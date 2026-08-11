Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилди

·33·Техно
Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилди
Қисқача

АҚШнинг Point2 Течнологй компанияси янги турдаги кабелларни тижоратлаштириш учун 136 миллион доллар сармоя жалб қилди. Point2 ишлаб чиққан э-Тубе платформаси мис симлар ёки оптик кабеллар ўрнига эгилувчан пластик тўлқин узатгичлар орқали узатиладиган радиочастотали сигналлардан фойдаланади.

Сунъий интеллект ва нейротармоқларни ривожлантиришда маълумотлар узатиш тезлиги ҳамда энергия сарфи энг муҳим масалалардан бирига айланиб бораётган бир пайтда, ixbt.com маълумотига кўра, АҚШнинг Point2 Течнологй компанияси янги турдаги кабелларни тижоратлаштириш учун 136 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилди. Сериес Б молиялаштириш раундига ЛБ Инвестмент фонди раҳбарлик қилган бўлиб, унинг сафидан Арм, Bosch Вентурес, NVIDIA, Молех ҳамда Маверикк Силикон каби йирик технология гигантлари ва чип ишлаб чиқарувчилар ўрин олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, замонавий маълумотларни қайта ишлаш марказларида сервер стойкалари ичидаги симли уланишлар ҳисоблаш тизимларини ривожлантиришда асосий тўсиққа айланмоқда. Сунъий интеллект тизимлари масштабини кенгайтириш ва ўтказувчанлик қобилиятини терабитли тезликларгача ошириш жараёнида процессорлараро ҳамда серверлараро алоқалар ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.

Янги технологиянинг афзалликлари

Point2 ишлаб чиққан э-Тубе платформаси анъанавий мис симлар ёки шийпола толали оптик кабеллар ўрнига эгилувчан пластик тўлқин узатгичлар орқали узатиладиган частотали сигналлардан фойдаланишга асосланган. Ушбу ёндашув маълумотларни қайта ишлаш марказларининг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради.

Технологик кўрсаткичларга кўра, Point2 ишланмаси мис кабеллар билан солиштирганда бир хил қийматда 10 баробар кўпроқ узатиш масофасини таъминлайди. Шу билан бирга, у уланишларнинг оғирлигини 5 баробар, кабеллар ҳажмини эса 2 баробар қисқартиради.

Оптик толалар билан таққослаганда

Оптик алоқа линиялари билан таққосланганда радиочастотали пластик тўлқин узатгичлар 3 баробар кам энергия сарфлайди ва 3 баробар арзонроқ туради. Энг муҳими, улар маълумотларни узатиш кечикишини 1000 баробар камайтириб, инфратузилмани лазер нурлатгичларининг ишончлилиги билан боғлиқ муаммолардан халос этади.

Нейротармоқлар учун мўлжалланган маълумотларни қайта ишлаш марказларини қуриш юзлаб миллиард долларлик харажатларни, жумладан, тезлатгичлар сотиб олиш, электр энергияси ва совутиш тизимларини талаб қилади. Электр таъминоти тақчиллиги шароитида компонентлараро алоқалардаги ҳар бир ваттни тежаш қувватни тўғридан-тўғри ҳисоб-китобларга йўналтириш имконини беради.

Арм компаниясининг стратегик инвестициялар бўйича вице-президенти Пол Уильямсон таъкидлаганидек, сунъий интеллект инфратузилмаси ҳисоблаш блокларидан тортиб хотира ва уланишларгача бўлган бутун технологик стекни такомиллаштиришни талаб қилади. Жалб этилган маблағлар Активе РФ Кабле фаол радиочастотали кабелларини, шунингдек, чипсетлар ва сервер стойкаларига бевосита интеграция қилиш учун мўлжалланган э-Тубе ечимларини бозорга чиқаришни тезлаштиради.

NVIDIAАрмСунъий интеллектТехнологияМаълумотлар маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди