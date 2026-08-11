Люис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчи

·29·Спорт
Люис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчи
Қисқача

Люис Ҳолл Нюкасл Юнайтед раҳбариятининг қаршилигига қарамай, ёзги трансфер ойнасида Манчестер Юнайтедга ўтишга қатъий бел боғлаган. Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик уни шартномаси келаси йил якунланадиган Люк Шоунинг узоқ муддатли ўринбосари сифатида кўрмоқда.

Англия премер-лигасининг навбатдаги мавсуми олдидан трансфер бозорида қизғин воқеалар давом этмоқда. Нюкасл Юнайтед ҳимоячиси Люис Ҳолл ўз фаолиятини Манчестер Юнайтед сафида давом эттириш истагида қатъий турибди ва клубининг қатъий позициясига қарамай, ёзги трансфер ойнасида Олд Траффордга кўчиб ўтишга интилмоқда. Те Сун нашри хабар қилишича, 21 ёшли иқтидорли футболчи мазкур ўтиш унинг фаолиятидаги энг муҳим қадам бўлишига ишонмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик келаси мавсумда Чемпионлар лигасига қайтишни инобатга олиб, таркибни кучайтириш ҳаракатини бошлаган. Мутахассис Люис Ҳоллни шартномаси келаси йил якунига етадиган Люк Шоунинг узоқ муддатли муносиб ўринбосари сифатида кўрмоқда. Гарчи Шоу ўтган мавсум Премер-лиганинг барча 38 та учрашувида майдонга тушиб, ажойиб ўйин кўрсатган бўлса-да, қизил иблислар кучайтирилган тақвим шароитида унинг юкламасидан хавотирда.

Нюкасл Юнайтеднинг қатъий позицияси

Бироқ Нюкасл раҳбарияти Манчестер Юнайтеднинг дастлабки таклифини қатъиян рад этди ва футболчи ҳеч қандай шартларда сотилмаслигини маълум қилди. Жорий ёзги трансфер даврида Энтони Гордон, Сандро Тонали ва Бруну Гимараес каби етакчи футболчиларини умумий 244 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб юборган қора-оқлар яна бир муҳим ўйинчини йўқотишни истамаяпти. Клуб ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу Нюкаслга музокараларда устунлик бермоқда.

Шунга қарамай, клубдаги баъзи етакчи ўйинчилар жамоанинг келажакдаги ривожланиш йўналишидан жиддий ташвишда экани айтилмоқда. Ўтган мавсумни Премер-лигада бор-йўғи 12-ўринда якунлаган ва еврокубоклардан четда қолган Нюкасл лойиҳасининг келажаги Люис Ҳоллни ҳам ўйлантириб қўйган. Айнан шу омиллар ҳимоячининг Манчестер Юнайтед таклифига ижобий муносабат билдиришига сабаб бўлмоқда.

Халқаро майдондаги мақсадлар ва норозилик

Трансфер амалга ошишини истаётган футболчининг шахсий норозиликларига ҳам сабаблар етарли. Маълум бўлишича, Ҳолл собиқ мураббий Эдди Хоунинг ўтган мавсумдаги ротация сиёсатидан қаттиқ ранжиган. Футболчи Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел олдида ўзини кўрсатиш учун етарли имконият берилмагани ва айнан шу ҳолат унга сўнгги Жаҳон чемпионатидан четда қолишига сабаб бўлганига ишонса-да, янги чақирувлар учун доимий ўйин амалиётига эга бўлишни мақсад қилган.

Ҳозирча Нюкасл футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва унинг терма жамоадаги муваффақиятли қайтиши бозор қийматини янада оширганини яхши тушунади. Бироқ футболчининг Олд Траффордга ўтиш бўйича қатъий туриб олгани ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача вазият янада кескинлашишидан дарак бермоқда.

Манчестер ЮнайтедНюкасл ЮнайтедЛюис ҲоллAPЛ трансферларФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаМанчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаБугун, 19:54Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиБугун, 18:38Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)