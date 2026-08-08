Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилди
АҚШ Президенти Доналд Трамп собиқ UFC енгил вазн тоифаси чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовнинг энг катта мухлисларидан бири экани айтилди. Бу ҳақда Ҳабибнинг менежери Али Абдулазиз “Поунд 4 Поунд Шов” дастурида маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Трамп бошқалардан кўра америкалик Жастин Гетжи ва Ҳабиб Нурмагомедовни кўпроқ ёқтиради. Трамп Ҳабибни ўз китобига киритганини айтган, Ҳабиб эса фаолиятини мағлубияциз якунлаган.
АҚШ Президенти Доналд Трамп собиқ УФC енгил вазн тоифаси чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовнинг энг катта мухлисларидан бири экани айтилмоқда. Бу ҳақда спортчининг менежери Али Абдулазиз “Pound 4 Pound Show” дастурида сўзлаб берди.
Али Абдулазизнинг таъкидлашича, Трамп икки нафар жангчини бошқалардан кўра кўпроқ ёқтиради. Улар америкалик Жастин Гетжи ва Ҳабиб Нурмагомедовдир.
“Президент Трамп икки нафар жангчини ҳаммадан кўпроқ яхши кўради — америкалик Жастин Гетжи ва Ҳабиб. У Ҳабибнинг энг катта мухлиси. Мен ундан: 'Нега Ҳабибни бунчалик яхши кўрасиз?' деб сўрадим. У эса: 'Мен Ҳабибни ўз китобимга киритдим', деб жавоб берди”, — деди Али Абдулазиз.
Ушбу фикр Трампнинг собиқ УФC чемпионига бўлган алоҳида ҳурматини яна бир бор кўрсатади. Ҳабиб эса фаолиятини мағлубиятсиз якунлаган энг машҳур ММА жангчиларидан бири ҳисобланади.
…