Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўлади
Родрининг Барселонага эҳтимолий трансфери клубнинг трансфер сиёсати ва асосий таркибига катта ўзгаришлар киритиши мумкин. Манчестер Сити яримҳимоячиси билан музокаралар олиб борилмоқда ва унинг келиши жамоанинг рақобатбардошлиги ҳамда майдондаги етакчилигини ошириши кутилмоқда. Бу ҳолатда жароҳатдан тикланаётган Френки де Йонг асосий таркибдаги ўрнини йўқотиш хавфига дуч келади, Марк Касадонинг вазияти эса янада мураккаблашади.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Испания терма жамоаси етакчиси Родри шартнома имзоласа, Каталония клубининг трансфер сиёсати ва майдондаги асосий таркиб кўриниши бутунлай ўзгариб кетиши мумкин. Ушбу эҳтимолий харид Ханси Флик жамоасининг рақобатбардошлигини кескин оширса-да, баъзи футболчиларнинг келажагини хавф остига қўяди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Барселона раҳбарияти Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ўз позициясида дунёнинг энг яхшиларидан бири бўлган бу футболчининг келиши жамоага нафақат юқори сифат, балки майдонда етакчилик хусусиятини ҳам олиб келади.
Таркибдаги ўзгаришлар ва жабрланувчиларБироқ, бу даражадаги юлдузнинг трансфери муқаррар равишда таркибдаги ротацияга таъсир қилади. Родрининг мавқеи ва таъсири жуда катта бўлгани боис, айрим футболчилар асосий таркибдаги ўрнини йўқотиш хавфи билан юзма-юз келмоқда.
Sport хабарига кўра, бу ўзгаришлардан биринчи бўлиб Френки де Йонг жабр кўради. Нидерландиялик яримҳимоячи терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатига чиқиш учун бор кучини берди ва оғир тиззасиз жароҳатидан кейин эндигина тикланиш жараёнини бошламоқда. У тўлиқ соғайиб сафга қайтгач, авваллари кафолатланган кўринган асосий таркибдаги ўрнини қайтариб олиш анча қийин кечади.
Марк Касадо учун синовли даврРодрининг келиши Марк Касадо учун ҳам вазиятни кескин мураккаблаштиради. Бош мураббий Ханси Флик ўтган мавсум охирида унинг келажагига аниқлик киритиб, футболчига бошқа клуб топиш энг яхши қарор бўлишини маълум қилганди.
Шу билан бирга, клуб раҳбарияти Гави ва Педри каби ёш ва истиқболли футболчиларга тегмасликни режалаштирмоқда. Улар жамоанинг келажаги сифатида кўрилади, бироқ қолган футболчилар учун рақобат янада шафқатсиз тус олиши аниқ.
…