Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилди
Ҳиндистон қишлоқларидан бирида трансформатордаги кучли электр токи сигирни уриб, нобуд қилган. Бундан норози бўлган аҳоли трансформатор ва электр устунларига зарар етказиб, бутун ҳудудни электр таъминотисиз қолдирган. Полиция оломонни тинчлантириб, вазиятни назоратга олган. Электр таъминоти корхонаси трансформаторни тиклаш ва сигир эгасига етказилган зарарни қоплаш мажбуриятини олган.
Ҳиндистон қишлоқларидан бирида сигирни трансформатордаги кучли электр токи уриб, нобуд қилди. Мамлакатда сигир муқаддас ҳайвон сифатида эъзозланиши билан бирга, кўплаб оилалар учун муҳим тирикчилик манбаи ҳам ҳисобланади. Шу боис воқеа маҳаллий аҳоли орасида катта норозилик уйғотди.
Электр тармоқларидаги эҳтиётсизликдан норози бўлган қишлоқ аҳолиси воқеа жойига йиғилиб, трансформаторга ҳужум қилган. Ғазабланган оломон электр устунлари ва трансформаторга зарар етказиб, натижада бутун ҳудуд электр таъминотисиз қолган.
Вазият кескинлашгач, воқеа жойига полиция ходимлари етиб келган. Ҳуқуқ-тартибот вакиллари оломонни тинчлантириб, вазиятни назоратга олган.
Маълум қилинишича, электр таъминоти корхонаси шикастланган трансформаторни қайта тиклаш билан бирга, нобуд бўлган сигир эгасига етказилган зарарни ҳам қоплаш мажбуриятини олган.
…