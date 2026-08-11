Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқда

·22·Техно
Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқда
Қисқача

Google қидирув тизими бош саҳифасидаги "Поиск в Google" тугмасини олиб ташлаб, унинг ўрнига сунъий интеллект воситаларига йўналтирувчи учта янги белги жойлаштирилган экспериментни ўтказмоқда. Бу ўзгариш илк бор Сеарч Энгине Ватч мутахассислари томонидан аниқланган ва Google Search вице-президенти Робби Стайн томонидан тасдиқланган, ҳозирча интерфейс айрим фойдаланувчиларга, жумладан авторизациядан ўтмаганларга ҳам кўрсатилмоқда.

Google компанияси ўзининг асосий қидирув тизими дизайнида кескин ўзгаришларни ўз ичига олган навбатдаги экспериментни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, синов версиясида фойдаланувчиларга таниш бўлган "Поиск в Google" тугмаси олиб ташланиб, унинг ўрнига сунъий интеллект воситаларига йўналтирувчи учта янги белги жойлаштирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янгилик илк бор Сеарч Энгине Ватч нашри мутахассислари томонидан аниқланган бўлиб, кейинчалик Google Search вице-президенти Робби Стайн ушбу эксперимент ўтказилаётганини расман тасдиқлади. Ҳозирча янги интерфейс фақат айрим фойдаланувчилар, жумладан, тизимга авторизациядан ўтмаган ҳолда кирувчилар учун ҳам намойиш этилмоқда.

Сунъий интеллект воситалари қандай ишлайди

Бош саҳифада пайдо бўлган учта янги иконка фойдаланувчиларга замонавий технологиялардан бевосита бошланғич экранда фойдаланиш имкониятини беради. Таклиф этилаётган опсиялар қуйидагилардан иборат:

  • "Создат изображение" — Нано Банана технологияси ёрдамида тезкор суратлар генерация қилиш имконини беради.
  • "Спросит о файлах" — ҳужжатлар ва файлларни юклаб, уларнинг мазмуни бўйича саволларга жавоб олиш учун мўлжалланган.
  • "Мозговой штурм" — турли мавзуларни муҳокама қилиш учун сунъий интеллект билан мулоқотни бошлайди.
Шу билан бирга, фойдаланувчилар орасида машҳур бўлган классик "Мне повезёт!" тугмаси ўз ўрнида сақланиб қолгани таъкидланмоқда. Бу эса компания анъанавий функционалликни тўлиқ йўқотмаган ҳолда, янги интеллектуал имкониятларни босқичма-босқич жорий этишга ҳаракат қилаётганини кўрсатади.

Асосий қидирув функцияси ўзгармайди

Мутахассисларнинг тушунтиришича, ташқи кўринишдаги бу ўзгаришлар қидирув тизимининг фундаментал ишлаш принципи таъсир қилмайди. Агар фойдаланувчи одатий тарзда сўров киритиб, Энтер тугмасини босса, хизмат ҳаримгидек одатий натижалар саҳифасини намойиш этишда давом этади.

Ҳозирча Google бу интерфейс барча фойдаланувчилар учун оммавий тарзда жорий этилишини маълум қилгани йўқ. Компания эксперимент натижаларига таяниб, келгусида қидирув саҳифасининг дизайни юзасидан якуний қарор қабул қилиши кутилмоқда.

GoogleҚидирувСуний интеллектТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаNissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаБугун, 19:58Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиПрогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиБугун, 19:28Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиBumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиБугун, 18:58АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиАҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиБугун, 18:55Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди