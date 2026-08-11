Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқда
Google қидирув тизими бош саҳифасидаги "Поиск в Google" тугмасини олиб ташлаб, унинг ўрнига сунъий интеллект воситаларига йўналтирувчи учта янги белги жойлаштирилган экспериментни ўтказмоқда. Бу ўзгариш илк бор Сеарч Энгине Ватч мутахассислари томонидан аниқланган ва Google Search вице-президенти Робби Стайн томонидан тасдиқланган, ҳозирча интерфейс айрим фойдаланувчиларга, жумладан авторизациядан ўтмаганларга ҳам кўрсатилмоқда.
Google компанияси ўзининг асосий қидирув тизими дизайнида кескин ўзгаришларни ўз ичига олган навбатдаги экспериментни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, синов версиясида фойдаланувчиларга таниш бўлган "Поиск в Google" тугмаси олиб ташланиб, унинг ўрнига сунъий интеллект воситаларига йўналтирувчи учта янги белги жойлаштирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янгилик илк бор Сеарч Энгине Ватч нашри мутахассислари томонидан аниқланган бўлиб, кейинчалик Google Search вице-президенти Робби Стайн ушбу эксперимент ўтказилаётганини расман тасдиқлади. Ҳозирча янги интерфейс фақат айрим фойдаланувчилар, жумладан, тизимга авторизациядан ўтмаган ҳолда кирувчилар учун ҳам намойиш этилмоқда.
Сунъий интеллект воситалари қандай ишлайдиБош саҳифада пайдо бўлган учта янги иконка фойдаланувчиларга замонавий технологиялардан бевосита бошланғич экранда фойдаланиш имкониятини беради. Таклиф этилаётган опсиялар қуйидагилардан иборат:
- "Создат изображение" — Нано Банана технологияси ёрдамида тезкор суратлар генерация қилиш имконини беради.
- "Спросит о файлах" — ҳужжатлар ва файлларни юклаб, уларнинг мазмуни бўйича саволларга жавоб олиш учун мўлжалланган.
- "Мозговой штурм" — турли мавзуларни муҳокама қилиш учун сунъий интеллект билан мулоқотни бошлайди.
Асосий қидирув функцияси ўзгармайдиМутахассисларнинг тушунтиришича, ташқи кўринишдаги бу ўзгаришлар қидирув тизимининг фундаментал ишлаш принципи таъсир қилмайди. Агар фойдаланувчи одатий тарзда сўров киритиб, Энтер тугмасини босса, хизмат ҳаримгидек одатий натижалар саҳифасини намойиш этишда давом этади.
Ҳозирча Google бу интерфейс барча фойдаланувчилар учун оммавий тарзда жорий этилишини маълум қилгани йўқ. Компания эксперимент натижаларига таяниб, келгусида қидирув саҳифасининг дизайни юзасидан якуний қарор қабул қилиши кутилмоқда.
…