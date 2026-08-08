Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилди

·122·Дунё
Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилди
Қисқача

АҚШ Президенти Доналд Трамп собиқ UFC енгил вазн тоифаси чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовнинг энг катта мухлисларидан бири экани айтилди. Бу ҳақда Ҳабибнинг менежери Али Абдулазиз “Поунд 4 Поунд Шов” дастурида маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Трамп бошқалардан кўра америкалик Жастин Гетжи ва Ҳабиб Нурмагомедовни кўпроқ ёқтиради. Трамп Ҳабибни ўз китобига киритганини айтган, Ҳабиб эса фаолиятини мағлубияциз якунлаган.

АҚШ Президенти Доналд Трамп собиқ УФC енгил вазн тоифаси чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовнинг энг катта мухлисларидан бири экани айтилмоқда. Бу ҳақда спортчининг менежери Али Абдулазиз “Pound 4 Pound Show” дастурида сўзлаб берди.

Али Абдулазизнинг таъкидлашича, Трамп икки нафар жангчини бошқалардан кўра кўпроқ ёқтиради. Улар америкалик Жастин Гетжи ва Ҳабиб Нурмагомедовдир.

“Президент Трамп икки нафар жангчини ҳаммадан кўпроқ яхши кўради — америкалик Жастин Гетжи ва Ҳабиб. У Ҳабибнинг энг катта мухлиси. Мен ундан: 'Нега Ҳабибни бунчалик яхши кўрасиз?' деб сўрадим. У эса: 'Мен Ҳабибни ўз китобимга киритдим', деб жавоб берди”, — деди Али Абдулазиз.

Ушбу фикр Трампнинг собиқ УФC чемпионига бўлган алоҳида ҳурматини яна бир бор кўрсатади. Ҳабиб эса фаолиятини мағлубиятсиз якунлаган энг машҳур ММА жангчиларидан бири ҳисобланади.

Дональд ТрампХабиб НурмагомедовЮФСЖастин ГейджиАли Абдель-Азиз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди