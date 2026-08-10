Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқда

·47·Техно
Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқда
Қисқача

Subaru электромобилларини сотишни қўллаб-қувватлаш учун катта чегирма ва бонуслар бераётгани сабабли молиявий кўрсаткичлари жиддий ёмонлашди. Январ-июл ойларида компания АҚШда 11 638 та электромобил сотди, бироқ ҳар бир Солтерра учун 9 650 доллар, Унчартед учун 9 155 доллар ва Траилсеекер учун 8 982 доллар рағбатлантирувчи маблағ сарфлади. Бу харажатлар бензин двигателли Subaru Оутбакк учун сарфланадиган 3 036 доллардан қарийб уч баробар юқори бўлди.

Subaru компанияси АҚШ бозорида электромобиллар савдосини кенгайтиришга муваффақ бўлди, бироқ бу муваффақият автомобил ишлаб чиқарувчининг молиявий кўрсаткичларига жиддий путур етказмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, харидорларни жалб қилиш ва талабни қўллаб-қувватлаш учун компания ҳар бир электр кроссоверга минглаб долларгача чегирма ва рағбатлантирувчи бонуслар тақдим этишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг январ–июль ойлари давомида Subaru АҚШда жами 11 638 та электромобил сотди. Бугунги кунда бренднинг электрлаштирилган қатори учта кроссоверни ўз ичига олади: янгиланган Солтерра, янги Унчартед ҳамда каттароқ ўлчамдаги Траилсеекер моделлари. Янги моделлар ҳисобига умумий кўрсаткичлар ўтган йилги даврга нисбатан ўсган бўлса-да, моделларнинг ўз бозоридаги тақсимоти турлича кечмоқда.

Сотувлар динамикаси ва нарх сиёсати

Статистик маълумотларга кўра, Солтерра модели савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 34 фоизга қисқариб, 5 275 тани ташкил этди. Бироқ янги чиққан Унчартед (2 850 дона) ва Траилсеекер (3 513 дона) моделлари мазкур пасайишни қоплаб берди. Шунга қарамай, мазкур савдо ҳажмини ушлаб туриш компания учун ўта қимматга тушмоқда.

Компаниянинг АҚШдаги ўртача маркетинг ва рағбатлантириш харажатлари 40 фоизга ошиб, ҳар бир сотилган автомобил учун 2 698 долларни ташкил қилди. Таққослаш учун, бутун АҚШ автомобил бозорида бу ўсиш атиги 4,4 фоизни ташкил этган холос. Электр транспорт воситаларини тарғиб қилиш эса бу кўрсаткичдан бир неча баробар юқори.

Молиявий йўқотишлар ва уларнинг сабаблари

Хусусан, ҳар бир сотилган Солтерра учун ўртача 9 650 доллар, Унчартед учун 9 155 доллар, Траилсеекер учун эса 8 982 доллар миқдорида «рағбатлантирувчи» маблағ сарфланмоқда. Солиштириш учун, анъанавий бензин двигателидаги Subaru Оутбакк моделига қилинадиган харажатлар тахминан 3 036 долларни ташкил қилади. Демак, битта электромобилни харидорга етказиш компанияга бензиний автомобилдан уч баробар қимматроққа тушмоқда.

Ушбу юқори харажатлар Subaru корпорациясининг молиявий ҳисоботларида яққол акс этди. Апрел–июн ойларини ўз ичига олган биринчи молиявий чоракда савдоларни рағбатлантириш харажатларининг ошиши компаниянинг операцион фойдасини 24,9 миллиард енага (тахминан 155 миллион доллар) қисқартирди.

Натижада, Subaru'нинг чораклик операцион фойдаси 44 фоизга пасайиб, 42,6 миллиард енани (тахминан 270 миллион доллар) ташкил этди. Мутахассислар фикрича, электромобилларни субсидиялаш ва қўллаб-қувватлаш молиявий кўрсаткичларнинг ёмонлашишига олиб келган асосий омиллардан бирига айланди.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда АҚШ бозорида фақатгина Subaru эмас, балки бошқа йирик япон брендлари ҳам шундай қийинчиликларга дуч келмоқда. Жумладан, Mazda компаниясида ҳам гибрид флагманлари бўлган КХ-70 ва КХ-90 моделларини сотишда муаммолар кузатилмоқда.

SubaruЭлектромобилларАвтомобил бозориМолиявий ҳисоботАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураКеча, 23:58AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиAMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди