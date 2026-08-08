Арсенал Кенан Йилдиз трансферини жиддий ўйламоқда

·59·Спорт
Арсенал Кенан Йилдиз трансферини жиддий ўйламоқда
Қисқача

Арсенал ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Ювентус яримҳимоячиси Кенан Йилдизга қизиқиш билдирмоқда, бироқ ҳозирча расмий таклиф юбормаган. 2005 йилда туғилган футболчи Ювентус сафида 10-рақам остида ўйнаб, Туркия терма жамоасидаги ҳаракатлари билан Европанинг топ-клублари эътиборини тортган. Ювентус Кенан Йилдизни жамоанинг келажаги деб билади ва музокарага фақат 100 миллион евродан сезиларли даражада юқори таклиф бўлса рози бўлиши мумкин.

Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш бошлади. Лондонгача етиб келган хабарларга кўра, жамоа раҳбарияти Италиянинг Ювентус клуби сафида тўп сураётган иқтидорли яримҳимоячи Кенан Йилдизга эътибор қаратган. Мазкур қадам клубнинг ҳужум чизиғини янги босқичга олиб чиқиш режаларининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Стампа нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, "канонирлар" дастлаб Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб қўйганди. Бироқ бразилиялик футболчи қироллик клуби билан янги кўп йиллик шартнома имзолагач, бу трансфер орзуси барбод бўлди. Шундан сўнг Лондон клуби скаутлари эътиборларини дарҳол бошқа муқобил вариантга қаратди.

Туркия терма жамоаси иқтидори Лондон нишонида

2005 йилда туғилган туркиялик ёш футболчи Кенан Йилдиз қисқа фурсат ичида Европа футболида катта эътирофга сазовор бўлди. Айни пайтда у Ювентус сафида 10-рақам остида ҳаракат қилмоқда ва ўзининг серқирра ўйини билан жамоанинг етакчиларидан бирига айланди. Айниқса, унинг халқаро майдонлар ва Туркия терма жамоасидаги ишончли ҳаракатлари Европанинг топ-клублари эътиборини тортди.

Арсенал жамоаси ҳужум чизиғига куч қўшиш учун айнан шундай серғайрат ва техникали футболчини қидираётган эди. Шу сабабли, Йилдиз инглиз клубининг трансфер рўйхатида энг юқори ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Мураббийлар штаби ёш иқтидорнинг салоҳиятини юқори баҳоламоқда ва унинг Премер-лигада тез мослашиб кетишига ишонч билдирмоқда.

Туринликларнинг қатъий позицияси

Бироқ Италия гранди Ювентус ўзининг ёш юлдузини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас. Турин клуби раҳбарияти Йилдиз жамоанинг келажаги эканини тушунган ҳолда, уни сотиш ҳақидаги ҳар қандай таклифларни рад этишга тайёр турибди. Матбуот хабарларига кўра, "кекса синьора" раҳбарияти футболчи учун музокара столига ўтиришга фақат битта шарт билангина рози бўлади.

Манбаларга кўра, Кенан Йилдизни ўз сафига қўшиб демоқчи бўлган клуб 100 миллион евродан сезиларли даражада юқори бўлган расмий таклифни тақдим этиши шарт. Бундай улкан сумма Турин клубининг позицияси қанчалик қатъий эканини ва футболчи оддий шартларда сотилмаслигини кўрсатади.

Ҳозирча Арсенал клубининг бу қизиқиши расмий таклифга айланганича йўқ. Бироқ яқин кунларда трансфер бозоридаги вазият янада ойдинлашиши ва лондонликлар Ювентус талабига қандай жавоб қайтариши маълум бўлиши кутилмоқда. Агар келишув амалга ошса, бу жорий мавсумдаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланиши аниқ.

АрсеналЮвентусКенан ЙилдизТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)