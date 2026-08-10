Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда
Ювентус ва Болоня колумбиялик ҳимоячи Жҳон Лукуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда, бироқ молиявий талаблар келишувни мураккаблаштирмоқда. Болоня футболчини камида 20 миллион еврога баҳоламоқда, чунки кейинги трансфердан тушадиган маблағнинг 20 фоизини Генк клубига тўлаши керак.
Италия А сериясининг етакчи клублари трансфер бозорида ўзаро фаол музокараларни олиб бормоқда. Gazzetta.ит нашри хабар қилишича, Ювентус ва Болоня жамоалари колумбиялик ҳимоячи Жҳон Лукуми трансфери юзасидан келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда, бироқ томонлар ўртасидаги музокаралар молиявий талаблар сабабли мураккаб тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Болоня раҳбарияти ўз ҳимоячисини 20 миллион евродан кам бўлмаган суммага баҳоламоқда. Клубнинг бу қадар қатъий туришининг асосий сабабларидан бири шундаки, Эмилия-Романя жамоаси футболчининг кейинги сотувидан тушадиган маблағнинг 20 фоизини Генк клубига тўлаши шарт. Шу боисдан нархни асоссиз тушириш молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин.
Теун Копмейнерс вариантиТуринликлар трансфер нархини пасайтириш мақсадида тахминан 10 миллион евро ва футболчи таклиф қилишни режалаштирган эди. Дастлаб Жуан Кабал трансферга қўшилиши мумкин бўлган номзод сифатида кўриб чиқилган бўлса-да, музокараларда кутилмаган бурилиш юз берди ва Болоня раҳбарияти Теун Копмейнерсни сўради.
Болоня спорт директори Жованни Сартори нидерландиялик яримҳимойчини яхши танишини ва унинг оиласи билан илиқ муносабатда эканини инобатга олиб, бу вариант клуб учун қизиқ туюлмоқда. Сартори илгари футболчини Аталанта сафига олиб келган мутахассис сифатида ҳам танилган.
Молиявий тўсиқлар ва келажакдаги режаларЮвентус жамоаси Теун Копмейнерс билан хайрлашишга қарши эмас, аммо ҳозирча футболчига Туркия ёки Англия Премер-лигасидан қониқарли таклифлар келиб тушмагани жараённи секинлаштирмоқда. Шунингдек, футболчининг 4,5 миллион евролик йиллик маоши Болоня учун маълум бир молиявий қийинчилик туғдириши мумкин.
Шунга қарамай, футболчини маошининг бир қисмини Ювентус қоплаган ҳолда ижара асосида жўнатиш варианти масалани ижобий ҳал қилиши мумкин. Фабио Миретти варианти ҳам фон режимида сақланиб турибди, бироқ ҳозирча унинг трансферга қўшилиши реал кўринмаяпти. Томонлар келишувга эришиш учун энг мақбул формулани қидиришда давом этмоқда.
…