Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчи

Лондоннинг Арсенал клуби трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона ҳимоячиси Жюл Кунде номзодини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Микел Артета бошчилигидаги жамоа жароҳатлар туфайли юзага келган кадрлар танқислигини бартараф этиш учун француз футболчисига эътибор қаратди, дея хабар беради Goal.com нашри. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Лондон клуби дастлаб Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Консани ўзининг асосий трансфер мақсади сифатида белгилаган эди. Бироқ Бирмингем клуби инглиз футболчиси учун 75 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилгани ва бу нарх трансфер бозоридаги реал вазиятга тўғри келмаслиги сабабли Канонирлар бу фикридан воз кечишга мажбур бўлган.

Ҳимоя чизиғидаги кадрлар муаммоси

Арсенал жамоасининг трансфер бозорида фаоллашишига асосий сабаб сифатида ҳимоя чизиғидаги жиддий жароҳатлар кўрсатилмоқда. Хусусан, асосий марказий ҳимоячи Виллиам Салиба бел қисмидаги жароҳати сабабли номаълум муддатга сафдан чиққан. Шунингдек, Юрриен Тимбер ҳам тиззасидаги сурункали муаммолар туфайли ўйин амалиётидан маҳрум бўлиб турибди.

Бош мураббий Микел Артета айнан Жюл Кунденинг универсал ўйинчи эканини юқори баҳоламоқда. Испаниялик мутахассис марказда ҳам, ўнг қанотда ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила оладиган гибрид ҳимоячини қидираётган эди ва француз футболчиси бу тактик талабларга тўла мос келади.

Барселона позицияси ва молиявий вазият

Каталония клуби ўзининг молиявий аҳволини яхшилаш ва маошлар лимитини мувозанатга келтириш устида иш олиб бормоқда. Роналд Араухонинг кетиши ва Марк Касадонинг 40 миллион евро эвазига сотилиши кутилаётганидан сўнг, Блауграна раҳбарияти бошқа таклифларни ҳам кўриб чиқишга тайёр.

Ханси Флик қўл остида футболчининг мақомида ўзгаришлар юзага келди ва у энди жамоанинг дахлсиз ўйинчиси эмас. Мураббий янги мавсумда ўнг қанот ҳимоясида Эрик Гарсияга кўпроқ имкон беришни режалаштирмоқда. Шу боис, етарли миқдордаги таклиф тушса, Барселона Жюл Кундени қўйиб юборишга қарши эмас.

АрсеналЖюл КундеБарселонаAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Бугун, 17:21Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаМаттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 16:51«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳсБугун, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)