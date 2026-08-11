Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)

·79·Дунё
Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)
Қисқача

Денгиз отларида ҳомиладорликка ўхшаш жараённи эркаклари бошдан кечириб, болаларни дунёга келтиради. Урғочи тухумларини эркакнинг қорин қисмидаги махсус халтачага жойлаштиради ва эмбрионлар шу ерда 2–4 ҳафта давомида ривожланади. Эркак халтачасини мушаклари ёрдамида қисқартириб, бир туғишда бир неча ўнлаб, айрим ҳолларда эса 2 мингтагача болани дунёга келтириши мумкин. Туғилган кичик денгиз отлари ота-онаси парваришисиз мустақил ҳаёт бошлайди.

Денгиз отлари табиатдаги энг ноодатий кўпайиш усулларидан бири билан ажралиб туради. Аксарият ҳайвонларда ҳомиладорлик урғочи организмида кечса, денгиз отларида бу вазифани эркак бажаради. Бу ҳақда National Geographic хабар берди.

Урғочи денгиз оти тухумларини эркакнинг қорин қисмидаги махсус халтачага жойлаштиради. Шундан сўнг тухумлар шу халтача ичида уруғланиб, эмбрионларнинг ривожланиши бошланади.

Эркак денгиз отининг халтачаси шунчаки тухумларни сақлаб турадиган жой эмас. У ерда ривожланаётган эмбрионлар учун зарур шароит яратилади. Халтача эмбрионларни кислород билан таъминлаш, сувдаги туз миқдорини мувозанатлаш ва уларнинг ривожланишига мос муҳитни сақлашда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли айрим олимлар уни сутэмизувчилардаги плацентага қисман ўхшаш тизим сифатида баҳолайди.

Одатда эмбрионлар 2–4 ҳафта давомида ривожланади. Муддат тугагач, эркак денгиз оти мушакларини кучли қисқартириб, болаларини халтачасидан чиқариб, дунёга келтиради. Бир марта туғиш жараёнида бир неча ўнлаб, айрим ҳолларда эса 2 мингтагача кичик денгиз отлари туғилиши мумкин.

Аммо улар дунёга келгач, ота-онаси томонидан парвариш қилинмайди. Кичик денгиз отлари дарҳол мустақил ҳаёт бошлайди ва очиқ океандаги турли хавфларга дуч келади. Шу сабабли уларнинг фақат оз қисмигина вояга етади.

Suv ostida turli rangdagi dengiz otlari tasvirlangan.

Денгиз отларининг бу ўзига хос кўпайиш жараёни олимлар учун ҳамон қизиқарли тадқиқот мавзуси бўлиб қолмоқда. Эркакнинг ҳомиладорликка ўхшаш жараённи бошдан кечириб, болаларни дунёга келтириши денгиз отларини табиатдаги энг ноодатий жонзотлардан бирига айлантиради.

Сиз яна қайси ҳайвонларда болаларни эркаклари дунёга келтиришини биласиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириСохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириБугун, 18:04Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиБугун, 17:34Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Бугун, 17:02Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди