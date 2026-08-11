Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечди

·23·Техно
Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечди
Қисқача

Bumble ҳетеросексуал жуфтликларда исталган томон биринчи бўлиб хабар юбориши мумкин бўлган янги тартибни жорий этди. Иловада жавоб бериш муддати ҳам 24 соатдан 72 соатга узайтирилди. Сўровда қатнашган аёлларнинг 66 фоизи эркакларнинг биринчи бўлиб ёзишини афзал кўрган. Компаниянинг иккинчи чоракдаги даромади 15,2 фоизга камайиб, 210,5 миллион долларни ташкил этган.

Машҳур Bumble танишув иловаси ўзининг ўн йилдан ортиқ вақт давомида асосий ўзига хос белгиси бўлиб келган қоидасидан расман воз кечди. Эндиликда ҳетеросексуал жуфтликларда исталган томон биринчи бўлиб хабар юбориши мумкин бўлиб, бу ўзгариш илова тарихидаги энг туб бурилишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2014-йилда асос солинган Bumble дастлаб Tinder'га муқобил сифатида яратилган бўлиб, унда фақат аёллар мулоқотни бошлаши шарт эди. Бу қоида аёлларни тармоқдаги ёқимсиз хабарлар ва ортиқча эътибордан ҳимоя қилиш ҳамда танишув жараёнида уларга тўлиқ назорат бериш мақсадида жорий этилган эди.

Янги қоидалар ва жавоб бериш муддати

Компания нафақат биринчи хабар юбориш тартибини ўзгартирди, балки фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида жавоб қайтариш муддатини ҳам узайтирди. Илгари мавжуд бўлган 24 соатлик вақт оралиғи эндиликда 72 соатга ўзгартирилди.

Ушбу янги муддат фойдаланувчиларга иловани доимий равишда текшириб туриш мажбуриятидан халос бўлиб, мулоқотга янада мослашувчан ёндашиш имконини беради. Илова раҳбариятининг фикрича, бу қадам одамлардаги ортиқча босимни камайтиради ва табиийроқ мулоқот муҳитини яратади.

Ислоҳотлар ортидаги сабаблар

Bumble асосчиси ва собиқ раҳбари Уитни Вольф Херднинг сўзларига кўра, мазкур янгиланиш дастлабки ғоядан воз кечиш эмас, балки унинг эволюциясидир. "Аёлларнинг биринчи қадамни қўйиши радикал ғоя бўлган бўлса-да, асосий мақсад доимо фойдаланувчилар эҳтиёжига мос тажриба яратиш эди", деб тушунтирди у.

Илова томонидан ўтказилган сўровнома натижалари ҳам бу ўзгаришга замин тайёрлаганини кўрсатади. Хусусан, сўралган аёлларнинг 66 фоизи эркакларнинг биринчи бўлиб ёзишини афзал кўришини билдирган. Шунингдек, иштирокчиларнинг ярмидан кўпи жавоб бериш вақтининг узайтирилиши уларнинг умумий таассуротини яхшилаганини таъкидлаган.

Молиявий кўрсаткичлар ва бизнесдаги ўзгаришлар

Ушбу стратегик ўзгаришлар фақат фойдаланувчилар истаклари билангина боғлиқ эмас. Охирги молиявий ҳисоботларга кўра, Bumble бизнес кўрсаткичларини яхшилаш ва қийинчиликларни енгишга ҳаракат қилмоқда. Компаниянинг иккинчи чоракдаги даромадлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15,2 фоизга камайиб, 210,5 миллион долларни ташкил этган.

Шунингдек, компания учинчи чоракда пул тўловчи мижозлар сони қисқаришини кутмоқда. Янги функциялар ва қоидаларнинг юмшатилиши илованинг рақобатбардошлигини ошириш ҳамда янги аудиторияни жалб қилишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

BumbleТанишув иловасиТехнологияларЯнгиликларБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаNissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаБугун, 19:58Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиПрогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиБугун, 19:28АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиАҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиБугун, 18:55Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаGoogle қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаБугун, 18:51Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди