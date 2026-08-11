Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқда
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити ярим ҳимоя чизиғидаги асосий таянч ўйинчиси Родридан айрилиш эҳтимоли сабабли таркибни кучайтириш ҳаракатини бошлади. талкСПОРТ хабар қилишича, «шаҳарликлар» испаниялик футболчининг ўрнига Ливерпул ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистерни ўзларининг қисқа рўйхатига киритишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги маълумотларга кўра, Родри фаолиятини Каталониянинг Барселона клубида давом эттиришга яқин турибди ва унинг трансфери бўйича музокаралар якуний босқичга кирган. Жаҳон чемпиони учун тахминан 55 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклиф яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда.
Трансфер бозоридаги ҳаракатларРодрининг кетиши Манчестер Сити учун жиддий йўқотиш бўлишига қараммай, клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида фаол иш олиб бормоқда. Жамоа аллақачон Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Франциянинг Лилл клубида тўп сураётган истиқболли ярим ҳимоячи Айюб Буадди билан шахсий шартнофа шартлари келишиб олинган.
Шунга қарамай, мураббийлар штаби майдон марказига Премер-лигада тажрибага эга бўлган тайёр футболчи сув ва ҳаводек зарур деб ҳисобламоқда. Шу боисдан ҳам Ливерпул етакчиларидан бири бўлган Алексис Мак Аллистер номзоди ички муҳокамаларда жиддий кўриб чиқилмоқда.
Мак Аллистернинг ҳолати ва шартномасиАргентиналик футболчининг Анфиелддаги амалдаги шартномасининг якунланишига икки йил қолмоқда. 2023-йилда Брайтон сафидан Ливерпулга кўчиб ўтган ярим ҳимоячи Арне Слот бошчилигидаги жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланган эди. Гарчи ўтган мавсум жамоа учун қийин кечган бўлса-да, унинг юқори савиядаги ўйини ва тактик имкониятлари юқори баҳоланмоқда.
Алексис Мак Аллистер Аргентина терма жамоаси сафида 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан ва 2024/25-йилги мавсумда Ливерпул билан ҳам муҳим натижаларга эришган. Манчестер Сити учун у Премер-лига талабларига тез мослаша оладиган тайёр номзод сифатида кўрилмоқда.
…