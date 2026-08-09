Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатура

·50·Техно
Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатура
Қисқача

Минимал Компани Android-смартфонининг иккинчи авлоди — Минимал Пҳоне 2 қурилмасини расман эълон қилди, унда Э Инк экрани ўрнига OLED дисплей ва 5G қўллаб-қувватлаши жорий этилди. Қурилманинг физик ҚВЕРТЙ-клавиатураси сақланиб, конструксияси қайта ишлаб чиқилди, корпуси эса ихчамроқ ва алюминийдан тайёрланди.

Минимал Компани компанияси ўзининг ўзига хос дизайнга эга бўлган Android-смартфонининг иккинчи авлоди — Минимал Пҳоне 2 қурилмасини расман эълон қилди. Ушбу янги гаджет ўзидан олдинги авлод моделининг асосий хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, бир қатор муҳим техник ўзгаришлар ва замонавий яхшиланишларга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг энг асосий ва диққатга сазовор янгиликларидан бири бу Э Инк электрон қоғоз экранидан воз кечилганидир. Биринчи авлод смартфонида қўлланилган бундай дисплейлар тежамкор бўлишига қарамай, паст тезликка эга эди. Эндиликда Минимал Пҳоне 2 замонавий ва ёрқин OLED дисплей ҳамда 5G тармоқларини қўллаб-қувватлаш имконияти билан жиҳозланди.

Қулайлик ва дизайн борасидаги ўзгаришлар

Смартфоннинг ўзига хос белгиси бўлган физик ҚВEРТЙ-клавиатура янги моделда ҳам ўз ўрнида қолди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, клавиатура конструкцияси қайта ишлаб чиқилиб, фойдаланиш учун янада қулайлаштирилган. Шунингдек, қурилманинг корпуси ҳам ўзгариб, янада ихчамлашди ва мустаҳкам алюминий материалидан тайёрланди.

Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар орасида фронтал камеранинг жойлашуви ҳам бор. Биринчи авлодда у экраннинг пастки қисмида, клавиатура ёнида жойлашган бўлса, янги моделда у дисплей устидаги одатий ва қулайроқ жойга кўчирилди. Орқа панелда эса аввалгидек битта асосий камера сақланиб қолган.

Янги имкониятлар ва интерфейс

5G тармоқларини қўллаб-қувватлаш зарурати туфайли смартфон янги аппарат платформасини олди, бироқ компания унинг аниқ номини ҳозирча сир сақламоқда. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларга янада тез ишлайдиган ва оптималлаштирилган интерфейс тақдим этилишини вада қилишмоқда.

Қурилманинг конструкциясида ҳам айрим ўзгаришлар рўй берди: анъанавий 3,5 миллиметрли қулоқчин учун тешик олиб ташланди. СИМ-карта учун лоток ўнг қиррага кўчирилган бўлса, овоз баландлигини бошқариш тугмалари чап томонда жойлашди. Бундан ташқари, юқори қиррада сирли алоҳида физик тугма пайдо бўлди, унинг вазифаси ҳозирча ошкор этилмаган, бироқ мутахассислар уни концентрация режимлари ёки бошқа махсус функциялар билан боғлашмоқда.

Ҳозирги вақтда Минимал Пҳоне 2 гаджетининг экран параметрлари, процессори, аккумулятор сиғими, камера хусусиятлари, шунингдек, унинг нархи ва сотувга чиқиш санаси номаълумлигича қолмоқда. Ишлаб чиқарувчи барча батафсил маълумотларни кейинроқ эълон қилишини маълум қилди.

Минимал Пҳоне 2AndroidOLED5GСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиAMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди