Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайди
Машҳур стриминг хизмати Spotify платформадаги сунъий интеллект ёрдамида яратилган артистлар профилларини махсус «AI Персона» белгилари билан белгилаш ҳамда уларнинг мусиқасини тавсиялар тизимидан чиқариб ташлашини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар стриминг гигантининг мусиқий контент экотизимини тартибга солиш ва фойдаланувчиларга сифатли хизмат кўрсатиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, сентябрь ойининг ўрталаридан бошлаб фойдаланувчилар реал шахсни эмас, балки сунъий интеллект орқали ҳосил қилинган шахсиятни ифкода этувчи артистлар саҳифаларида махсус нишонларни кўришлари мумкин бўлади. Янги белгилаш тизими мусиқа индустриясида ортиб бораётган сунъий интеллект контенти оқимини жиловлашга қаратилган.
Сунъий интеллект профилларини аниқлаш тартибиКомпания вакилларининг маълум қилишича, артистлар ўзларини сунъий интеллект сифатида ихтиёрий равишда таништиришлари мумкин бўлса-да, платформа фақат шу баёнотнинг ўзига таяниб қолмайди. Spotify махсус текширувларни амалга ошириб, артистнинг исми ва визуал қиёфаси фотореалистик сунъий интеллект ёрдамида яратилганини аниқлайди.
Дастлабки текширувлар маълум бир тингловчилар чегарасидан ўтган профилларга нисбатан қўлланилади. Бу энг кўп тингланадиган артистлар биринчи бўлиб қамраб олинишини таъминлайди. Аниқлангач, «AI Персона» нишонлари артист профилининг баннери ва «Маълумот» (Абоут) бўлимида, қидирув натижаларида ҳамда плейлистлардаги треклар қаторида кўриниб туради.
Тавсиялар сиёсати ва фойдаланувчи ҳуқуқлариСтандарт ҳолатда Spotify сунъий интеллект персоналарини ўзининг таҳририй ёки алгоритмли тавсияларига киритмайди. Шунингдек, фойдаланувчининг шахсий тавсияларига ҳам бу турдаги мусиқа қўшилмайди — фақатгина тингловчи ўша артистга обуна бўлган тақдиринигина истисно қилинади.
Фақат фойдаланувчининг ўзи артистга обуна бўлишни танлаши мумкин, бу эса тингловчи айнан ўша ижодкорнинг мусиқасини эшитишни хоҳлашини билдирувчи аниқ сигнал ҳисобланади. Агар белгиси хато қўйилган деб ҳисобласа, артистлар апелляция бериш имкониятига ҳам эга бўладилар.
Компания ушбу қарорни изоҳларар экан, барча ижодкорлар ўзларини тақдим этишда ижодий эркинликка эга эканлигига иҳонишини, бироқ Spotify дастурлаши ҳақиқий карьера қураётган асл артистлар мусиқасини тарғиб қилишга қаратилганини таъкидлади. Шу билан бирга, «AI Персона» нишони мусиқанинг ўзига эмас, айнан артистнинг профилига берилган баҳо эканлиги ойдинлаштирилди.
…