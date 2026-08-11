«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?
Бекободнинг «Металлург» клуби Илҳом Мўминжонов истеъфосидан сўнг жамоага Илёс Қурбоновни янги бош мураббий этиб тайинлади. Қурбонов аввал клуб футболчиси ва мураббийлар штаби аъзоси бўлган, 2023 йилда катта мураббий вазифасини бажарган. У 2024 йилги мавсумда «Металлург»нинг Суперлигада қолишига катта ҳисса қўшган ва Тожикистоннинг «Истаравшан» клубида бош мураббий бўлиб ишлаган.
Бекободнинг «Металлург» клуби раҳбарияти Илҳом Мўминжоновнинг истеъфосидан сўнг жамоага янги бош мураббий тайинлаш бўйича қарорни эълон қилди. Клубни бундан буён кўп йиллар давомида Бекобод футболи ривожига ҳисса қўшиб келаётган тажрибали мутахассис Илёс Қурбонов бошқаради.
Бу ҳақда Бекобод клуби матбуот хизмати расман маълум қилди.
Илҳом Мўминжоновнинг ўрнига таниш чеҳра
Эслатиб ўтамиз, биринчи даврадаги кутилмаган очко йўқотишлари ва 14-турда «Яйпан» жамоаси билан дурангдан сўнг бош мураббий Илҳом Мўминжонов ўз аризасига кўра истеъфога чиққан эди. Клуб раҳбарияти ушбу истеъфони қабул қилгач, жамоага ташқаридан янги мутахассис олиб келмасдан, клуб тизимини мукаммал биладиган Илёс Қурбонов номзодида тўхталди.
Илёс Қурбонов шу вақтга қадар жамоа мураббийлар штабида самарали фаолият юритиб келаётган эди.
Илёс Қурбонов — «Металлург»нинг ҳақиқий фидойиси
Янги бош мураббий Бекобод футболи ва ишқибозлари учун мутлақо бегона эмас. Унинг «Металлург» ва мураббийлик фаолиятидаги бой тажрибаси қуйидаги муҳим босқичларни ўз ичига олади:
Клубдаги футболчилик фаолияти: Илёс Қурбонов йиллар давомида «Металлург» шарафини майдонда ҳимоя қилган ва жамоа етакчиларидан бири бўлган;
Каттиқ синовлар ва 2023 йил: У 2023 йилда жамоада катта мураббий сифатида масъулиятли вазифаларни бажарган;
Суперлигадаги жасорат (2024 йил): 2024 йилги мавсумда «Металлург» мураккаб турнир ҳолатига тушиб қолганда, айнан Қурбонов жамоани Суперлигада сақлаб қолишда бевосита катта ҳисса қўшган;
Халқаро тажриба: Шунингдек, мутахассис Тожикистоннинг номдор «Истаравшан» клубида ҳам бош мураббий сифатида муваффақиятли фаолият олиб боришга улгурган.
Жамоа олдидаги янги мақсад ва вазифалар
Клуб раҳбарияти Илёс Қурбоновнинг бой тажрибаси, жамоанинг ички муҳити ва футболчиларнинг имкониятларини яхши билиши «Металлург»нинг турнир жадвалидаги мавқеини тиклашда ва қўйилган мақсадларга эришишда асосий омил бўлишига ишонч билдирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…