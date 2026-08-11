Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилди
АҚШнинг Point2 Течнологй компанияси янги турдаги кабелларни тижоратлаштириш учун 136 миллион доллар сармоя жалб қилди. Point2 ишлаб чиққан э-Тубе платформаси мис симлар ёки оптик кабеллар ўрнига эгилувчан пластик тўлқин узатгичлар орқали узатиладиган радиочастотали сигналлардан фойдаланади.
Сунъий интеллект ва нейротармоқларни ривожлантиришда маълумотлар узатиш тезлиги ҳамда энергия сарфи энг муҳим масалалардан бирига айланиб бораётган бир пайтда, ixbt.com маълумотига кўра, АҚШнинг Point2 Течнологй компанияси янги турдаги кабелларни тижоратлаштириш учун 136 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилди. Сериес Б молиялаштириш раундига ЛБ Инвестмент фонди раҳбарлик қилган бўлиб, унинг сафидан Арм, Bosch Вентурес, NVIDIA, Молех ҳамда Маверикк Силикон каби йирик технология гигантлари ва чип ишлаб чиқарувчилар ўрин олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий маълумотларни қайта ишлаш марказларида сервер стойкалари ичидаги симли уланишлар ҳисоблаш тизимларини ривожлантиришда асосий тўсиққа айланмоқда. Сунъий интеллект тизимлари масштабини кенгайтириш ва ўтказувчанлик қобилиятини терабитли тезликларгача ошириш жараёнида процессорлараро ҳамда серверлараро алоқалар ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.
Янги технологиянинг афзалликлариPoint2 ишлаб чиққан э-Тубе платформаси анъанавий мис симлар ёки шийпола толали оптик кабеллар ўрнига эгилувчан пластик тўлқин узатгичлар орқали узатиладиган частотали сигналлардан фойдаланишга асосланган. Ушбу ёндашув маълумотларни қайта ишлаш марказларининг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради.
Технологик кўрсаткичларга кўра, Point2 ишланмаси мис кабеллар билан солиштирганда бир хил қийматда 10 баробар кўпроқ узатиш масофасини таъминлайди. Шу билан бирга, у уланишларнинг оғирлигини 5 баробар, кабеллар ҳажмини эса 2 баробар қисқартиради.
Оптик толалар билан таққослагандаОптик алоқа линиялари билан таққосланганда радиочастотали пластик тўлқин узатгичлар 3 баробар кам энергия сарфлайди ва 3 баробар арзонроқ туради. Энг муҳими, улар маълумотларни узатиш кечикишини 1000 баробар камайтириб, инфратузилмани лазер нурлатгичларининг ишончлилиги билан боғлиқ муаммолардан халос этади.
Нейротармоқлар учун мўлжалланган маълумотларни қайта ишлаш марказларини қуриш юзлаб миллиард долларлик харажатларни, жумладан, тезлатгичлар сотиб олиш, электр энергияси ва совутиш тизимларини талаб қилади. Электр таъминоти тақчиллиги шароитида компонентлараро алоқалардаги ҳар бир ваттни тежаш қувватни тўғридан-тўғри ҳисоб-китобларга йўналтириш имконини беради.
Арм компаниясининг стратегик инвестициялар бўйича вице-президенти Пол Уильямсон таъкидлаганидек, сунъий интеллект инфратузилмаси ҳисоблаш блокларидан тортиб хотира ва уланишларгача бўлган бутун технологик стекни такомиллаштиришни талаб қилади. Жалб этилган маблағлар Активе РФ Кабле фаол радиочастотали кабелларини, шунингдек, чипсетлар ва сервер стойкаларига бевосита интеграция қилиш учун мўлжалланган э-Тубе ечимларини бозорга чиқаришни тезлаштиради.
…