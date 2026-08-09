AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этди
AMD расмий каталогида сунъий интеллект вазифаларига мўлжалланган NPU блоки олиб ташланган Горгон Поинт оиласига мансуб Ryzen 5 439 ва Ryzen 7 449 процессорларини тақдим этди. Ryzen 5 439 олтита ядро, 4,6 ГГс гача частота ва 8 МБ L3 кешга, Ryzen 7 449 эса саккизта ядро ва 5,0 ГГс гача частотага эга. Ҳар иккала модел Radeon 860M график ядроси билан таъминланган, бироқ Ryzen AI моделларидаги 50 TOPS гача унумдорлик берувчи ХДНА нейропроцессорига эга эмас.
Ixbt.com маълумотига кўра, AMD компанияси расмий каталогида Горгон Поинт оиласига мансуб Ryzen 5 439 ва Ryzen 7 449 номли иккита янги процессор пайдо бўлди. Мазкур моделлар ўзининг асосий хусусиятларига кўра Ryzen AI 400 сериясига яқин турса-да, уларда сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган NPU блоки бутунлай олиб ташлангани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник хусусиятлар ва фарқларЯнги чиққан процессорлар архитектура жиҳатидан мос равишда Ryzen AI 5 Pro 440 ва Ryzen AI 7 Pro 450 моделларини эслатиб юборади. Бироқ уларнинг тактик частоталари бироз пасайтирилган, кичик версияда эса кеш хотираси ҳам қисқартирилган. Жумладан, Ryzen 5 439 олтита ядрога эга бўлиб, улардан учтаси тўлақонли Zen 5 ва учтаси Zen 5c ядроларидан иборат.
Ушбу моделнинг унумдор ядролари максимал частотаси 4,6 ГГс ни ташкил этади, Zen 5c ядролари эса 3,3 ГГс гача ишлайди. Шунингдек, L3 кеш хотираси ҳажми 16 МБ дан 8 МБ гача икки баробар камайтирилган. Солиштириш учун, муқобил PRO версиялар ХДНА NPU блоки эвазига сунъий интеллект вазифаларида юқори натижаларни кўрсатиши мумкин эди.
Ryzen 7 449 имкониятлариКаттароқ модел саналган Ryzen 7 449 саккизта ядро билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг конфигурацияси 4 та Zen 5 ва 4 та Zen 5c ядроларини ўз ичига олади. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, унинг асосий ядролари 5,0 ГГс гача тезлашади, энергия тежамкор ядролар эса 3,4 ГГс частотада ишлайди.
Шу билан бирга, компания иккала процессорнинг ҳам ўрнатилган графикасини сақлаб қолган ва улар Radeon 860M график ядроси билан таъминланган. Аммо Ryzen AI моделларида мавжуд бўлган ва 50 TOPS гача унумдорлик берувчи ХДНА нейропроцессори бу ерда мавжуд эмас. Натижада платформанинг умумий имкониятлари классик ҳисоб-китоблар ва график вазифаларга йўналтирилган.
Ишлаб чиқариш ва бозор истиқболлариИккала процессор ҳам TSMC компаниясининг 4 нанометрли технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Уларнинг номинал истеъмоли 28 ваттни ташкил этади, бироқ ноутбук ишлаб чиқарувчилар қурилма қувватини 15 ваттдан 54 ваттгача бўлган диапазонда мустақил равишда созлаши мумкин бўлади.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект блокидан воз кечилиши қурилманинг ўзида нейротармоқларни тезлаштириш талаб этилмайдиган ҳамёнбоп ноутбуклар учун мантиқий қадам ҳисобланади. Бунда процессор ва график ядролар ўз вазифасини тўлақонли бажаришда давом этиб, кундалик оддий ҳисоб-китобларни муваффақиятли амалга оширади.
…