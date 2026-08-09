AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этди

·56·Техно
AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этди
Қисқача

AMD расмий каталогида сунъий интеллект вазифаларига мўлжалланган NPU блоки олиб ташланган Горгон Поинт оиласига мансуб Ryzen 5 439 ва Ryzen 7 449 процессорларини тақдим этди. Ryzen 5 439 олтита ядро, 4,6 ГГс гача частота ва 8 МБ L3 кешга, Ryzen 7 449 эса саккизта ядро ва 5,0 ГГс гача частотага эга. Ҳар иккала модел Radeon 860M график ядроси билан таъминланган, бироқ Ryzen AI моделларидаги 50 TOPS гача унумдорлик берувчи ХДНА нейропроцессорига эга эмас.

Ixbt.com маълумотига кўра, AMD компанияси расмий каталогида Горгон Поинт оиласига мансуб Ryzen 5 439 ва Ryzen 7 449 номли иккита янги процессор пайдо бўлди. Мазкур моделлар ўзининг асосий хусусиятларига кўра Ryzen AI 400 сериясига яқин турса-да, уларда сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган NPU блоки бутунлай олиб ташлангани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник хусусиятлар ва фарқлар

Янги чиққан процессорлар архитектура жиҳатидан мос равишда Ryzen AI 5 Pro 440 ва Ryzen AI 7 Pro 450 моделларини эслатиб юборади. Бироқ уларнинг тактик частоталари бироз пасайтирилган, кичик версияда эса кеш хотираси ҳам қисқартирилган. Жумладан, Ryzen 5 439 олтита ядрога эга бўлиб, улардан учтаси тўлақонли Zen 5 ва учтаси Zen 5c ядроларидан иборат.

Ушбу моделнинг унумдор ядролари максимал частотаси 4,6 ГГс ни ташкил этади, Zen 5c ядролари эса 3,3 ГГс гача ишлайди. Шунингдек, L3 кеш хотираси ҳажми 16 МБ дан 8 МБ гача икки баробар камайтирилган. Солиштириш учун, муқобил PRO версиялар ХДНА NPU блоки эвазига сунъий интеллект вазифаларида юқори натижаларни кўрсатиши мумкин эди.

Ryzen 7 449 имкониятлари

Каттароқ модел саналган Ryzen 7 449 саккизта ядро билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг конфигурацияси 4 та Zen 5 ва 4 та Zen 5c ядроларини ўз ичига олади. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, унинг асосий ядролари 5,0 ГГс гача тезлашади, энергия тежамкор ядролар эса 3,4 ГГс частотада ишлайди.

Шу билан бирга, компания иккала процессорнинг ҳам ўрнатилган графикасини сақлаб қолган ва улар Radeon 860M график ядроси билан таъминланган. Аммо Ryzen AI моделларида мавжуд бўлган ва 50 TOPS гача унумдорлик берувчи ХДНА нейропроцессори бу ерда мавжуд эмас. Натижада платформанинг умумий имкониятлари классик ҳисоб-китоблар ва график вазифаларга йўналтирилган.

Ишлаб чиқариш ва бозор истиқболлари

Иккала процессор ҳам TSMC компаниясининг 4 нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Уларнинг номинал истеъмоли 28 ваттни ташкил этади, бироқ ноутбук ишлаб чиқарувчилар қурилма қувватини 15 ваттдан 54 ваттгача бўлган диапазонда мустақил равишда созлаши мумкин бўлади.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект блокидан воз кечилиши қурилманинг ўзида нейротармоқларни тезлаштириш талаб этилмайдиган ҳамёнбоп ноутбуклар учун мантиқий қадам ҳисобланади. Бунда процессор ва график ядролар ўз вазифасини тўлақонли бажаришда давом этиб, кундалик оддий ҳисоб-китобларни муваффақиятли амалга оширади.

AMDПроцессорNPUТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди