Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда

·44·Спорт
Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда
Қисқача

Ювентус ва Болоня колумбиялик ҳимоячи Жҳон Лукуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда, бироқ молиявий талаблар келишувни мураккаблаштирмоқда. Болоня футболчини камида 20 миллион еврога баҳоламоқда, чунки кейинги трансфердан тушадиган маблағнинг 20 фоизини Генк клубига тўлаши керак.

Италия А сериясининг етакчи клублари трансфер бозорида ўзаро фаол музокараларни олиб бормоқда. Gazzetta.ит нашри хабар қилишича, Ювентус ва Болоня жамоалари колумбиялик ҳимоячи Жҳон Лукуми трансфери юзасидан келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда, бироқ томонлар ўртасидаги музокаралар молиявий талаблар сабабли мураккаб тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Болоня раҳбарияти ўз ҳимоячисини 20 миллион евродан кам бўлмаган суммага баҳоламоқда. Клубнинг бу қадар қатъий туришининг асосий сабабларидан бири шундаки, Эмилия-Романя жамоаси футболчининг кейинги сотувидан тушадиган маблағнинг 20 фоизини Генк клубига тўлаши шарт. Шу боисдан нархни асоссиз тушириш молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин.

Теун Копмейнерс варианти

Туринликлар трансфер нархини пасайтириш мақсадида тахминан 10 миллион евро ва футболчи таклиф қилишни режалаштирган эди. Дастлаб Жуан Кабал трансферга қўшилиши мумкин бўлган номзод сифатида кўриб чиқилган бўлса-да, музокараларда кутилмаган бурилиш юз берди ва Болоня раҳбарияти Теун Копмейнерсни сўради.

Болоня спорт директори Жованни Сартори нидерландиялик яримҳимойчини яхши танишини ва унинг оиласи билан илиқ муносабатда эканини инобатга олиб, бу вариант клуб учун қизиқ туюлмоқда. Сартори илгари футболчини Аталанта сафига олиб келган мутахассис сифатида ҳам танилган.

Молиявий тўсиқлар ва келажакдаги режалар

Ювентус жамоаси Теун Копмейнерс билан хайрлашишга қарши эмас, аммо ҳозирча футболчига Туркия ёки Англия Премер-лигасидан қониқарли таклифлар келиб тушмагани жараённи секинлаштирмоқда. Шунингдек, футболчининг 4,5 миллион евролик йиллик маоши Болоня учун маълум бир молиявий қийинчилик туғдириши мумкин.

Шунга қарамай, футболчини маошининг бир қисмини Ювентус қоплаган ҳолда ижара асосида жўнатиш варианти масалани ижобий ҳал қилиши мумкин. Фабио Миретти варианти ҳам фон режимида сақланиб турибди, бироқ ҳозирча унинг трансферга қўшилиши реал кўринмаяпти. Томонлар келишувга эришиш учун энг мақбул формулани қидиришда давом этмоқда.

ЮвентусБолоняЖҳон ЛукумиТеун КопмейнерсА серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиРодри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)