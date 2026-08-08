Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Абдуқодир Ҳусановнинг бобоси Ҳусан дода вафот этгани сабабли футболчи «Манчестер Сити»нинг Жанубий Кореядаги йиғинларини муддатидан аввал тарк этиб, Тошкентга қайтди. Шу боис у 9 август куни «Атлетико Мадрид»га қарши учрашувда майдонга тушмайди ва Сеулга қайтмайди. Ҳусанов жаноза маросимидан кейин кейинги ҳафта бошида Манчестерга учиб, жамоанинг Англия Суперкубогига тайёргарлигига қўшилиши режалаштирилган.
Ўзбекистон миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов оиласида мусибат юз берди. Футболчининг бобоси — Ҳусан дода вафот этгани хабар қилинди.
Шу муносабат билан Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг Жанубий Кореядаги йиғинларини муддатидан аввал тарк этиб, Тошкентга қайтди. У 9 август куни «Атлетико Мадрид»га қарши ўтказиладиган мавсумолди учрашувида майдонга тушмайди.
Жанубий Кореядан Тошкентга қайтди
Хабарларга кўра, Абдуқодир Ҳусанов бобосининг вафоти ҳақида Жанубий Кореядаги йиғин вақтида хабар топган.
Шундан кейин футболчи жамоа қароргоҳини тарк этиб, жаноза маросимида иштирок этиш учун Тошкентга етиб келган.
Ҳусановнинг Сеулга қайта учиши режалаштирилмаган. Шу сабаб у «Сити»нинг Осиё турнесидаги сўнгги учрашувини ўтказиб юборади.
Абдуқодир ва унинг оила аъзоларига ушбу оғир кунда чуқур ҳамдардлик билдирамиз.
«Атлетико»га қарши баҳсда иштирок этмайди
«Манчестер Сити» 9 август куни Сеулда Испаниянинг «Атлетико Мадрид» клубига қарши назорат учрашувини ўтказади.
Англия клуби расмий маълумотига кўра, баҳс Seoul World Cup Stadium’да бўлиб ўтади ва Британия вақти билан соат 12:00 да бошланади. Бу «Сити»нинг 2026 йилги Осиё турнесидаги учинчи ва сўнгги ўйини ҳисобланади.
Жамоа аввал Гонконгда «Интер»га қарши майдонга тушган, кейин эса Жанубий Кореяда K League All-Stars билан ўйнаган.
Ҳусанов ушбу турнеда «Сити» таркибида иштирок этаётган эди, аммо оилавий мусибат сабаб «Атлетико»га қарши учрашувни ўтказиб юборади.
Кейинги манзил — Манчестер
Мавжуд маълумотларга кўра, Абдуқодир Ҳусанов Тошкентдаги жаноза маросимидан кейин Сеулга қайтмайди.
Футболчининг кейинги ҳафта бошида тўғридан-тўғри Манчестерга учиши ва жамоанинг Англия Суперкубогига тайёргарлик машғулотларига қўшилиши режалаштирилган.
«Манчестер Сити»ни мавсум бошланишидан олдин яна бир муҳим учрашув кутиб турибди. 16 август куни жамоа Англия Суперкубоги — Community Shield учун «Арсенал» билан баҳс олиб боради. Учрашув Кардиффдаги Principality Stadium’да ўтказилади.
Шу тариқа, Ҳусановнинг «Атлетико» билан ўйинни қолдириши унинг янги мавсумга тайёргарлик режаларини тубдан ўзгартирмайди. Футболчи оиласи билан бирга бўлганидан кейин Англияга қайтиб, жамоа машғулотларини давом эттириши кутилмоқда.
Мухлис билан боғлиқ илиқ лавҳа ҳам тарқалди
Жанубий Кореядаги сўнгги ўйинлардан биридан кейин Ҳусанов иштирокидаги илиқ лавҳа ҳам ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода ўзбекистонлик ҳимоячи трибунадаги мухлислардан бирининг илтимосини рад этмай, унинг футболкасига дастхат қўйиб бераётганини кўриш мумкин.
Орадан кўп ўтмай эса футболчи учун бутунлай бошқа, оғир хабар келди ва у оиласи бағрига қайтишга мажбур бўлди.
Абдуқодир Ҳусанов ва унинг яқинларига яна бир бор чуқур таъзия изҳор этамиз. Марҳумнинг охирати обод бўлсин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…