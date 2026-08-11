Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)
Денгиз отларида ҳомиладорликка ўхшаш жараённи эркаклари бошдан кечириб, болаларни дунёга келтиради. Урғочи тухумларини эркакнинг қорин қисмидаги махсус халтачага жойлаштиради ва эмбрионлар шу ерда 2–4 ҳафта давомида ривожланади. Эркак халтачасини мушаклари ёрдамида қисқартириб, бир туғишда бир неча ўнлаб, айрим ҳолларда эса 2 мингтагача болани дунёга келтириши мумкин. Туғилган кичик денгиз отлари ота-онаси парваришисиз мустақил ҳаёт бошлайди.
Денгиз отлари табиатдаги энг ноодатий кўпайиш усулларидан бири билан ажралиб туради. Аксарият ҳайвонларда ҳомиладорлик урғочи организмида кечса, денгиз отларида бу вазифани эркак бажаради. Бу ҳақда National Geographic хабар берди.
Урғочи денгиз оти тухумларини эркакнинг қорин қисмидаги махсус халтачага жойлаштиради. Шундан сўнг тухумлар шу халтача ичида уруғланиб, эмбрионларнинг ривожланиши бошланади.
Эркак денгиз отининг халтачаси шунчаки тухумларни сақлаб турадиган жой эмас. У ерда ривожланаётган эмбрионлар учун зарур шароит яратилади. Халтача эмбрионларни кислород билан таъминлаш, сувдаги туз миқдорини мувозанатлаш ва уларнинг ривожланишига мос муҳитни сақлашда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли айрим олимлар уни сутэмизувчилардаги плацентага қисман ўхшаш тизим сифатида баҳолайди.
Одатда эмбрионлар 2–4 ҳафта давомида ривожланади. Муддат тугагач, эркак денгиз оти мушакларини кучли қисқартириб, болаларини халтачасидан чиқариб, дунёга келтиради. Бир марта туғиш жараёнида бир неча ўнлаб, айрим ҳолларда эса 2 мингтагача кичик денгиз отлари туғилиши мумкин.
Аммо улар дунёга келгач, ота-онаси томонидан парвариш қилинмайди. Кичик денгиз отлари дарҳол мустақил ҳаёт бошлайди ва очиқ океандаги турли хавфларга дуч келади. Шу сабабли уларнинг фақат оз қисмигина вояга етади.
Денгиз отларининг бу ўзига хос кўпайиш жараёни олимлар учун ҳамон қизиқарли тадқиқот мавзуси бўлиб қолмоқда. Эркакнинг ҳомиладорликка ўхшаш жараённи бошдан кечириб, болаларни дунёга келтириши денгиз отларини табиатдаги энг ноодатий жонзотлардан бирига айлантиради.
Сиз яна қайси ҳайвонларда болаларни эркаклари дунёга келтиришини биласиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…