини ҳисобланади.

Жамоа аввал Гонконгда «Интер»га қарши майдонга тушган, кейин эса Жанубий Кореяда K League All-Stars билан ўйнаган.

Ҳусанов ушбу турнеда «Сити» таркибида иштирок этаётган эди, аммо оилавий мусибат сабаб «Атлетико»га қарши учрашувни ўтказиб юборади.

Кейинги манзил — Манчестер

Мавжуд маълумотларга кўра, Абдуқодир Ҳусанов Тошкентдаги жаноза маросимидан кейин Сеулга қайтмайди.

Футболчининг кейинги ҳафта бошида тўғридан-тўғри Манчестерга учиши ва жамоанинг Англия Суперкубогига тайёргарлик машғулотларига қўшилиши режалаштирилган.

«Манчестер Сити»ни мавсум бошланишидан олдин яна бир муҳим учрашув кутиб турибди. 16 август куни жамоа Англия Суперкубоги — Community Shield учун «Арсенал» билан баҳс олиб боради. Учрашув Кардиффдаги Principality Stadium’да ўтказилади.

Шу тариқа, Ҳусановнинг «Атлетико» билан ўйинни қолдириши унинг янги мавсумга тайёргарлик режаларини тубдан ўзгартирмайди. Футболчи оиласи билан бирга бўлганидан кейин Англияга қайтиб, жамоа машғулотларини давом эттириши кутилмоқда.

Мухлис билан боғлиқ илиқ лавҳа ҳам тарқалди

Жанубий Кореядаги сўнгги ўйинлардан биридан кейин Ҳусанов иштирокидаги илиқ лавҳа ҳам ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Видеода ўзбекистонлик ҳимоячи трибунадаги мухлислардан бирининг илтимосини рад этмай, унинг футболкасига дастхат қўйиб бераётганини кўриш мумкин.

Орадан кўп ўтмай эса футболчи учун бутунлай бошқа, оғир хабар келди ва у оиласи бағрига қайтишга мажбур бўлди.

Абдуқодир Ҳусанов ва унинг яқинларига яна бир бор чуқур таъзия изҳор этамиз. Марҳумнинг охирати обод бўлсин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАтлетико МадридТошкентАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)