Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатура
Минимал Компани Android-смартфонининг иккинчи авлоди — Минимал Пҳоне 2 қурилмасини расман эълон қилди, унда Э Инк экрани ўрнига OLED дисплей ва 5G қўллаб-қувватлаши жорий этилди. Қурилманинг физик ҚВЕРТЙ-клавиатураси сақланиб, конструксияси қайта ишлаб чиқилди, корпуси эса ихчамроқ ва алюминийдан тайёрланди.
Минимал Компани компанияси ўзининг ўзига хос дизайнга эга бўлган Android-смартфонининг иккинчи авлоди — Минимал Пҳоне 2 қурилмасини расман эълон қилди. Ушбу янги гаджет ўзидан олдинги авлод моделининг асосий хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, бир қатор муҳим техник ўзгаришлар ва замонавий яхшиланишларга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг энг асосий ва диққатга сазовор янгиликларидан бири бу Э Инк электрон қоғоз экранидан воз кечилганидир. Биринчи авлод смартфонида қўлланилган бундай дисплейлар тежамкор бўлишига қарамай, паст тезликка эга эди. Эндиликда Минимал Пҳоне 2 замонавий ва ёрқин OLED дисплей ҳамда 5G тармоқларини қўллаб-қувватлаш имконияти билан жиҳозланди.
Қулайлик ва дизайн борасидаги ўзгаришларСмартфоннинг ўзига хос белгиси бўлган физик ҚВEРТЙ-клавиатура янги моделда ҳам ўз ўрнида қолди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, клавиатура конструкцияси қайта ишлаб чиқилиб, фойдаланиш учун янада қулайлаштирилган. Шунингдек, қурилманинг корпуси ҳам ўзгариб, янада ихчамлашди ва мустаҳкам алюминий материалидан тайёрланди.
Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар орасида фронтал камеранинг жойлашуви ҳам бор. Биринчи авлодда у экраннинг пастки қисмида, клавиатура ёнида жойлашган бўлса, янги моделда у дисплей устидаги одатий ва қулайроқ жойга кўчирилди. Орқа панелда эса аввалгидек битта асосий камера сақланиб қолган.
Янги имкониятлар ва интерфейс5G тармоқларини қўллаб-қувватлаш зарурати туфайли смартфон янги аппарат платформасини олди, бироқ компания унинг аниқ номини ҳозирча сир сақламоқда. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларга янада тез ишлайдиган ва оптималлаштирилган интерфейс тақдим этилишини вада қилишмоқда.
Қурилманинг конструкциясида ҳам айрим ўзгаришлар рўй берди: анъанавий 3,5 миллиметрли қулоқчин учун тешик олиб ташланди. СИМ-карта учун лоток ўнг қиррага кўчирилган бўлса, овоз баландлигини бошқариш тугмалари чап томонда жойлашди. Бундан ташқари, юқори қиррада сирли алоҳида физик тугма пайдо бўлди, унинг вазифаси ҳозирча ошкор этилмаган, бироқ мутахассислар уни концентрация режимлари ёки бошқа махсус функциялар билан боғлашмоқда.
Ҳозирги вақтда Минимал Пҳоне 2 гаджетининг экран параметрлари, процессори, аккумулятор сиғими, камера хусусиятлари, шунингдек, унинг нархи ва сотувга чиқиш санаси номаълумлигича қолмоқда. Ишлаб чиқарувчи барча батафсил маълумотларни кейинроқ эълон қилишини маълум қилди.
…