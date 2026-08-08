PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери устида ишламоқда
Франсия чемпиони PSJ Парма дарвозабони, 23 ёшли япониялик Зион Suzuki учун 40 миллион еврогача маблағ ажратишга тайёр. Клуб раҳбарияти ва Луис Энрике унинг салоҳиятини юқори баҳолаб, трансфер орқали келажак учун пойдевор яратмоқчи. PSJ футболчини харид қилган тақдирда, тажриба ва ўйин амалиётига эга бўлиши учун уни бошқа жамоага ижарага беришни кўриб чиқмоқда, Ювентус ҳам бу имкониятни ўрганмоқда.
Франция чемпиони Пари Сен-Жермен дарвоза чизиғини янада кучайтириш мақсадида Италиянинг Парма клуби дарвозабони Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатини бошлади. Ле Парисиен нашри тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби 23 ёшли япониялик футболчи трансфери учун 40 миллион еврогача маблағ ажратишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пари Сен-Жермен раҳбарияти, хусусан спорт маслаҳатчиси Луис Кампос ва бош мураббий Луис Энрике ёш дарвозабоннинг салоҳиятини юқори баҳоламоқда. Осиёлик посбон А Сериядаги тажрибаси ва улкан ўсиш салоҳияти билан парижликлар эътиборини тортган. Клуб унинг трансфери орқали келажак учун пойдевор яратишни мақсад қилган.
Трансфер ва ижара режасиЛе Парисиен хабар қилишича, Зион Suzuki харид қилинган тақдирда ҳам дарҳол Париж клубининг асосий таркибига қўшилмаслиги мумкин. PSJ раҳбарияти футболчини тажриба орттириши ва барқарор ўйин амалиётига эга бўлиши учун бошқа жамоага ижара асосида бериб юбориш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда.
Италия матбуоти тарқатган хабарларга кўра, Туриннинг Ювентус клуби ҳам мазкур дарвозабонни ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Гарчи туринликлар PSJ билан трансфер пойгасида рақобат қилишдан воз кечган бўлсада, футболчини вақтинча ўз сафида кўришни истамоқда.
Париждаги дарвозабонлар рақобатиАйни пайтда Франция пойтахтида Матвей Сафонов ва Люкас Шевале ўртасида кескин рақобат давом этмоқда. Луис Энрике қўл остида бу икки дарвозабоннинг ҳеч бири асосий таркибдаги ўрнини тўлиқ кафолатлай олгани йўқ, бу эса дарвозабонлар чизиғидаги рақобатни янада кучайтирмоқда.
Ўтган мавсумда ўз ўрнини йўқотганига қарамай, Шевале Парижда қолиб, асосий таркиб учун курашишни ният қилган. Мавсумолди ўйинларида мураббийлар штаби ҳар иккала посбонга ҳам имконият тақдим этмоқда ва дарвозабонлар иерархияси ҳозирча янгитдан шакллантирилмоқда.
…