Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳолади

·31·Спорт
Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳолади
Қисқача

Муҳаммад Салоҳ Саудия Арабистони Pro-лигаси ва MLS вариантларига қарамай, Европада қолишни танлаб, Trabzonspor билан икки йиллик битим имзолади. Ливерпул афсонаси Жон Барнс футболчининг бу қарорини юқори баҳолаб, Саудия Арабистонига бориш осонроқ йўл бўлиши мумкинлигини, Салоҳ эса рақобатбардош лигада ўйнашни танлаганини таъкидлади.

Ливерпул афсонаси Жон Барнс ГОАЛ нашрига берган эксклюзив интервюсида Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonspor клубига ўтиш қарорини юқори баҳолаб, уни «осон йўл»ни танламагани учун ҳурматга лойиқ деб атади. Англия Премер-лигаси гиганти сафида тўққизта совринни қўлга киритиб, 257 та гол урган мисрлик футболчи фаолиятида янги саҳифа очмоқда ва Туркия Суперлигасида ўзини кўрсатишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 34 ёшли тажрибали ҳужумчининг Мерсисайд клуби билан шартномасида яна бир йил борлигига қарамай, унга эркин агент сифатида янги жамоа излашга рухсат берилганди. Саудия Арабистони Pro-лигаси ҳамда MLS чемпионати вариантлари фаол муҳокама қилинганига қарамай, Салоҳ Европада қолишни маъқул топди ва Туркиянинг Trabzonspor клуби билан икки йиллик битим имзолади.

Осон йўл ва Саудия варианти ҳақида

ГОАЛ нашри хабар қилишича, Жон Барнс футболчининг бу танловини юқори баҳолаб, Саудия Арабистонига бориш осонроқ йўл бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Барнснинг фикрича, агар ҳужумчи ўтган йилииёқ Яқин Шарққа йўл олганида, молиявий жиҳатдан ютган бўлса-да, катта футболдан бироз четга чиққан бўларди.

«Агар у ўшанда Саудияга кетганида, шубҳасиз, пул ишлаб топиб, икки минг томошабин қаршисида ўйнаган бўларди. Ҳозир эса у рақобатбардош лигага йўл олди ва бу ерда ҳам унинг ҳар бир ҳаракати баҳоланади», — дейди Ливерпулнинг собиқ юлдузи.

Янги чақирув ва мухлислар босими

Туркия футбол мухлисларининг ўта ҳиссиётлилиги ва талабчанлиги барчага маълум. Шу боисдан ҳам Trabzonspor сафида тўп суриш Муҳаммад Салоҳ учун осон кечмайди. Шу билан бирга, жамоа чемпионатдаги энг кучли грандлар қаторига кирмаслиги мисрлик футболчининг устида янада масъулият юклайди.

Жон Барнс таъкидлаганидек, футболчи Besiktas ёки Fenerbahce каби жамоалардан бири эмас, балки ўз мавқеини исботлаши керак бўлган клубни танлади. Бу эса унинг шунчаки пул учун эмас, балки ҳалигача юқори савияда ўйнашни исташидан далолат беради.

Ливерпулнинг трансфер сиёсати

Англия клуби ўз афсонасининг ўрнига тайёр юлдузни катта маблағ эвазига олиб келиши кутилган эди. Бироқ Ливерпул бошқача йўлдан бориб, Испания терма жамоаси вакили Виктор Мунознинг салоҳиятига 34.5 миллион фунт стерлинг (47 миллион доллар) сармоя киритди.

Мутахассисларнинг фикрича, Муҳаммад Салоҳнинг ўрнини тўлдириш осон кечмайди ва унинг ворислари ҳам маълум бир босим остида қолиши табиий. Бироқ мисрлик ҳужумчининг Туркия чемпионатидаги фаолияти қандай кечиши фақат вақт ўтибгина ойдинлашади.

Муҳаммад СалоҳЖон БарнсTrabzonsporЛиверпулТуркия Суперлигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Люис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчиЛюис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчиБугун, 19:35Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Бугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)