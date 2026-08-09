Ливерпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлди
Ливерпул Анфилддаги ўртоқлик учрашувида дастлаб 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганига қарамай, Монакога 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Александр Исак ва Флориан Вирц мезбонлар сафида гол урган бўлса, Александр Головин, Мика Бирет ва Парис Бруннер Монакога ғалабани таъминлади. Иккинчи бўлимда Ливерпул ҳимоясидаги тартибсизликлар жамоанинг ўтган мавсумдаги заиф жиҳатлари сақланиб қолганини кўрсатди.
Англия Премер-лигасининг янги мавсумига тайёргарлик кўраётган Ливерпул ўртоқлик учрашувида Монако жамоасига қарши баҳсда ўз устунлигини бой бериб қўйди. Анфилтдаги учрашувда мерсисайдликлар дастлабки дақиқалардаёқ икки гол фарқи билан олдинга чиқиб олганига қарамай, якунда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради. BBC Sport хабар беришича, бу натижа жамоа бош мураббийи Андони Ираолани хавотирга солмоқда, чунки ўтган мавсумдаги ҳимоядаги заиф жиҳатлар ҳали ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг илк дақиқаларида мезбонлар жуда фаол ҳаракат қилиб, мухлисларни чиройли ҳужумлар билан хурсанд қилишди. Майдон марказидаги тезкор комбинациялардан сўнг, Александр Исак 16-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Кўп ўтмай, жарима майдончасидаги тартибсизликдан унумли фойдаланган Флориан Виртс жамоасининг иккинчи голини киритди ва устунликни мустаҳкамлади. Янги футболчиларнинг ҳаракатлари мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирди.
Ҳимоядаги муаммолар яна бош кўтардиБироқ жамоанинг ҳужумдаги муваффақияти ҳимоядаги эски хатолар соясида қолиб кетди. Биринчи бўлим охирларига келиб, Виргил ван Дижк ўз жарима майдончасида қоидани бузди ва ҳакам Монако фойдасига пеналти белгилади. Александр Головин ушбу имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни қисқартирди. Иккинчи бўлимда эса ташаббус тўлалигича меҳмонлар томонига ўтди.
Танаффусдан кейин амалга оширилган кўплаб ўзгаришлардан сўнг Ливерпул ҳимояси тартибсиз кўриниш олди. Мика Бирет ва Парис Бруннер иккинчи бўлимдаги имкониятларни голга айлантириб, Монакога ишончли ғалабани олиб келишди. Якуний ҳуштак чалилганда табло 2:3 ҳисобини кўрсатиб турганди ва бу натижа жамоа мухлисларини хавотирга солди.
Ҳужумдаги уйғунлик ва ижобий жиҳатларМағлубиятга қарам باوجود, ўтган ёзда умумий 225 миллион фунт стерлинг эвазига жамоага келиб қўшилган янги ҳужумкор тандемнинг ўйини мураббий ва мухлислар учун юпанч бўлди. Флориан Виртс марказий ижодий позицияда жуда яхши ҳаракат қилиб, швед ҳужумчиси Исакни қулай паслар билан таъминлади ва рақиб дарвозабони Лукас Ҳрадеккйни бир неча бор жиддий синовдан ўтказди.
Учрашувдан сўнг ЛФК ТВ каналига берган интервюсида Александр Исак жамоадаги муҳит яхши эканини ва барчанинг кайфияти кўтаринки эканини таъкидлади. У жамоа мавсум бошига қадар барча хатоларни тўғрилаб, тайёр бўлишига ишонтирди. Андони Ираола ҳам мухлисларга ўзлари фахрланадиган ва ўхшаш бўлган жамоани тақдим этиш йўлидаги муҳим қадам ташланганини қайд этди.
…