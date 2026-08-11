Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқлади

·0·Техно
Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқлади

Синхурадаги Нанянг технология университети (НТУ) олимлари 4G ва 5G тармоқларининг очиқ ядроли дастурий таъминотида илгари номаълум бўлган 84 та заифликни фош этишди. Ҳелп Нет Секуритй нашрининг 11-августдаги хабарига кўра, сунъий интеллект асосида ишлайдиган янги тизим ёрдамида аниқланган ушбу хавфсизлик камчиликларининг аксарияти тасдиқланган бўлиб, улар замонавий мобил алоқа тармоқларининг киберхавфсизлигини таъминлаш нақадар муҳимлигини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчилар жамоаси хавфсизликдаги камчиликларни автоматлаштирилган тарзда қидириш учун иФиндер деб номланган кўп агентли тизимни ишлаб чиқди. Ушбу тизим йирик тил моделларига таяниб ишлайди. иФиндер маълум заифликларни таҳлил қилади, уларнинг белгиларини қидирув шаблонларига айлантиради ва манба кодини шубҳали хатоларга текширади. Шундан сўнг махсус босқичда топилган вариантлар 3GPP халқаро мобил алоқа стандартлари спецификациялари билан солиштирилади.

Сунъий интеллект ва автоматлаштирилган таҳлил

Тизимнинг кейинги агенти заифликни эксплуатация қилиш имкониятини кўрсатувчи исботни (Прооф оф Концепт ёки ПоК) яратади ва уни тармоқ дастурий таъминотида итератив тарзда синовдан ўтказади. Шуни таъкидлаш керакки, автоматлаштирилган қидирув жараёни хатоликлардан холи бўлмаган: назорат тўпламида иФиндер аллақачон маълум бўлган 22 та заифликдан 15 тасини топган, номзодларнинг қарийб тўртдан бир қисми эса нотўғри бўлиб чиққан. Дастурчиларга юборилган барча топилмалар жамоа томонидан қўлда текширилиб, қайта тикланган.

Нашр этилган ҳисоботга мувофиқ, ишлаб чиқувчилар 83 та заифликни тасдиқлашган, улардан 81 таси КВE стандартлаштирилган рақамини олган. Ушбу маълумот эълон қилинган вақтда тасдиқланган муаммоларнинг 58 таси аллақачон бартараф этилган эди, бироқ КВE рақамига эга 23 та заифлик учун ҳали тузатишлар чиқарилмаган.

«Ноаниқ ишонч» хатолари ва хавфли хуружлар

Аниқланган муаммоларнинг аксарияти муаллифлар «ноаниқ ишонч хатолари» деб атайдиган синфга тегишлидир. Мобил тармоқ ядросининг компонентлари қўшни функциялардан келадиган сигнал хабарларини уларнинг синтаксиси, маъноси ва сўраладиган ресурсларини тегишли даражада текширмасдан қабул қилиши мумкин. Илгари бундай интерфейслар компонентларнинг жисмоний изоляцияси билан ҳимояланган эди, бироқ тармоқ ядроларининг булутли инфратузилмага кўчирилиши ички интерфейсларга кириш учун қўшимча имкониятлар яратмоқда.

Тадқиқот доирасида Open5GS, ОпенАирИнтерфасе, free5GC, СД-Коре ва эУПФ каби ЛТE ва 5G тармоқларининг очиқ ядролари таҳлил қилинди. Энг жиддий ҳужум сифатида йўналтириш қоидаси идентификаторини устуворлигини оширган ҳолда алмаштириш аниқланди. Агар ҳужум муваффақиятли амалга оширилса, фойдаланувчи текислиги функцияси абонентнинг чиқувчи трафигини ҳужумчи бошқарадиган манзилга йўналтириши ва шу тариқа унинг сессиясини қўлга киритиши мумкин.

Муаллифлар таъкидлашича, ушбу заифлик тижорат 5G ядроларида ҳам тасдиқланган. Бироқ ҳужумни амалга ошириш учун ички сигнал интерфейсларига кириш ҳуқуқи талаб этилади. иФиндер дастурчилари заифликни аниқлашнинг ўзи спецификацияларни текшириш, ҳужумни қайта тиклаш ва муаммони бартараф этиш ўрнини боса олмаслигини алоҳида таъкидлашмоқда.

5GКиберхавфсизликЗаифликСунъий интеллектТармоқ ядроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиБугун, 17:59Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиХитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиБугун, 17:39Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиБугун, 17:25Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиTelegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиБугун, 17:22Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди