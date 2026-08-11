АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлди
FBI АҚШдаги федерал давлат идораларидан бирига Шимолий Корея фуқароси масофадан ишга киргани юзасидан тергов бошлади. Ҳозирча у қайси федерал агентликда ишлагани ва ишга қабул қилиш жараёни қандай кечгани маълум эмас. Мутахассислар минглаб шимолий кореялик IT мутахассислари сохта шахслар ёрдамида АҚШ ва Европадаги ташкилотларга масофадан ишга жойлашганини айтмоқда.
АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) мамлакат федерал давлат идораларидан бирига Шимолий Корея фуқароси масофавий тарзда ишга кириб олгани юзасидан тергов ҳаракатларини бошлади. Федерал Невс Нетворк нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат илк бор Вашингтонда ўтган конференцияда FBI юқори мартабали расмийси томонидан тасдиқланган ва бу каби хавфсизлик тешиклари глобал миқёсда жиддий хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча Шимолий Корея фуқароси қайси федерал агентликда ишлагани, шунингдек, унинг ишга қабул қилиниш жараёни қандай амалга оширилгани сир сақланмоқда. FBI ва бошқа ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу ҳолат юзасидан изоҳ беришдан бош тортган. Мазкур ҳодиса халқаро санкциялар остидаги режим вакилларининг АҚШ давлат тузилмаларига қандайдир йўл билан кириб бориши камдан-кам кузатиладиган ҳолатлардан бири эканини кўрсатади.
Киберхавфсизлик ва сохта шахслар муаммосиМутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда минглаб шимолий кореялик IT мутахассислари ишга қабул қилиш жараёнларидаги заифликлардан фойдаланиб, АҚШ ва Европа ташкилотларига масофавий ишга жойлашишга муваффақ бўлган. Улар ўз шахсларини яшириб, АҚШ фуқаролари сифатида рўйхатдан ўтади ва масофадан туриб фаолият юритади.
Ушбу схеманинг асосий мақсади — юқори маош топиш ва топилган маблағларни расмий Пхенян режимига йўналтиришдир. Шу билан бирга, бундай ходимлар интеллектуал мулк ва махфий маълумотларни ўғирлаб, кейинчалик компаниялар фош қилган тақдирда уларни шантаж қилиш билан шуғулланади.
АҚШ ҳукумати кўраётган чораларАҚШ расмийлари узоқ йиллардан бери Шимолий Кореянинг IT соҳасидаги фирибгарлик схемалари хавфи ҳақида огоҳлантириб келади. Қаттиқ текширувлар ва хавфсизлик талаблари одатда режим хакерларини давлат идораларидан четда сақлашга ёрдам берган бўлса-да, айрим истисноли ҳолатлар ҳам учраб турибди. Хусусан, 2024-йилда Адлия вазирлиги Мериленд штатида яшовчи шахсга нисбатан айблов эълон қилган эди. У шимолий кореялик хакерга Федерал авиация маъмуриятида пудратчи сифатида иш топиш учун америкалик қиёфасида кўринишига кўмаклашган.
АҚШ ҳукумати Пхенян, шунингдек, қўшни Россия ва Хитой ҳудудида фаолият юритувчи тармоқларга қарши бир нечта ҳуқуқий ва санксион чораларни кўрди. Хусусан, Шимолий Корея фуқароларига гўё АҚШда тургандек масофадан ишлаш имконини берувчи ноутбуклар флотини ўрнатган америкалик кўмакчилар ҳам қаттиқ таъқиб остига олинмоқда.
Экспертларнинг баҳолашича, Шимолий Корея ҳукумати кўпроқ трансмиллий жиноий гуруҳ каби ишлайди. Глобал молиявий тизимдан четлатилганига қарамай, режим ядровий қурол дастурини молиялаштириш учун киберҳужумлар ва криптовалюта ўғриликларига таянади. Блокчейн таҳлил компаниялари маълумотларига кўра, Ким Жонг Ун режими 2025-йил давомида барча криптовалюта ўғриликларининг 76 фоизига масъул бўлиб, камида 2 миллиард доллар ишлаб топган.
…