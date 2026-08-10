Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқади
Anthropic 14-августдан бошлаб Claude Коде дастурлаш ёрдамчисидаги авторежимни Pro, Max ва Теам аккаунтлари учун стандарт ҳолатда ёқади. Режим тизимга ҳар бир ҳаракат учун алоҳида тасдиқ сўрамасдан ишлаш имконини беради, фақат қайтариб бўлмайдиган, вайронкор ёки муҳитдан ташқарига қаратилган ҳаракатларда тўхтайди.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude Коде дастурлаш ёрдамчиси учун муҳим янгиликни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания жорий йилнинг 14-августидан бошлаб Pro, Max ва Теам аккаунтлари учун авторежимни (ауто моде) стандарт ҳолатда ёқишга қарор қилди. Бу ўзгариш дастурчиларга инсон назоратини қисқартирган ҳолда янада тезроқ ва самарали ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумот учун, Anthropic ушбу функциянинг синов версиясини илк бор март ойида тақдим этган эди. Оширилган тезлик ва назорат ўртасидаги мувозанатни таъминлашга қаратилган ушбу режим фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида ишлаб чиқилган. Эндиликда сунъий интеллект ҳар бир қадам учун алоҳида инсон тасдиғини сўраб тўхтаб қолмайди.
Авторежим қандай ишлайди ва унинг хавфсизлик даражасиЖума куни эълон қилинган расмий баёнотга кўра, Claude Коде авторежимда ишлаганда ҳар бир ҳаракат учун алоҳида сўров юбормасдан мустақил равишда давом этади. Истисно тариқасида, фақатгина ҳаракатлар "қайтариб бўлмайдиган, вайронкор ёки муҳитдан ташқарига қаратилган" деб топилсагина тизим тўхтатилади. Бундай ёндашув иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.
Компания синов даврида олинган қизиқарли статистикаларни ҳам ўртоқлашди. 1 053 нафар пуллик фойдаланувчи иштирокидаги тадқиқот натижаларига кўра, авторежим қўлда текширувга қараганда анча хавфсизроқ эканлигини кўрсатди. Хусусан, авторежим зарарли ҳаракатларнинг 89 фоизини ўз вақтида аниқлаган бўлса, инсон томонидан амалга оширилган қўлда текширув атиги 13,6 фоиз натижа кўрсатган.
Фойдаланувчи одатлари ва янги ҳимоя чоралариМутахассисларнинг таъкидлашича, қўлда тасдиқлаш жараёни одат тусига кириб қолиши мумкин. Статистикага кўра, фойдаланувчилар Claude Кодедаги рухсат сўровларининг нақ 97 фоизини шунчаки тасдиқлаб юборишади. Бу эса инсон назоратининг самарадорлигини пасайтиради. Claude Коде раҳбари Борис Чернй Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ўз жамоаси кўп ойлардан бери фақат авторежимдан фойдаланаётгани ва ортга — рухсат сўровларига қайтишни тасаввур ҳам қила олмаслигини ёзди.
Хавфсизликни янада кучайтириш мақсадида Anthropic бир қатор қўшимча функцияларни ҳам жорий этмоқда. Жумладан, маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олиш учун промпт-инъекцияларни скрининг қилиш ва созланиши мумкин бўлган қаттиқ тақиқ қоидалари (ҳард денй рулес) ишлаб чиқилди. Ушбу чоралар дастурчиларга хавфсиз ва бошқариладиган муҳитда ишлаш кафолатини беради.
…