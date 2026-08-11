Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайди

·0·Техно
Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайди

Машҳур стриминг хизмати Spotify платформадаги сунъий интеллект ёрдамида яратилган артистлар профилларини махсус «AI Персона» белгилари билан белгилаш ҳамда уларнинг мусиқасини тавсиялар тизимидан чиқариб ташлашини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар стриминг гигантининг мусиқий контент экотизимини тартибга солиш ва фойдаланувчиларга сифатли хизмат кўрсатиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, сентябрь ойининг ўрталаридан бошлаб фойдаланувчилар реал шахсни эмас, балки сунъий интеллект орқали ҳосил қилинган шахсиятни ифкода этувчи артистлар саҳифаларида махсус нишонларни кўришлари мумкин бўлади. Янги белгилаш тизими мусиқа индустриясида ортиб бораётган сунъий интеллект контенти оқимини жиловлашга қаратилган.

Сунъий интеллект профилларини аниқлаш тартиби

Компания вакилларининг маълум қилишича, артистлар ўзларини сунъий интеллект сифатида ихтиёрий равишда таништиришлари мумкин бўлса-да, платформа фақат шу баёнотнинг ўзига таяниб қолмайди. Spotify махсус текширувларни амалга ошириб, артистнинг исми ва визуал қиёфаси фотореалистик сунъий интеллект ёрдамида яратилганини аниқлайди.

Дастлабки текширувлар маълум бир тингловчилар чегарасидан ўтган профилларга нисбатан қўлланилади. Бу энг кўп тингланадиган артистлар биринчи бўлиб қамраб олинишини таъминлайди. Аниқлангач, «AI Персона» нишонлари артист профилининг баннери ва «Маълумот» (Абоут) бўлимида, қидирув натижаларида ҳамда плейлистлардаги треклар қаторида кўриниб туради.

Тавсиялар сиёсати ва фойдаланувчи ҳуқуқлари

Стандарт ҳолатда Spotify сунъий интеллект персоналарини ўзининг таҳририй ёки алгоритмли тавсияларига киритмайди. Шунингдек, фойдаланувчининг шахсий тавсияларига ҳам бу турдаги мусиқа қўшилмайди — фақатгина тингловчи ўша артистга обуна бўлган тақдиринигина истисно қилинади.

Фақат фойдаланувчининг ўзи артистга обуна бўлишни танлаши мумкин, бу эса тингловчи айнан ўша ижодкорнинг мусиқасини эшитишни хоҳлашини билдирувчи аниқ сигнал ҳисобланади. Агар белгиси хато қўйилган деб ҳисобласа, артистлар апелляция бериш имкониятига ҳам эга бўладилар.

Компания ушбу қарорни изоҳларар экан, барча ижодкорлар ўзларини тақдим этишда ижодий эркинликка эга эканлигига иҳонишини, бироқ Spotify дастурлаши ҳақиқий карьера қураётган асл артистлар мусиқасини тарғиб қилишга қаратилганини таъкидлади. Шу билан бирга, «AI Персона» нишони мусиқанинг ўзига эмас, айнан артистнинг профилига берилган баҳо эканлиги ойдинлаштирилди.

SpotifyСунъий интеллектМусиқаСтридингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиБугун, 17:59Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиХитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиБугун, 17:39Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиБугун, 17:25Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиTelegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиБугун, 17:22Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди