Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчи
Лондоннинг Арсенал клуби трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона ҳимоячиси Жюл Кунде номзодини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Микел Артета бошчилигидаги жамоа жароҳатлар туфайли юзага келган кадрлар танқислигини бартараф этиш учун француз футболчисига эътибор қаратди, дея хабар беради Goal.com нашри. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Лондон клуби дастлаб Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Консани ўзининг асосий трансфер мақсади сифатида белгилаган эди. Бироқ Бирмингем клуби инглиз футболчиси учун 75 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилгани ва бу нарх трансфер бозоридаги реал вазиятга тўғри келмаслиги сабабли Канонирлар бу фикридан воз кечишга мажбур бўлган.
Ҳимоя чизиғидаги кадрлар муаммосиАрсенал жамоасининг трансфер бозорида фаоллашишига асосий сабаб сифатида ҳимоя чизиғидаги жиддий жароҳатлар кўрсатилмоқда. Хусусан, асосий марказий ҳимоячи Виллиам Салиба бел қисмидаги жароҳати сабабли номаълум муддатга сафдан чиққан. Шунингдек, Юрриен Тимбер ҳам тиззасидаги сурункали муаммолар туфайли ўйин амалиётидан маҳрум бўлиб турибди.
Бош мураббий Микел Артета айнан Жюл Кунденинг универсал ўйинчи эканини юқори баҳоламоқда. Испаниялик мутахассис марказда ҳам, ўнг қанотда ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила оладиган гибрид ҳимоячини қидираётган эди ва француз футболчиси бу тактик талабларга тўла мос келади.
Барселона позицияси ва молиявий вазиятКаталония клуби ўзининг молиявий аҳволини яхшилаш ва маошлар лимитини мувозанатга келтириш устида иш олиб бормоқда. Роналд Араухонинг кетиши ва Марк Касадонинг 40 миллион евро эвазига сотилиши кутилаётганидан сўнг, Блауграна раҳбарияти бошқа таклифларни ҳам кўриб чиқишга тайёр.
Ханси Флик қўл остида футболчининг мақомида ўзгаришлар юзага келди ва у энди жамоанинг дахлсиз ўйинчиси эмас. Мураббий янги мавсумда ўнг қанот ҳимоясида Эрик Гарсияга кўпроқ имкон беришни режалаштирмоқда. Шу боис, етарли миқдордаги таклиф тушса, Барселона Жюл Кундени қўйиб юборишга қарши эмас.
…