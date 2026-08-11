Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилди

·20·Техно
Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилди
Қисқача

Германиянинг Роккет Факторй Аугсбург компанияси РФА ОНЕ ракетасини синовларда аниқланган носозлик сабабли СахаВорд космодромидаги майдончадан ангарга қайтарди. Муаммо туфайли август ва сентябр ойларига режалаштирилган беш ҳафталик старт ойнаси бекор қилинди, янги сана эса ҳозирча эълон қилинмади. Муҳандислар ракета тизимлари, хусусан, бакларда аниқланган ҳолатни қўшимча текширади, илк синов парвози эса дастлаб 2026-йилнинг охирига мўлжалланган эди.

Германиянинг Роккет Факторй Аугцбург (РФА) аэрокосмик компанияси ўзининг РФА ОНE деб номланган биринчи ракетасини синов майдончасидан орқага — ангарга қайтаришга мажбур бўлди. Ушбу қарор Европанинг космик саноатидаги истиқболли лойиҳалардан бири бўлган мазкур ташаббуснинг илк орбитал парвоз жадвалига жиддий ўзгартиришлар киритилишига сабаб бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, мутахассислар синов жараёнида ракета тизимларида, хусусан, унинг бакларида аниқланган ҳолатни чуқур ўрганиб чиқишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳодиса Шотландиядаги Шетленд оролларида жойлашган СахаВорд космодромида ўтказилган синовлар чоғида юз берди. Компаниянинг 65 фоиз акциясига эгалик қилувчи Германиянинг ОҲБ аэрокосмик корхонаси раҳбарининг сўзларига кўра, муҳандислар синов натижалари нимани англатишини тўлиқ тушуниб етишлари учун қўшимча текширувлар ўтказиши шарт эди. Ҳозирча носозликнинг аниқ тафсилотлари оммага эълон қилинмаган.

Синов ойнаси бекор қилинди ва муддатлар ўзгарди

Мазкур техник муаммо туфайли космодром маъмурияти август ва сентябрь ойларига режалаштирилган беш ҳафталик махсус старт ойнасини бутунлай бекор қилди. Аввалроқ СахаВорд томонидан эълон қилинган огоҳлантиришларда илк уриниш жорий йилнинг 10-августидаёқ амалга оширилиши мумкинлиги кўрсатилган эди. РФА ОНE компания тарихида орбитал парвозни амалга оширувчи илк ракета бўлиши кутилмоқда ва у тахминан 0,5 тонна фойдали юкни орбитага олиб чиқишга мўлжалланган.

ОҲБ раҳбарияти текширувлар тўлиқ якунлангач, ракета яна қайтадан синов майдончасига чиқарилишини билдирди. Бироқ ҳозирча аниқ янги сана эълон қилингани йўқ ва муаммони бартараф этиш учун қанча вақт кетиши номаълумлигича қолмоқда. Дастлабки режаларга кўра, РФА ОНEнинг илк синов парвози 2026-йилнинг охирига мўлжалланган эди.

Европа космик агентлиги кўмаги ва келажак режалари

Таъкидлаш жоизки, РФА Европа космик агентлигининг (ESA) Эуропеан Лаунчер Чалленге дастури доирасида молиялаштириш ҳуқуқини қўлга киритган тўртта компания қаторига киради. Мазкур дастур доирасида компания 187 миллион евро миқдорида маблағ олган бўлиб, унинг дастлабки транзакция қиймати 30 миллион еврони ташкил этган эди. Ушбу маблағнинг бир қисми келгусида РФА ОНE Block 2 версиясини яратишга йўналтирилган бўлиб, унинг илк парвози 2028-йилга мўлжалланган.

Ушбу янгиланган версия модернизация қилинган двигателлар эвазига фойдали юк кўтариш қувватини 1,5 тоннагача ошириши ҳамда биринчи босқични қайта тиклаб, кейинчалик уни такроран фойдаланиш имкониятини тақдим этиши керак. Шу билан бир қаторда, ОҲБ Европанинг оғир синфга мансуб Ариане 6 ракетасининг учиш частотасини ошириш ташаббусини ҳам илгари сурмоқда. Ҳозирда унинг йиллик парвозлар сонини жорий 9–10 та мартадан 12, 15 ёки ҳатто 20 тача етказиш имкониятлари муҳокама қилинмоқда.

РФА ОНEСахаВордРакетаКосмосESA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиХитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиБугун, 17:39Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиБугун, 17:25Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиTelegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиБугун, 17:22Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди