Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдири

·37·Дунё
Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдири
Қисқача

Хитойда айрим ёлғиз эркаклар “тезкор никоҳ”ни вада қилувчи сохта совчилик агентликлари сабаб юз минглаб юан маблағидан айрилмоқда. 37 ёшли Ван Чжуан келин учун 300 минг юандан ортиқ, тўй ва бошқа харажатлар билан бирга жами тахминан 400–500 минг юан сарфлаган, бироқ кейинчалик аёлнинг таржимаи ҳоли ҳақидаги маълумотлар ёлғонлигини аниқлаган ва агентлик ёпилиб кетган.

Хитойда никоҳ қуришни истаган айрим ёлғиз эркаклар тез ва осон оила қуришни ваъда қилувчи совчилик агентликлари туфайли катта миқдорда маблағларидан айрилмоқда. Айниқса, “тезкор никоҳ” хизматлари орқали эркакларга қисқа муддатда муносиб жуфт топиш ваъда қилинмоқда.

37 ёшли Ван Чжуан ҳам шундай агентликка мурожаат қилган. У Гуйчжоу провинциясидаги Гуйян шаҳрига бориб, бир неча аёл билан танишган ва саккизинчи учратган аёлни танлаган. Унинг содда кийиниши ва камтарона кўриниши Ванда ишонч уйғотган.

Улар бир неча қисқа учрашувдан кейин никоҳ қурган. Ван келин учун 300 минг юандан ортиқ, тўй ва бошқа харажатлар билан бирга эса тахминан 400–500 минг юань сарфлаган.

Бироқ никоҳдан бир неча ой ўтиб, қарз ундирувчилар унга қўнғироқ қила бошлаган. Ван турмуш ўртоғининг ўтмишини текширганда, унга айтилган маълумотларнинг катта қисми ёлғон эканини аниқлаган. Аёл аввал уч марта турмуш қурган, уч нафар фарзанди бор, қарзлари мавжуд ва ёшини ҳам яширган.

Ван агентликка борганида эса офис ёпилган ва ходимлар ғойиб бўлган.

Нега бундай фирибгарликлар кўпаймоқда?

Муаммонинг асосий сабабларидан бири Хитойдаги гендер номутаносиблиги ҳисобланади. Мамлакатда эркаклар сони аёллардан тахминан 30 миллион нафарга кўп. Айниқса, кичик шаҳарлар ва қишлоқ ҳудудларида муносиб жуфт топиш эркаклар учун қийинлашган.

Шу вазиятдан фойдаланаётган айрим совчилик агентликлари “тезкор никоҳ”ларни таклиф қилмоқда. Давлат органлари маълумотларига кўра, 2024 йил январидан 2025 йил мартигача совчилик соҳаси билан боғлиқ жиноятлар бўйича 1546 нафар шахсга оид ишлар кўриб чиқилган.

Айрим агентликлар караоке клубларида ишловчи аёлларни “келин” сифатида таништириб, 128 нафар жабрланувчидан 2,5 миллион юандан ортиқ маблағ олгани ҳақида ҳам хабарлар бор.

Жабрланганлар пулларини қайтаришга уринмоқда

59 ёшли Сюй Жулин ҳам ўғлига келин топиш учун қарийб 500 минг юань сарфлаган. Ўғли келин билан биринчи учрашувдан етти кун ўтиб никоҳдан ўтган, аммо аёл икки ҳафтага етмай оиладан кетиб қолган.

Мутахассислар бундай ишларни исботлаш қийинлигини таъкидламоқда. Чунки қонунчиликда никоҳ орқали фирибгарликка бағишланган алоҳида жиноий модда мавжуд эмас. Жабрланувчи никоҳдан аввалроқ шахснинг асосий мақсади пул олиш бўлганини исботлаши керак.

Ван ҳозир бошқа эркакларни огоҳлантириш учун ижтимоий тармоқларда ўз тажрибаси ҳақида видеолар тарқатмоқда. Унинг ўзи эса сарфлаган маблағларининг ҳаммасини қайтариб ололмаган ва келажакда яна турмуш қуришга ишончсизлик билан қарамоқда.

“Тезкор никоҳ” агентликлари ваъдаларини яхшилаб текшириш ва бўлажак жуфт ҳақидаги маълумотларни мустақил равишда тасдиқлаш бундай ҳолатларга тушиб қолиш хавфини камайтириши мумкин.

ХитойГуйянГуйчжоу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Бугун, 18:34Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиБугун, 17:34Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Бугун, 17:02Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди