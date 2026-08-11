Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдири
Хитойда айрим ёлғиз эркаклар “тезкор никоҳ”ни вада қилувчи сохта совчилик агентликлари сабаб юз минглаб юан маблағидан айрилмоқда. 37 ёшли Ван Чжуан келин учун 300 минг юандан ортиқ, тўй ва бошқа харажатлар билан бирга жами тахминан 400–500 минг юан сарфлаган, бироқ кейинчалик аёлнинг таржимаи ҳоли ҳақидаги маълумотлар ёлғонлигини аниқлаган ва агентлик ёпилиб кетган.
Хитойда никоҳ қуришни истаган айрим ёлғиз эркаклар тез ва осон оила қуришни ваъда қилувчи совчилик агентликлари туфайли катта миқдорда маблағларидан айрилмоқда. Айниқса, “тезкор никоҳ” хизматлари орқали эркакларга қисқа муддатда муносиб жуфт топиш ваъда қилинмоқда.
37 ёшли Ван Чжуан ҳам шундай агентликка мурожаат қилган. У Гуйчжоу провинциясидаги Гуйян шаҳрига бориб, бир неча аёл билан танишган ва саккизинчи учратган аёлни танлаган. Унинг содда кийиниши ва камтарона кўриниши Ванда ишонч уйғотган.
Улар бир неча қисқа учрашувдан кейин никоҳ қурган. Ван келин учун 300 минг юандан ортиқ, тўй ва бошқа харажатлар билан бирга эса тахминан 400–500 минг юань сарфлаган.
Бироқ никоҳдан бир неча ой ўтиб, қарз ундирувчилар унга қўнғироқ қила бошлаган. Ван турмуш ўртоғининг ўтмишини текширганда, унга айтилган маълумотларнинг катта қисми ёлғон эканини аниқлаган. Аёл аввал уч марта турмуш қурган, уч нафар фарзанди бор, қарзлари мавжуд ва ёшини ҳам яширган.
Ван агентликка борганида эса офис ёпилган ва ходимлар ғойиб бўлган.
Нега бундай фирибгарликлар кўпаймоқда?
Муаммонинг асосий сабабларидан бири Хитойдаги гендер номутаносиблиги ҳисобланади. Мамлакатда эркаклар сони аёллардан тахминан 30 миллион нафарга кўп. Айниқса, кичик шаҳарлар ва қишлоқ ҳудудларида муносиб жуфт топиш эркаклар учун қийинлашган.
Шу вазиятдан фойдаланаётган айрим совчилик агентликлари “тезкор никоҳ”ларни таклиф қилмоқда. Давлат органлари маълумотларига кўра, 2024 йил январидан 2025 йил мартигача совчилик соҳаси билан боғлиқ жиноятлар бўйича 1546 нафар шахсга оид ишлар кўриб чиқилган.
Айрим агентликлар караоке клубларида ишловчи аёлларни “келин” сифатида таништириб, 128 нафар жабрланувчидан 2,5 миллион юандан ортиқ маблағ олгани ҳақида ҳам хабарлар бор.
Жабрланганлар пулларини қайтаришга уринмоқда
59 ёшли Сюй Жулин ҳам ўғлига келин топиш учун қарийб 500 минг юань сарфлаган. Ўғли келин билан биринчи учрашувдан етти кун ўтиб никоҳдан ўтган, аммо аёл икки ҳафтага етмай оиладан кетиб қолган.
Мутахассислар бундай ишларни исботлаш қийинлигини таъкидламоқда. Чунки қонунчиликда никоҳ орқали фирибгарликка бағишланган алоҳида жиноий модда мавжуд эмас. Жабрланувчи никоҳдан аввалроқ шахснинг асосий мақсади пул олиш бўлганини исботлаши керак.
Ван ҳозир бошқа эркакларни огоҳлантириш учун ижтимоий тармоқларда ўз тажрибаси ҳақида видеолар тарқатмоқда. Унинг ўзи эса сарфлаган маблағларининг ҳаммасини қайтариб ололмаган ва келажакда яна турмуш қуришга ишончсизлик билан қарамоқда.
“Тезкор никоҳ” агентликлари ваъдаларини яхшилаб текшириш ва бўлажак жуфт ҳақидаги маълумотларни мустақил равишда тасдиқлаш бундай ҳолатларга тушиб қолиш хавфини камайтириши мумкин.
…