Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқда
Subaru электромобилларини сотишни қўллаб-қувватлаш учун катта чегирма ва бонуслар бераётгани сабабли молиявий кўрсаткичлари жиддий ёмонлашди. Январ-июл ойларида компания АҚШда 11 638 та электромобил сотди, бироқ ҳар бир Солтерра учун 9 650 доллар, Унчартед учун 9 155 доллар ва Траилсеекер учун 8 982 доллар рағбатлантирувчи маблағ сарфлади. Бу харажатлар бензин двигателли Subaru Оутбакк учун сарфланадиган 3 036 доллардан қарийб уч баробар юқори бўлди.
Subaru компанияси АҚШ бозорида электромобиллар савдосини кенгайтиришга муваффақ бўлди, бироқ бу муваффақият автомобил ишлаб чиқарувчининг молиявий кўрсаткичларига жиддий путур етказмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, харидорларни жалб қилиш ва талабни қўллаб-қувватлаш учун компания ҳар бир электр кроссоверга минглаб долларгача чегирма ва рағбатлантирувчи бонуслар тақдим этишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг январ–июль ойлари давомида Subaru АҚШда жами 11 638 та электромобил сотди. Бугунги кунда бренднинг электрлаштирилган қатори учта кроссоверни ўз ичига олади: янгиланган Солтерра, янги Унчартед ҳамда каттароқ ўлчамдаги Траилсеекер моделлари. Янги моделлар ҳисобига умумий кўрсаткичлар ўтган йилги даврга нисбатан ўсган бўлса-да, моделларнинг ўз бозоридаги тақсимоти турлича кечмоқда.
Сотувлар динамикаси ва нарх сиёсатиСтатистик маълумотларга кўра, Солтерра модели савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 34 фоизга қисқариб, 5 275 тани ташкил этди. Бироқ янги чиққан Унчартед (2 850 дона) ва Траилсеекер (3 513 дона) моделлари мазкур пасайишни қоплаб берди. Шунга қарамай, мазкур савдо ҳажмини ушлаб туриш компания учун ўта қимматга тушмоқда.
Компаниянинг АҚШдаги ўртача маркетинг ва рағбатлантириш харажатлари 40 фоизга ошиб, ҳар бир сотилган автомобил учун 2 698 долларни ташкил қилди. Таққослаш учун, бутун АҚШ автомобил бозорида бу ўсиш атиги 4,4 фоизни ташкил этган холос. Электр транспорт воситаларини тарғиб қилиш эса бу кўрсаткичдан бир неча баробар юқори.
Молиявий йўқотишлар ва уларнинг сабаблариХусусан, ҳар бир сотилган Солтерра учун ўртача 9 650 доллар, Унчартед учун 9 155 доллар, Траилсеекер учун эса 8 982 доллар миқдорида «рағбатлантирувчи» маблағ сарфланмоқда. Солиштириш учун, анъанавий бензин двигателидаги Subaru Оутбакк моделига қилинадиган харажатлар тахминан 3 036 долларни ташкил қилади. Демак, битта электромобилни харидорга етказиш компанияга бензиний автомобилдан уч баробар қимматроққа тушмоқда.
Ушбу юқори харажатлар Subaru корпорациясининг молиявий ҳисоботларида яққол акс этди. Апрел–июн ойларини ўз ичига олган биринчи молиявий чоракда савдоларни рағбатлантириш харажатларининг ошиши компаниянинг операцион фойдасини 24,9 миллиард енага (тахминан 155 миллион доллар) қисқартирди.
Натижада, Subaru'нинг чораклик операцион фойдаси 44 фоизга пасайиб, 42,6 миллиард енани (тахминан 270 миллион доллар) ташкил этди. Мутахассислар фикрича, электромобилларни субсидиялаш ва қўллаб-қувватлаш молиявий кўрсаткичларнинг ёмонлашишига олиб келган асосий омиллардан бирига айланди.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда АҚШ бозорида фақатгина Subaru эмас, балки бошқа йирик япон брендлари ҳам шундай қийинчиликларга дуч келмоқда. Жумладан, Mazda компаниясида ҳам гибрид флагманлари бўлган КХ-70 ва КХ-90 моделларини сотишда муаммолар кузатилмоқда.
…