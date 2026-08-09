Ливерпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлди

·52·Спорт
Ливерпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлди
Қисқача

Ливерпул Анфилддаги ўртоқлик учрашувида дастлаб 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганига қарамай, Монакога 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Александр Исак ва Флориан Вирц мезбонлар сафида гол урган бўлса, Александр Головин, Мика Бирет ва Парис Бруннер Монакога ғалабани таъминлади. Иккинчи бўлимда Ливерпул ҳимоясидаги тартибсизликлар жамоанинг ўтган мавсумдаги заиф жиҳатлари сақланиб қолганини кўрсатди.

Англия Премер-лигасининг янги мавсумига тайёргарлик кўраётган Ливерпул ўртоқлик учрашувида Монако жамоасига қарши баҳсда ўз устунлигини бой бериб қўйди. Анфилтдаги учрашувда мерсисайдликлар дастлабки дақиқалардаёқ икки гол фарқи билан олдинга чиқиб олганига қарамай, якунда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учради. BBC Sport хабар беришича, бу натижа жамоа бош мураббийи Андони Ираолани хавотирга солмоқда, чунки ўтган мавсумдаги ҳимоядаги заиф жиҳатлар ҳали ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг илк дақиқаларида мезбонлар жуда фаол ҳаракат қилиб, мухлисларни чиройли ҳужумлар билан хурсанд қилишди. Майдон марказидаги тезкор комбинациялардан сўнг, Александр Исак 16-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Кўп ўтмай, жарима майдончасидаги тартибсизликдан унумли фойдаланган Флориан Виртс жамоасининг иккинчи голини киритди ва устунликни мустаҳкамлади. Янги футболчиларнинг ҳаракатлари мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирди.

Ҳимоядаги муаммолар яна бош кўтарди

Бироқ жамоанинг ҳужумдаги муваффақияти ҳимоядаги эски хатолар соясида қолиб кетди. Биринчи бўлим охирларига келиб, Виргил ван Дижк ўз жарима майдончасида қоидани бузди ва ҳакам Монако фойдасига пеналти белгилади. Александр Головин ушбу имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни қисқартирди. Иккинчи бўлимда эса ташаббус тўлалигича меҳмонлар томонига ўтди.

Танаффусдан кейин амалга оширилган кўплаб ўзгаришлардан сўнг Ливерпул ҳимояси тартибсиз кўриниш олди. Мика Бирет ва Парис Бруннер иккинчи бўлимдаги имкониятларни голга айлантириб, Монакога ишончли ғалабани олиб келишди. Якуний ҳуштак чалилганда табло 2:3 ҳисобини кўрсатиб турганди ва бу натижа жамоа мухлисларини хавотирга солди.

Ҳужумдаги уйғунлик ва ижобий жиҳатлар

Мағлубиятга қарам باوجود, ўтган ёзда умумий 225 миллион фунт стерлинг эвазига жамоага келиб қўшилган янги ҳужумкор тандемнинг ўйини мураббий ва мухлислар учун юпанч бўлди. Флориан Виртс марказий ижодий позицияда жуда яхши ҳаракат қилиб, швед ҳужумчиси Исакни қулай паслар билан таъминлади ва рақиб дарвозабони Лукас Ҳрадеккйни бир неча бор жиддий синовдан ўтказди.

Учрашувдан сўнг ЛФК ТВ каналига берган интервюсида Александр Исак жамоадаги муҳит яхши эканини ва барчанинг кайфияти кўтаринки эканини таъкидлади. У жамоа мавсум бошига қадар барча хатоларни тўғрилаб, тайёр бўлишига ишонтирди. Андони Ираола ҳам мухлисларга ўзлари фахрланадиган ва ўхшаш бўлган жамоани тақдим этиш йўлидаги муҳим қадам ташланганини қайд этди.

ЛиверпулАндони ИраолаАлександр ИсакМонакоПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)