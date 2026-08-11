Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳолади
Муҳаммад Салоҳ Саудия Арабистони Pro-лигаси ва MLS вариантларига қарамай, Европада қолишни танлаб, Trabzonspor билан икки йиллик битим имзолади. Ливерпул афсонаси Жон Барнс футболчининг бу қарорини юқори баҳолаб, Саудия Арабистонига бориш осонроқ йўл бўлиши мумкинлигини, Салоҳ эса рақобатбардош лигада ўйнашни танлаганини таъкидлади.
Ливерпул афсонаси Жон Барнс ГОАЛ нашрига берган эксклюзив интервюсида Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonspor клубига ўтиш қарорини юқори баҳолаб, уни «осон йўл»ни танламагани учун ҳурматга лойиқ деб атади. Англия Премер-лигаси гиганти сафида тўққизта совринни қўлга киритиб, 257 та гол урган мисрлик футболчи фаолиятида янги саҳифа очмоқда ва Туркия Суперлигасида ўзини кўрсатишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 34 ёшли тажрибали ҳужумчининг Мерсисайд клуби билан шартномасида яна бир йил борлигига қарамай, унга эркин агент сифатида янги жамоа излашга рухсат берилганди. Саудия Арабистони Pro-лигаси ҳамда MLS чемпионати вариантлари фаол муҳокама қилинганига қарамай, Салоҳ Европада қолишни маъқул топди ва Туркиянинг Trabzonspor клуби билан икки йиллик битим имзолади.
Осон йўл ва Саудия варианти ҳақидаГОАЛ нашри хабар қилишича, Жон Барнс футболчининг бу танловини юқори баҳолаб, Саудия Арабистонига бориш осонроқ йўл бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Барнснинг фикрича, агар ҳужумчи ўтган йилииёқ Яқин Шарққа йўл олганида, молиявий жиҳатдан ютган бўлса-да, катта футболдан бироз четга чиққан бўларди.
«Агар у ўшанда Саудияга кетганида, шубҳасиз, пул ишлаб топиб, икки минг томошабин қаршисида ўйнаган бўларди. Ҳозир эса у рақобатбардош лигага йўл олди ва бу ерда ҳам унинг ҳар бир ҳаракати баҳоланади», — дейди Ливерпулнинг собиқ юлдузи.
Янги чақирув ва мухлислар босимиТуркия футбол мухлисларининг ўта ҳиссиётлилиги ва талабчанлиги барчага маълум. Шу боисдан ҳам Trabzonspor сафида тўп суриш Муҳаммад Салоҳ учун осон кечмайди. Шу билан бирга, жамоа чемпионатдаги энг кучли грандлар қаторига кирмаслиги мисрлик футболчининг устида янада масъулият юклайди.
Жон Барнс таъкидлаганидек, футболчи Besiktas ёки Fenerbahce каби жамоалардан бири эмас, балки ўз мавқеини исботлаши керак бўлган клубни танлади. Бу эса унинг шунчаки пул учун эмас, балки ҳалигача юқори савияда ўйнашни исташидан далолат беради.
Ливерпулнинг трансфер сиёсатиАнглия клуби ўз афсонасининг ўрнига тайёр юлдузни катта маблағ эвазига олиб келиши кутилган эди. Бироқ Ливерпул бошқача йўлдан бориб, Испания терма жамоаси вакили Виктор Мунознинг салоҳиятига 34.5 миллион фунт стерлинг (47 миллион доллар) сармоя киритди.
Мутахассисларнинг фикрича, Муҳаммад Салоҳнинг ўрнини тўлдириш осон кечмайди ва унинг ворислари ҳам маълум бир босим остида қолиши табиий. Бироқ мисрлик ҳужумчининг Туркия чемпионатидаги фаолияти қандай кечиши фақат вақт ўтибгина ойдинлашади.
…