Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилди

·33·Дунё
Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилди
Қисқача

Ҳиндистон қишлоқларидан бирида трансформатордаги кучли электр токи сигирни уриб, нобуд қилган. Бундан норози бўлган аҳоли трансформатор ва электр устунларига зарар етказиб, бутун ҳудудни электр таъминотисиз қолдирган. Полиция оломонни тинчлантириб, вазиятни назоратга олган. Электр таъминоти корхонаси трансформаторни тиклаш ва сигир эгасига етказилган зарарни қоплаш мажбуриятини олган.

Ҳиндистон қишлоқларидан бирида сигирни трансформатордаги кучли электр токи уриб, нобуд қилди. Мамлакатда сигир муқаддас ҳайвон сифатида эъзозланиши билан бирга, кўплаб оилалар учун муҳим тирикчилик манбаи ҳам ҳисобланади. Шу боис воқеа маҳаллий аҳоли орасида катта норозилик уйғотди.

Электр тармоқларидаги эҳтиётсизликдан норози бўлган қишлоқ аҳолиси воқеа жойига йиғилиб, трансформаторга ҳужум қилган. Ғазабланган оломон электр устунлари ва трансформаторга зарар етказиб, натижада бутун ҳудуд электр таъминотисиз қолган.

Вазият кескинлашгач, воқеа жойига полиция ходимлари етиб келган. Ҳуқуқ-тартибот вакиллари оломонни тинчлантириб, вазиятни назоратга олган.

Маълум қилинишича, электр таъминоти корхонаси шикастланган трансформаторни қайта тиклаш билан бирга, нобуд бўлган сигир эгасига етказилган зарарни ҳам қоплаш мажбуриятини олган.

Ҳиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Бугун, 18:34Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириСохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириБугун, 18:04Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиБугун, 17:34Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Бугун, 17:02Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди