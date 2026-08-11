Люис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчи
Люис Ҳолл Нюкасл Юнайтед раҳбариятининг қаршилигига қарамай, ёзги трансфер ойнасида Манчестер Юнайтедга ўтишга қатъий бел боғлаган. Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик уни шартномаси келаси йил якунланадиган Люк Шоунинг узоқ муддатли ўринбосари сифатида кўрмоқда.
Англия премер-лигасининг навбатдаги мавсуми олдидан трансфер бозорида қизғин воқеалар давом этмоқда. Нюкасл Юнайтед ҳимоячиси Люис Ҳолл ўз фаолиятини Манчестер Юнайтед сафида давом эттириш истагида қатъий турибди ва клубининг қатъий позициясига қарамай, ёзги трансфер ойнасида Олд Траффордга кўчиб ўтишга интилмоқда. Те Сун нашри хабар қилишича, 21 ёшли иқтидорли футболчи мазкур ўтиш унинг фаолиятидаги энг муҳим қадам бўлишига ишонмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик келаси мавсумда Чемпионлар лигасига қайтишни инобатга олиб, таркибни кучайтириш ҳаракатини бошлаган. Мутахассис Люис Ҳоллни шартномаси келаси йил якунига етадиган Люк Шоунинг узоқ муддатли муносиб ўринбосари сифатида кўрмоқда. Гарчи Шоу ўтган мавсум Премер-лиганинг барча 38 та учрашувида майдонга тушиб, ажойиб ўйин кўрсатган бўлса-да, қизил иблислар кучайтирилган тақвим шароитида унинг юкламасидан хавотирда.
Нюкасл Юнайтеднинг қатъий позициясиБироқ Нюкасл раҳбарияти Манчестер Юнайтеднинг дастлабки таклифини қатъиян рад этди ва футболчи ҳеч қандай шартларда сотилмаслигини маълум қилди. Жорий ёзги трансфер даврида Энтони Гордон, Сандро Тонали ва Бруну Гимараес каби етакчи футболчиларини умумий 244 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб юборган қора-оқлар яна бир муҳим ўйинчини йўқотишни истамаяпти. Клуб ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу Нюкаслга музокараларда устунлик бермоқда.
Шунга қарамай, клубдаги баъзи етакчи ўйинчилар жамоанинг келажакдаги ривожланиш йўналишидан жиддий ташвишда экани айтилмоқда. Ўтган мавсумни Премер-лигада бор-йўғи 12-ўринда якунлаган ва еврокубоклардан четда қолган Нюкасл лойиҳасининг келажаги Люис Ҳоллни ҳам ўйлантириб қўйган. Айнан шу омиллар ҳимоячининг Манчестер Юнайтед таклифига ижобий муносабат билдиришига сабаб бўлмоқда.
Халқаро майдондаги мақсадлар ва норозиликТрансфер амалга ошишини истаётган футболчининг шахсий норозиликларига ҳам сабаблар етарли. Маълум бўлишича, Ҳолл собиқ мураббий Эдди Хоунинг ўтган мавсумдаги ротация сиёсатидан қаттиқ ранжиган. Футболчи Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел олдида ўзини кўрсатиш учун етарли имконият берилмагани ва айнан шу ҳолат унга сўнгги Жаҳон чемпионатидан четда қолишига сабаб бўлганига ишонса-да, янги чақирувлар учун доимий ўйин амалиётига эга бўлишни мақсад қилган.
Ҳозирча Нюкасл футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва унинг терма жамоадаги муваффақиятли қайтиши бозор қийматини янада оширганини яхши тушунади. Бироқ футболчининг Олд Траффордга ўтиш бўйича қатъий туриб олгани ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача вазият янада кескинлашишидан дарак бермоқда.
…