Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқда

·0·Спорт
Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқда

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ярим ҳимоя чизиғидаги асосий таянч ўйинчиси Родридан айрилиш эҳтимоли сабабли таркибни кучайтириш ҳаракатини бошлади. талкСПОРТ хабар қилишича, «шаҳарликлар» испаниялик футболчининг ўрнига Ливерпул ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистерни ўзларининг қисқа рўйхатига киритишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги маълумотларга кўра, Родри фаолиятини Каталониянинг Барселона клубида давом эттиришга яқин турибди ва унинг трансфери бўйича музокаралар якуний босқичга кирган. Жаҳон чемпиони учун тахминан 55 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклиф яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда.

Трансфер бозоридаги ҳаракатлар

Родрининг кетиши Манчестер Сити учун жиддий йўқотиш бўлишига қараммай, клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида фаол иш олиб бормоқда. Жамоа аллақачон Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Франциянинг Лилл клубида тўп сураётган истиқболли ярим ҳимоячи Айюб Буадди билан шахсий шартнофа шартлари келишиб олинган.

Шунга қарамай, мураббийлар штаби майдон марказига Премер-лигада тажрибага эга бўлган тайёр футболчи сув ва ҳаводек зарур деб ҳисобламоқда. Шу боисдан ҳам Ливерпул етакчиларидан бири бўлган Алексис Мак Аллистер номзоди ички муҳокамаларда жиддий кўриб чиқилмоқда.

Мак Аллистернинг ҳолати ва шартномаси

Аргентиналик футболчининг Анфиелддаги амалдаги шартномасининг якунланишига икки йил қолмоқда. 2023-йилда Брайтон сафидан Ливерпулга кўчиб ўтган ярим ҳимоячи Арне Слот бошчилигидаги жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланган эди. Гарчи ўтган мавсум жамоа учун қийин кечган бўлса-да, унинг юқори савиядаги ўйини ва тактик имкониятлари юқори баҳоланмоқда.

Алексис Мак Аллистер Аргентина терма жамоаси сафида 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан ва 2024/25-йилги мавсумда Ливерпул билан ҳам муҳим натижаларга эришган. Манчестер Сити учун у Премер-лига талабларига тез мослаша оладиган тайёр номзод сифатида кўрилмоқда.

Экспертларнинг фикри

Трансфер эксперти Бен Джейкобснинг сўзларига кўра, ҳозирча бу фақат қисқа рўйхатдаги номзодларни саралаш жараёни холос. «Мен ички муҳокамаларда Алексис Мак Аллистернинг номи тилга олинганини биламан, аммо ҳозирча Ливерпул билан ҳеч қандай алоқа ёки расмий музокаралар бўлганича йўқ», — дея тушунтирди Джейкобс талкСПОРТ нашрига.

Манчестер СитиАлексис Мак АллистерРодриБарселонаПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53Люис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчиЛюис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчиБугун, 19:35Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиБугун, 18:38Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)