«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?

·41·Спорт
«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?
Қисқача

Бекободнинг «Металлург» клуби Илҳом Мўминжонов истеъфосидан сўнг жамоага Илёс Қурбоновни янги бош мураббий этиб тайинлади. Қурбонов аввал клуб футболчиси ва мураббийлар штаби аъзоси бўлган, 2023 йилда катта мураббий вазифасини бажарган. У 2024 йилги мавсумда «Металлург»нинг Суперлигада қолишига катта ҳисса қўшган ва Тожикистоннинг «Истаравшан» клубида бош мураббий бўлиб ишлаган.

Бекободнинг «Металлург» клуби раҳбарияти Илҳом Мўминжоновнинг истеъфосидан сўнг жамоага янги бош мураббий тайинлаш бўйича қарорни эълон қилди. Клубни бундан буён кўп йиллар давомида Бекобод футболи ривожига ҳисса қўшиб келаётган тажрибали мутахассис Илёс Қурбонов бошқаради.

Бу ҳақда Бекобод клуби матбуот хизмати расман маълум қилди.

Илҳом Мўминжоновнинг ўрнига таниш чеҳра

Эслатиб ўтамиз, биринчи даврадаги кутилмаган очко йўқотишлари ва 14-турда «Яйпан» жамоаси билан дурангдан сўнг бош мураббий Илҳом Мўминжонов ўз аризасига кўра истеъфога чиққан эди. Клуб раҳбарияти ушбу истеъфони қабул қилгач, жамоага ташқаридан янги мутахассис олиб келмасдан, клуб тизимини мукаммал биладиган Илёс Қурбонов номзодида тўхталди.

Илёс Қурбонов шу вақтга қадар жамоа мураббийлар штабида самарали фаолият юритиб келаётган эди.

Илёс Қурбонов — «Металлург»нинг ҳақиқий фидойиси

Янги бош мураббий Бекобод футболи ва ишқибозлари учун мутлақо бегона эмас. Унинг «Металлург» ва мураббийлик фаолиятидаги бой тажрибаси қуйидаги муҳим босқичларни ўз ичига олади:

  • Клубдаги футболчилик фаолияти: Илёс Қурбонов йиллар давомида «Металлург» шарафини майдонда ҳимоя қилган ва жамоа етакчиларидан бири бўлган;

  • Каттиқ синовлар ва 2023 йил: У 2023 йилда жамоада катта мураббий сифатида масъулиятли вазифаларни бажарган;

  • Суперлигадаги жасорат (2024 йил): 2024 йилги мавсумда «Металлург» мураккаб турнир ҳолатига тушиб қолганда, айнан Қурбонов жамоани Суперлигада сақлаб қолишда бевосита катта ҳисса қўшган;

  • Халқаро тажриба: Шунингдек, мутахассис Тожикистоннинг номдор «Истаравшан» клубида ҳам бош мураббий сифатида муваффақиятли фаолият олиб боришга улгурган.

Жамоа олдидаги янги мақсад ва вазифалар

Клуб раҳбарияти Илёс Қурбоновнинг бой тажрибаси, жамоанинг ички муҳити ва футболчиларнинг имкониятларини яхши билиши «Металлург»нинг турнир жадвалидаги мавқеини тиклашда ва қўйилган мақсадларга эришишда асосий омил бўлишига ишонч билдирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

МеталлургИлхом МуминжоновИлёс ҚурбоновБекободИстаравшан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаМанчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаБугун, 19:54Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)