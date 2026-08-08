PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери устида ишламоқда

·41·Спорт
PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери устида ишламоқда
Қисқача

Франсия чемпиони PSJ Парма дарвозабони, 23 ёшли япониялик Зион Suzuki учун 40 миллион еврогача маблағ ажратишга тайёр. Клуб раҳбарияти ва Луис Энрике унинг салоҳиятини юқори баҳолаб, трансфер орқали келажак учун пойдевор яратмоқчи. PSJ футболчини харид қилган тақдирда, тажриба ва ўйин амалиётига эга бўлиши учун уни бошқа жамоага ижарага беришни кўриб чиқмоқда, Ювентус ҳам бу имкониятни ўрганмоқда.

Франция чемпиони Пари Сен-Жермен дарвоза чизиғини янада кучайтириш мақсадида Италиянинг Парма клуби дарвозабони Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатини бошлади. Ле Парисиен нашри тарқатган маълумотларга кўра, Париж клуби 23 ёшли япониялик футболчи трансфери учун 40 миллион еврогача маблағ ажратишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пари Сен-Жермен раҳбарияти, хусусан спорт маслаҳатчиси Луис Кампос ва бош мураббий Луис Энрике ёш дарвозабоннинг салоҳиятини юқори баҳоламоқда. Осиёлик посбон А Сериядаги тажрибаси ва улкан ўсиш салоҳияти билан парижликлар эътиборини тортган. Клуб унинг трансфери орқали келажак учун пойдевор яратишни мақсад қилган.

Трансфер ва ижара режаси

Ле Парисиен хабар қилишича, Зион Suzuki харид қилинган тақдирда ҳам дарҳол Париж клубининг асосий таркибига қўшилмаслиги мумкин. PSJ раҳбарияти футболчини тажриба орттириши ва барқарор ўйин амалиётига эга бўлиши учун бошқа жамоага ижара асосида бериб юбориш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда.

Италия матбуоти тарқатган хабарларга кўра, Туриннинг Ювентус клуби ҳам мазкур дарвозабонни ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Гарчи туринликлар PSJ билан трансфер пойгасида рақобат қилишдан воз кечган бўлсада, футболчини вақтинча ўз сафида кўришни истамоқда.

Париждаги дарвозабонлар рақобати

Айни пайтда Франция пойтахтида Матвей Сафонов ва Люкас Шевале ўртасида кескин рақобат давом этмоқда. Луис Энрике қўл остида бу икки дарвозабоннинг ҳеч бири асосий таркибдаги ўрнини тўлиқ кафолатлай олгани йўқ, бу эса дарвозабонлар чизиғидаги рақобатни янада кучайтирмоқда.

Ўтган мавсумда ўз ўрнини йўқотганига қарамай, Шевале Парижда қолиб, асосий таркиб учун курашишни ният қилган. Мавсумолди ўйинларида мураббийлар штаби ҳар иккала посбонга ҳам имконият тақдим этмоқда ва дарвозабонлар иерархияси ҳозирча янгитдан шакллантирилмоқда.

PSJЗион SuzukiФранция чемпионатиТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)