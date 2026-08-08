Арсенал Кенан Йилдиз трансферини жиддий ўйламоқда
Арсенал ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Ювентус яримҳимоячиси Кенан Йилдизга қизиқиш билдирмоқда, бироқ ҳозирча расмий таклиф юбормаган. 2005 йилда туғилган футболчи Ювентус сафида 10-рақам остида ўйнаб, Туркия терма жамоасидаги ҳаракатлари билан Европанинг топ-клублари эътиборини тортган. Ювентус Кенан Йилдизни жамоанинг келажаги деб билади ва музокарага фақат 100 миллион евродан сезиларли даражада юқори таклиф бўлса рози бўлиши мумкин.
Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш бошлади. Лондонгача етиб келган хабарларга кўра, жамоа раҳбарияти Италиянинг Ювентус клуби сафида тўп сураётган иқтидорли яримҳимоячи Кенан Йилдизга эътибор қаратган. Мазкур қадам клубнинг ҳужум чизиғини янги босқичга олиб чиқиш режаларининг бир қисми сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Стампа нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, "канонирлар" дастлаб Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олишни асосий мақсад қилиб қўйганди. Бироқ бразилиялик футболчи қироллик клуби билан янги кўп йиллик шартнома имзолагач, бу трансфер орзуси барбод бўлди. Шундан сўнг Лондон клуби скаутлари эътиборларини дарҳол бошқа муқобил вариантга қаратди.
Туркия терма жамоаси иқтидори Лондон нишонида2005 йилда туғилган туркиялик ёш футболчи Кенан Йилдиз қисқа фурсат ичида Европа футболида катта эътирофга сазовор бўлди. Айни пайтда у Ювентус сафида 10-рақам остида ҳаракат қилмоқда ва ўзининг серқирра ўйини билан жамоанинг етакчиларидан бирига айланди. Айниқса, унинг халқаро майдонлар ва Туркия терма жамоасидаги ишончли ҳаракатлари Европанинг топ-клублари эътиборини тортди.
Арсенал жамоаси ҳужум чизиғига куч қўшиш учун айнан шундай серғайрат ва техникали футболчини қидираётган эди. Шу сабабли, Йилдиз инглиз клубининг трансфер рўйхатида энг юқори ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Мураббийлар штаби ёш иқтидорнинг салоҳиятини юқори баҳоламоқда ва унинг Премер-лигада тез мослашиб кетишига ишонч билдирмоқда.
Туринликларнинг қатъий позициясиБироқ Италия гранди Ювентус ўзининг ёш юлдузини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас. Турин клуби раҳбарияти Йилдиз жамоанинг келажаги эканини тушунган ҳолда, уни сотиш ҳақидаги ҳар қандай таклифларни рад этишга тайёр турибди. Матбуот хабарларига кўра, "кекса синьора" раҳбарияти футболчи учун музокара столига ўтиришга фақат битта шарт билангина рози бўлади.
Манбаларга кўра, Кенан Йилдизни ўз сафига қўшиб демоқчи бўлган клуб 100 миллион евродан сезиларли даражада юқори бўлган расмий таклифни тақдим этиши шарт. Бундай улкан сумма Турин клубининг позицияси қанчалик қатъий эканини ва футболчи оддий шартларда сотилмаслигини кўрсатади.
Ҳозирча Арсенал клубининг бу қизиқиши расмий таклифга айланганича йўқ. Бироқ яқин кунларда трансфер бозоридаги вазият янада ойдинлашиши ва лондонликлар Ювентус талабига қандай жавоб қайтариши маълум бўлиши кутилмоқда. Агар келишув амалга ошса, бу жорий мавсумдаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланиши аниқ.
…