Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнун
Ливерпул Монакога 2:3 ҳисобида ютқазганига қарамай, Флориан Вирц бош мураббий Андони Ираоланинг тактик ғояларини юқори баҳолади. Марказий ҳужумкор яримҳимоячи кетма-кет иккинчи ўйинда гол уриб, янги ҳужум чизиғидаги муҳим ижодкорлардан бирига айланаётганини кўрсатди. Вирц Ираоланинг Борнмутдаги фаолиятини эътироф этиб, у билан ишлаш ва машғулотлардаги жараён унга маъқул келаётганини айтди.
Ливерпул жамоаси мавсумолди ўртоқлик учрашувида ўз майдонида Монако клубига 2:3 ҳисобида имкониятни бой берганига қарамай, жамоанинг германиялик яримҳимоячиси Флориан Виртс бош мураббий Андони Ираоланинг тактик қарашларини юқори баҳолади. Анфиелд стадионида бўлиб ўтган мазкур баҳс қизил-лилар учун ҳимоядаги муаммоларни яна бир бор юзага чиқарган бўлса-да, янги мураббий қўл остидаги ўзгаришлар ва айрим футболчиларнинг ҳаракатлари ижобий таассурот қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри хабар беришича, янги мавсумга тайёргарлик кўраётган Ливерпул сафида ўзини кўрсатишга улгурган Флориан Виртс учрашувда яна бир бор гол уришга муваффақ бўлди. Марказий ҳужумкор яримҳимоячи позициясида ҳаракат қилаётган германиялик футболчи кетма-кет иккинчи ўйинда ҳам ўз номини таблофатга ёздириб, Ираоланинг янги ҳужум чизиғидаги асосий ижодкорга айланиб бораётганини кўрсатди.
Янги мураббий қўл остидаги дастлабки таассуротларУчрашувдан сўнг матбуотга берган интервюсида Флориан Виртс жамоанинг собиқ бош мураббий Арне Слот давридан кейинги янги босқичга ўтиш жараёни ва Андони Ираоланинг иш услуби ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У испаниялик мутахассиснинг Борнмут клубидаги аввалги фаолияти таҳсинга лойиқ эканини алоҳида таъкидлади.
Виртснинг сўзларига кўра, у янги мураббий билан ишлашни интиқлик билан кутган ва машғулотлардаги жараён унга жуда ёқмоқда: "Сўнгги уч йил давомида унинг Борнмутда нималарга қодир эканини кўриш мумкин эди. Албатта, биз у билан ишлашни орзиқиб кутгандик. Жамоа сафида машғулотларга қўшилганимга атиги икки ҳафта бўлди, аммо айтишим мумкинки, жараён менга ҳузур бағишламоқда ва унинг футбол ғоялари менга маъқул келмоқда".
Андони Ираоланинг жисмоний ҳолат бўйича хавотирлариГарчи Виртснинг ўйини ва мослашиш жараёни ижобий кечаётган бўлса-да, бош мураббий Андони Ираола жамоанинг умумий кўрсаткичидан, хусусан, 90 дақиқа давомида юқори суръатни ушлаб тура олмаганидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмади. Ливерпул учрашув дебютида иккита гол уриб олдинга чиқиб олганига қарамай, вақт ўтиши билан ўйин турғунлашиб қолди ва бу мураббийлар штабини ўйлантириб қўйди.
ЛФК ТВ телеканалига берган интервюсида испаниялик мутахассис футболчиларнинг ҳозирги жисмоний кондицияси ва тайёргарлик даражасига эътибор қаратди. У бу ҳолат аввалги Лидс Юнайтедга қарши ўйинга ўхшаш бўлганини тан олди.
Ираоланинг таъкидлашича, жамоа ўйинни яхши бошлаб, айниқса дастлабки ўттиз дақиқада ажойиб ҳаракат қилган, бироқ ҳозирги босқичда футболчиларнинг жисмоний имкониятлари шундай темпни бутун ўйин давомида сақлаб қолишга етмаяпти. Мураббий рақиб якунда ғалабани ўз томонига оғдиришга ҳақли бўлганини тан олиб, дастлабки икки ўртоқлик учрашувида ғалаба қозонилган бўлса-да, сўнгги баҳсларда талаб даражасидаги барқарорлик кўрсатилмаганини қўшимча қилди.
…