Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечди
Bumble ҳетеросексуал жуфтликларда исталган томон биринчи бўлиб хабар юбориши мумкин бўлган янги тартибни жорий этди. Иловада жавоб бериш муддати ҳам 24 соатдан 72 соатга узайтирилди. Сўровда қатнашган аёлларнинг 66 фоизи эркакларнинг биринчи бўлиб ёзишини афзал кўрган. Компаниянинг иккинчи чоракдаги даромади 15,2 фоизга камайиб, 210,5 миллион долларни ташкил этган.
Машҳур Bumble танишув иловаси ўзининг ўн йилдан ортиқ вақт давомида асосий ўзига хос белгиси бўлиб келган қоидасидан расман воз кечди. Эндиликда ҳетеросексуал жуфтликларда исталган томон биринчи бўлиб хабар юбориши мумкин бўлиб, бу ўзгариш илова тарихидаги энг туб бурилишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2014-йилда асос солинган Bumble дастлаб Tinder'га муқобил сифатида яратилган бўлиб, унда фақат аёллар мулоқотни бошлаши шарт эди. Бу қоида аёлларни тармоқдаги ёқимсиз хабарлар ва ортиқча эътибордан ҳимоя қилиш ҳамда танишув жараёнида уларга тўлиқ назорат бериш мақсадида жорий этилган эди.
Янги қоидалар ва жавоб бериш муддатиКомпания нафақат биринчи хабар юбориш тартибини ўзгартирди, балки фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида жавоб қайтариш муддатини ҳам узайтирди. Илгари мавжуд бўлган 24 соатлик вақт оралиғи эндиликда 72 соатга ўзгартирилди.
Ушбу янги муддат фойдаланувчиларга иловани доимий равишда текшириб туриш мажбуриятидан халос бўлиб, мулоқотга янада мослашувчан ёндашиш имконини беради. Илова раҳбариятининг фикрича, бу қадам одамлардаги ортиқча босимни камайтиради ва табиийроқ мулоқот муҳитини яратади.
Ислоҳотлар ортидаги сабабларBumble асосчиси ва собиқ раҳбари Уитни Вольф Херднинг сўзларига кўра, мазкур янгиланиш дастлабки ғоядан воз кечиш эмас, балки унинг эволюциясидир. "Аёлларнинг биринчи қадамни қўйиши радикал ғоя бўлган бўлса-да, асосий мақсад доимо фойдаланувчилар эҳтиёжига мос тажриба яратиш эди", деб тушунтирди у.
Илова томонидан ўтказилган сўровнома натижалари ҳам бу ўзгаришга замин тайёрлаганини кўрсатади. Хусусан, сўралган аёлларнинг 66 фоизи эркакларнинг биринчи бўлиб ёзишини афзал кўришини билдирган. Шунингдек, иштирокчиларнинг ярмидан кўпи жавоб бериш вақтининг узайтирилиши уларнинг умумий таассуротини яхшилаганини таъкидлаган.
Молиявий кўрсаткичлар ва бизнесдаги ўзгаришларУшбу стратегик ўзгаришлар фақат фойдаланувчилар истаклари билангина боғлиқ эмас. Охирги молиявий ҳисоботларга кўра, Bumble бизнес кўрсаткичларини яхшилаш ва қийинчиликларни енгишга ҳаракат қилмоқда. Компаниянинг иккинчи чоракдаги даромадлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15,2 фоизга камайиб, 210,5 миллион долларни ташкил этган.
Шунингдек, компания учинчи чоракда пул тўловчи мижозлар сони қисқаришини кутмоқда. Янги функциялар ва қоидаларнинг юмшатилиши илованинг рақобатбардошлигини ошириш ҳамда янги аудиторияни жалб қилишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
…