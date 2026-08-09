Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўлади

·57·Спорт
Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўлади
Қисқача

Родрининг Барселонага эҳтимолий трансфери клубнинг трансфер сиёсати ва асосий таркибига катта ўзгаришлар киритиши мумкин. Манчестер Сити яримҳимоячиси билан музокаралар олиб борилмоқда ва унинг келиши жамоанинг рақобатбардошлиги ҳамда майдондаги етакчилигини ошириши кутилмоқда. Бу ҳолатда жароҳатдан тикланаётган Френки де Йонг асосий таркибдаги ўрнини йўқотиш хавфига дуч келади, Марк Касадонинг вазияти эса янада мураккаблашади.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Испания терма жамоаси етакчиси Родри шартнома имзоласа, Каталония клубининг трансфер сиёсати ва майдондаги асосий таркиб кўриниши бутунлай ўзгариб кетиши мумкин. Ушбу эҳтимолий харид Ханси Флик жамоасининг рақобатбардошлигини кескин оширса-да, баъзи футболчиларнинг келажагини хавф остига қўяди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Барселона раҳбарияти Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ўз позициясида дунёнинг энг яхшиларидан бири бўлган бу футболчининг келиши жамоага нафақат юқори сифат, балки майдонда етакчилик хусусиятини ҳам олиб келади.

Таркибдаги ўзгаришлар ва жабрланувчилар

Бироқ, бу даражадаги юлдузнинг трансфери муқаррар равишда таркибдаги ротацияга таъсир қилади. Родрининг мавқеи ва таъсири жуда катта бўлгани боис, айрим футболчилар асосий таркибдаги ўрнини йўқотиш хавфи билан юзма-юз келмоқда.

Sport хабарига кўра, бу ўзгаришлардан биринчи бўлиб Френки де Йонг жабр кўради. Нидерландиялик яримҳимоячи терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатига чиқиш учун бор кучини берди ва оғир тиззасиз жароҳатидан кейин эндигина тикланиш жараёнини бошламоқда. У тўлиқ соғайиб сафга қайтгач, авваллари кафолатланган кўринган асосий таркибдаги ўрнини қайтариб олиш анча қийин кечади.

Марк Касадо учун синовли давр

Родрининг келиши Марк Касадо учун ҳам вазиятни кескин мураккаблаштиради. Бош мураббий Ханси Флик ўтган мавсум охирида унинг келажагига аниқлик киритиб, футболчига бошқа клуб топиш энг яхши қарор бўлишини маълум қилганди.

Шу билан бирга, клуб раҳбарияти Гави ва Педри каби ёш ва истиқболли футболчиларга тегмасликни режалаштирмоқда. Улар жамоанинг келажаги сифатида кўрилади, бироқ қолган футболчилар учун рақобат янада шафқатсиз тус олиши аниқ.

БарселонаРодриФренки де ЙонгМарк КасадоХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)