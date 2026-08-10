Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқади

·45·Техно
Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқади
Қисқача

Anthropic 14-августдан бошлаб Claude Коде дастурлаш ёрдамчисидаги авторежимни Pro, Max ва Теам аккаунтлари учун стандарт ҳолатда ёқади. Режим тизимга ҳар бир ҳаракат учун алоҳида тасдиқ сўрамасдан ишлаш имконини беради, фақат қайтариб бўлмайдиган, вайронкор ёки муҳитдан ташқарига қаратилган ҳаракатларда тўхтайди.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude Коде дастурлаш ёрдамчиси учун муҳим янгиликни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания жорий йилнинг 14-августидан бошлаб Pro, Max ва Теам аккаунтлари учун авторежимни (ауто моде) стандарт ҳолатда ёқишга қарор қилди. Бу ўзгариш дастурчиларга инсон назоратини қисқартирган ҳолда янада тезроқ ва самарали ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумот учун, Anthropic ушбу функциянинг синов версиясини илк бор март ойида тақдим этган эди. Оширилган тезлик ва назорат ўртасидаги мувозанатни таъминлашга қаратилган ушбу режим фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида ишлаб чиқилган. Эндиликда сунъий интеллект ҳар бир қадам учун алоҳида инсон тасдиғини сўраб тўхтаб қолмайди.

Авторежим қандай ишлайди ва унинг хавфсизлик даражаси

Жума куни эълон қилинган расмий баёнотга кўра, Claude Коде авторежимда ишлаганда ҳар бир ҳаракат учун алоҳида сўров юбормасдан мустақил равишда давом этади. Истисно тариқасида, фақатгина ҳаракатлар "қайтариб бўлмайдиган, вайронкор ёки муҳитдан ташқарига қаратилган" деб топилсагина тизим тўхтатилади. Бундай ёндашув иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Компания синов даврида олинган қизиқарли статистикаларни ҳам ўртоқлашди. 1 053 нафар пуллик фойдаланувчи иштирокидаги тадқиқот натижаларига кўра, авторежим қўлда текширувга қараганда анча хавфсизроқ эканлигини кўрсатди. Хусусан, авторежим зарарли ҳаракатларнинг 89 фоизини ўз вақтида аниқлаган бўлса, инсон томонидан амалга оширилган қўлда текширув атиги 13,6 фоиз натижа кўрсатган.

Фойдаланувчи одатлари ва янги ҳимоя чоралари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, қўлда тасдиқлаш жараёни одат тусига кириб қолиши мумкин. Статистикага кўра, фойдаланувчилар Claude Кодедаги рухсат сўровларининг нақ 97 фоизини шунчаки тасдиқлаб юборишади. Бу эса инсон назоратининг самарадорлигини пасайтиради. Claude Коде раҳбари Борис Чернй Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ўз жамоаси кўп ойлардан бери фақат авторежимдан фойдаланаётгани ва ортга — рухсат сўровларига қайтишни тасаввур ҳам қила олмаслигини ёзди.

Хавфсизликни янада кучайтириш мақсадида Anthropic бир қатор қўшимча функцияларни ҳам жорий этмоқда. Жумладан, маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олиш учун промпт-инъекцияларни скрининг қилиш ва созланиши мумкин бўлган қаттиқ тақиқ қоидалари (ҳард денй рулес) ишлаб чиқилди. Ушбу чоралар дастурчиларга хавфсиз ва бошқариладиган муҳитда ишлаш кафолатини беради.

AnthropicClaude КодеСуний интеллектДастурлашТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураКеча, 23:58AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиAMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди