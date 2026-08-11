Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилди
Германиянинг Роккет Факторй Аугсбург компанияси РФА ОНЕ ракетасини синовларда аниқланган носозлик сабабли СахаВорд космодромидаги майдончадан ангарга қайтарди. Муаммо туфайли август ва сентябр ойларига режалаштирилган беш ҳафталик старт ойнаси бекор қилинди, янги сана эса ҳозирча эълон қилинмади. Муҳандислар ракета тизимлари, хусусан, бакларда аниқланган ҳолатни қўшимча текширади, илк синов парвози эса дастлаб 2026-йилнинг охирига мўлжалланган эди.
Германиянинг Роккет Факторй Аугцбург (РФА) аэрокосмик компанияси ўзининг РФА ОНE деб номланган биринчи ракетасини синов майдончасидан орқага — ангарга қайтаришга мажбур бўлди. Ушбу қарор Европанинг космик саноатидаги истиқболли лойиҳалардан бири бўлган мазкур ташаббуснинг илк орбитал парвоз жадвалига жиддий ўзгартиришлар киритилишига сабаб бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, мутахассислар синов жараёнида ракета тизимларида, хусусан, унинг бакларида аниқланган ҳолатни чуқур ўрганиб чиқишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳодиса Шотландиядаги Шетленд оролларида жойлашган СахаВорд космодромида ўтказилган синовлар чоғида юз берди. Компаниянинг 65 фоиз акциясига эгалик қилувчи Германиянинг ОҲБ аэрокосмик корхонаси раҳбарининг сўзларига кўра, муҳандислар синов натижалари нимани англатишини тўлиқ тушуниб етишлари учун қўшимча текширувлар ўтказиши шарт эди. Ҳозирча носозликнинг аниқ тафсилотлари оммага эълон қилинмаган.
Синов ойнаси бекор қилинди ва муддатлар ўзгардиМазкур техник муаммо туфайли космодром маъмурияти август ва сентябрь ойларига режалаштирилган беш ҳафталик махсус старт ойнасини бутунлай бекор қилди. Аввалроқ СахаВорд томонидан эълон қилинган огоҳлантиришларда илк уриниш жорий йилнинг 10-августидаёқ амалга оширилиши мумкинлиги кўрсатилган эди. РФА ОНE компания тарихида орбитал парвозни амалга оширувчи илк ракета бўлиши кутилмоқда ва у тахминан 0,5 тонна фойдали юкни орбитага олиб чиқишга мўлжалланган.
ОҲБ раҳбарияти текширувлар тўлиқ якунлангач, ракета яна қайтадан синов майдончасига чиқарилишини билдирди. Бироқ ҳозирча аниқ янги сана эълон қилингани йўқ ва муаммони бартараф этиш учун қанча вақт кетиши номаълумлигича қолмоқда. Дастлабки режаларга кўра, РФА ОНEнинг илк синов парвози 2026-йилнинг охирига мўлжалланган эди.
Европа космик агентлиги кўмаги ва келажак режалариТаъкидлаш жоизки, РФА Европа космик агентлигининг (ESA) Эуропеан Лаунчер Чалленге дастури доирасида молиялаштириш ҳуқуқини қўлга киритган тўртта компания қаторига киради. Мазкур дастур доирасида компания 187 миллион евро миқдорида маблағ олган бўлиб, унинг дастлабки транзакция қиймати 30 миллион еврони ташкил этган эди. Ушбу маблағнинг бир қисми келгусида РФА ОНE Block 2 версиясини яратишга йўналтирилган бўлиб, унинг илк парвози 2028-йилга мўлжалланган.
Ушбу янгиланган версия модернизация қилинган двигателлар эвазига фойдали юк кўтариш қувватини 1,5 тоннагача ошириши ҳамда биринчи босқични қайта тиклаб, кейинчалик уни такроран фойдаланиш имкониятини тақдим этиши керак. Шу билан бир қаторда, ОҲБ Европанинг оғир синфга мансуб Ариане 6 ракетасининг учиш частотасини ошириш ташаббусини ҳам илгари сурмоқда. Ҳозирда унинг йиллик парвозлар сонини жорий 9–10 та мартадан 12, 15 ёки ҳатто 20 тача етказиш имкониятлари муҳокама қилинмоқда.
…