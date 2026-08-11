Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқлади
Синхурадаги Нанянг технология университети (НТУ) олимлари 4G ва 5G тармоқларининг очиқ ядроли дастурий таъминотида илгари номаълум бўлган 84 та заифликни фош этишди. Ҳелп Нет Секуритй нашрининг 11-августдаги хабарига кўра, сунъий интеллект асосида ишлайдиган янги тизим ёрдамида аниқланган ушбу хавфсизлик камчиликларининг аксарияти тасдиқланган бўлиб, улар замонавий мобил алоқа тармоқларининг киберхавфсизлигини таъминлаш нақадар муҳимлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқотчилар жамоаси хавфсизликдаги камчиликларни автоматлаштирилган тарзда қидириш учун иФиндер деб номланган кўп агентли тизимни ишлаб чиқди. Ушбу тизим йирик тил моделларига таяниб ишлайди. иФиндер маълум заифликларни таҳлил қилади, уларнинг белгиларини қидирув шаблонларига айлантиради ва манба кодини шубҳали хатоларга текширади. Шундан сўнг махсус босқичда топилган вариантлар 3GPP халқаро мобил алоқа стандартлари спецификациялари билан солиштирилади.
Сунъий интеллект ва автоматлаштирилган таҳлилТизимнинг кейинги агенти заифликни эксплуатация қилиш имкониятини кўрсатувчи исботни (Прооф оф Концепт ёки ПоК) яратади ва уни тармоқ дастурий таъминотида итератив тарзда синовдан ўтказади. Шуни таъкидлаш керакки, автоматлаштирилган қидирув жараёни хатоликлардан холи бўлмаган: назорат тўпламида иФиндер аллақачон маълум бўлган 22 та заифликдан 15 тасини топган, номзодларнинг қарийб тўртдан бир қисми эса нотўғри бўлиб чиққан. Дастурчиларга юборилган барча топилмалар жамоа томонидан қўлда текширилиб, қайта тикланган.
Нашр этилган ҳисоботга мувофиқ, ишлаб чиқувчилар 83 та заифликни тасдиқлашган, улардан 81 таси КВE стандартлаштирилган рақамини олган. Ушбу маълумот эълон қилинган вақтда тасдиқланган муаммоларнинг 58 таси аллақачон бартараф этилган эди, бироқ КВE рақамига эга 23 та заифлик учун ҳали тузатишлар чиқарилмаган.
«Ноаниқ ишонч» хатолари ва хавфли хуружларАниқланган муаммоларнинг аксарияти муаллифлар «ноаниқ ишонч хатолари» деб атайдиган синфга тегишлидир. Мобил тармоқ ядросининг компонентлари қўшни функциялардан келадиган сигнал хабарларини уларнинг синтаксиси, маъноси ва сўраладиган ресурсларини тегишли даражада текширмасдан қабул қилиши мумкин. Илгари бундай интерфейслар компонентларнинг жисмоний изоляцияси билан ҳимояланган эди, бироқ тармоқ ядроларининг булутли инфратузилмага кўчирилиши ички интерфейсларга кириш учун қўшимча имкониятлар яратмоқда.
Тадқиқот доирасида Open5GS, ОпенАирИнтерфасе, free5GC, СД-Коре ва эУПФ каби ЛТE ва 5G тармоқларининг очиқ ядролари таҳлил қилинди. Энг жиддий ҳужум сифатида йўналтириш қоидаси идентификаторини устуворлигини оширган ҳолда алмаштириш аниқланди. Агар ҳужум муваффақиятли амалга оширилса, фойдаланувчи текислиги функцияси абонентнинг чиқувчи трафигини ҳужумчи бошқарадиган манзилга йўналтириши ва шу тариқа унинг сессиясини қўлга киритиши мумкин.
Муаллифлар таъкидлашича, ушбу заифлик тижорат 5G ядроларида ҳам тасдиқланган. Бироқ ҳужумни амалга ошириш учун ички сигнал интерфейсларига кириш ҳуқуқи талаб этилади. иФиндер дастурчилари заифликни аниқлашнинг ўзи спецификацияларни текшириш, ҳужумни қайта тиклаш ва муаммони бартараф этиш ўрнини боса олмаслигини алоҳида таъкидлашмоқда.
…