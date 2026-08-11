АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлди

·40·Техно
АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлди
Қисқача

FBI АҚШдаги федерал давлат идораларидан бирига Шимолий Корея фуқароси масофадан ишга киргани юзасидан тергов бошлади. Ҳозирча у қайси федерал агентликда ишлагани ва ишга қабул қилиш жараёни қандай кечгани маълум эмас. Мутахассислар минглаб шимолий кореялик IT мутахассислари сохта шахслар ёрдамида АҚШ ва Европадаги ташкилотларга масофадан ишга жойлашганини айтмоқда.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) мамлакат федерал давлат идораларидан бирига Шимолий Корея фуқароси масофавий тарзда ишга кириб олгани юзасидан тергов ҳаракатларини бошлади. Федерал Невс Нетворк нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат илк бор Вашингтонда ўтган конференцияда FBI юқори мартабали расмийси томонидан тасдиқланган ва бу каби хавфсизлик тешиклари глобал миқёсда жиддий хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча Шимолий Корея фуқароси қайси федерал агентликда ишлагани, шунингдек, унинг ишга қабул қилиниш жараёни қандай амалга оширилгани сир сақланмоқда. FBI ва бошқа ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу ҳолат юзасидан изоҳ беришдан бош тортган. Мазкур ҳодиса халқаро санкциялар остидаги режим вакилларининг АҚШ давлат тузилмаларига қандайдир йўл билан кириб бориши камдан-кам кузатиладиган ҳолатлардан бири эканини кўрсатади.

Киберхавфсизлик ва сохта шахслар муаммоси

Мутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда минглаб шимолий кореялик IT мутахассислари ишга қабул қилиш жараёнларидаги заифликлардан фойдаланиб, АҚШ ва Европа ташкилотларига масофавий ишга жойлашишга муваффақ бўлган. Улар ўз шахсларини яшириб, АҚШ фуқаролари сифатида рўйхатдан ўтади ва масофадан туриб фаолият юритади.

Ушбу схеманинг асосий мақсади — юқори маош топиш ва топилган маблағларни расмий Пхенян режимига йўналтиришдир. Шу билан бирга, бундай ходимлар интеллектуал мулк ва махфий маълумотларни ўғирлаб, кейинчалик компаниялар фош қилган тақдирда уларни шантаж қилиш билан шуғулланади.

АҚШ ҳукумати кўраётган чоралар

АҚШ расмийлари узоқ йиллардан бери Шимолий Кореянинг IT соҳасидаги фирибгарлик схемалари хавфи ҳақида огоҳлантириб келади. Қаттиқ текширувлар ва хавфсизлик талаблари одатда режим хакерларини давлат идораларидан четда сақлашга ёрдам берган бўлса-да, айрим истисноли ҳолатлар ҳам учраб турибди. Хусусан, 2024-йилда Адлия вазирлиги Мериленд штатида яшовчи шахсга нисбатан айблов эълон қилган эди. У шимолий кореялик хакерга Федерал авиация маъмуриятида пудратчи сифатида иш топиш учун америкалик қиёфасида кўринишига кўмаклашган.

АҚШ ҳукумати Пхенян, шунингдек, қўшни Россия ва Хитой ҳудудида фаолият юритувчи тармоқларга қарши бир нечта ҳуқуқий ва санксион чораларни кўрди. Хусусан, Шимолий Корея фуқароларига гўё АҚШда тургандек масофадан ишлаш имконини берувчи ноутбуклар флотини ўрнатган америкалик кўмакчилар ҳам қаттиқ таъқиб остига олинмоқда.

Экспертларнинг баҳолашича, Шимолий Корея ҳукумати кўпроқ трансмиллий жиноий гуруҳ каби ишлайди. Глобал молиявий тизимдан четлатилганига қарамай, режим ядровий қурол дастурини молиялаштириш учун киберҳужумлар ва криптовалюта ўғриликларига таянади. Блокчейн таҳлил компаниялари маълумотларига кўра, Ким Жонг Ун режими 2025-йил давомида барча криптовалюта ўғриликларининг 76 фоизига масъул бўлиб, камида 2 миллиард доллар ишлаб топган.

КиберхавфсизликАҚШШимолий КореяFBIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаNissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқдаБугун, 19:58Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиПрогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиБугун, 19:28Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиBumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиБугун, 18:58Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаGoogle қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаБугун, 18:51Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди