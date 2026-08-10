Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнун

·44·Спорт
Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнун
Қисқача

Ливерпул Монакога 2:3 ҳисобида ютқазганига қарамай, Флориан Вирц бош мураббий Андони Ираоланинг тактик ғояларини юқори баҳолади. Марказий ҳужумкор яримҳимоячи кетма-кет иккинчи ўйинда гол уриб, янги ҳужум чизиғидаги муҳим ижодкорлардан бирига айланаётганини кўрсатди. Вирц Ираоланинг Борнмутдаги фаолиятини эътироф этиб, у билан ишлаш ва машғулотлардаги жараён унга маъқул келаётганини айтди.

Ливерпул жамоаси мавсумолди ўртоқлик учрашувида ўз майдонида Монако клубига 2:3 ҳисобида имкониятни бой берганига қарамай, жамоанинг германиялик яримҳимоячиси Флориан Виртс бош мураббий Андони Ираоланинг тактик қарашларини юқори баҳолади. Анфиелд стадионида бўлиб ўтган мазкур баҳс қизил-лилар учун ҳимоядаги муаммоларни яна бир бор юзага чиқарган бўлса-да, янги мураббий қўл остидаги ўзгаришлар ва айрим футболчиларнинг ҳаракатлари ижобий таассурот қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри хабар беришича, янги мавсумга тайёргарлик кўраётган Ливерпул сафида ўзини кўрсатишга улгурган Флориан Виртс учрашувда яна бир бор гол уришга муваффақ бўлди. Марказий ҳужумкор яримҳимоячи позициясида ҳаракат қилаётган германиялик футболчи кетма-кет иккинчи ўйинда ҳам ўз номини таблофатга ёздириб, Ираоланинг янги ҳужум чизиғидаги асосий ижодкорга айланиб бораётганини кўрсатди.

Янги мураббий қўл остидаги дастлабки таассуротлар

Учрашувдан сўнг матбуотга берган интервюсида Флориан Виртс жамоанинг собиқ бош мураббий Арне Слот давридан кейинги янги босқичга ўтиш жараёни ва Андони Ираоланинг иш услуби ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У испаниялик мутахассиснинг Борнмут клубидаги аввалги фаолияти таҳсинга лойиқ эканини алоҳида таъкидлади.

Виртснинг сўзларига кўра, у янги мураббий билан ишлашни интиқлик билан кутган ва машғулотлардаги жараён унга жуда ёқмоқда: "Сўнгги уч йил давомида унинг Борнмутда нималарга қодир эканини кўриш мумкин эди. Албатта, биз у билан ишлашни орзиқиб кутгандик. Жамоа сафида машғулотларга қўшилганимга атиги икки ҳафта бўлди, аммо айтишим мумкинки, жараён менга ҳузур бағишламоқда ва унинг футбол ғоялари менга маъқул келмоқда".

Андони Ираоланинг жисмоний ҳолат бўйича хавотирлари

Гарчи Виртснинг ўйини ва мослашиш жараёни ижобий кечаётган бўлса-да, бош мураббий Андони Ираола жамоанинг умумий кўрсаткичидан, хусусан, 90 дақиқа давомида юқори суръатни ушлаб тура олмаганидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмади. Ливерпул учрашув дебютида иккита гол уриб олдинга чиқиб олганига қарамай, вақт ўтиши билан ўйин турғунлашиб қолди ва бу мураббийлар штабини ўйлантириб қўйди.

ЛФК ТВ телеканалига берган интервюсида испаниялик мутахассис футболчиларнинг ҳозирги жисмоний кондицияси ва тайёргарлик даражасига эътибор қаратди. У бу ҳолат аввалги Лидс Юнайтедга қарши ўйинга ўхшаш бўлганини тан олди.

Ираоланинг таъкидлашича, жамоа ўйинни яхши бошлаб, айниқса дастлабки ўттиз дақиқада ажойиб ҳаракат қилган, бироқ ҳозирги босқичда футболчиларнинг жисмоний имкониятлари шундай темпни бутун ўйин давомида сақлаб қолишга етмаяпти. Мураббий рақиб якунда ғалабани ўз томонига оғдиришга ҳақли бўлганини тан олиб, дастлабки икки ўртоқлик учрашувида ғалаба қозонилган бўлса-да, сўнгги баҳсларда талаб даражасидаги барқарорлик кўрсатилмаганини қўшимча қилди.

Флориан ВиртсАндони ИраолаЛиверпулПремер-лигаФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиРодри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)