Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгилади
Арсенал Майлз Люис-Скеллини ёзги трансфер ойнасида тахминан 45 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёр ва футболчини Манчестер Юнайтед ҳамда Челсига таклиф қилган. Клуб сўнгги йирик харажатлардан кейин молиявий балансни сақлаш ҳамда трансфер харажатларини қоплашни мақсад қилган. Ўтган мавсум 36 та учрашувда майдонга тушган Майлз Люис-Скелли чап қанот ҳимоячиси ва марказий ярим ҳимоячи сифатида ўйнаган.
Лондоннинг Арсенал клуби ўзининг истиқболли тарбияланувчиси Майлз Люис-Скеллини ёзги трансфер ойнасида сотишга тайёр эканлигини билдирди. Те Гуардиан хабар қилишича, шимолий Лондон жамоаси сўнгги йирик харидлардан кейин молиявий балансни сақлаб қолиш мақсадида иқтидорли футболчи учун аниқ нархни белгилаган ва уни Англия Премер-лигасининг рақобатчилари — Манчестер Юнайтед ҳамда Чельфига таклиф қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсум Микел Артета қўл остида чемпионликни қўлга киритган ёш ярим ҳимоячи ўтган ёзда беш йиллик янги шартнома имзолаган эди. Бироқ Нюкаслдан Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиниши жамоада рақобатни кескин ошириб юборди. Шу сабабли, клуб Майлз Люис-Скеллини тахминан 45 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёр ва бу маблағ трансфер харажатларини қоплашга ёрдам беради.
Майлз Люис-Скелли атрофидаги трансфер вазиятиФутболчи ўтган мавсум давомида ўзининг универсаллиги ва иродасини яққол намойиш этди. Рикардо Калафиори жароҳат олган пайтда у чап қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаган бўлса, кейинчалик Мартин Субимендининг формаси пасайиши ортидан ўзининг севимли марказий ярим ҳимоя позициясига қайтди. Мавсум давомида жами 36 та учрашувда майдонга тушган ёш ўйинчи кўплаб гранд клублар эътиборини тортди.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик Люк Шоунинг жароҳатларга мойиллигини инобатга олиб, таркибга чап қанот ҳимоячисини қўшиб олишни истамоқда. Клуб ёзда Юрий Тилеманс ва Андрей Сантосни ўз сафига қўшиб олганига қарамай, 45 миллион фунтлик нарх Манчестер клуби учун молиявий жиҳатдан муаммо туғдирмайди. Нюкасл ҳимоячиси Люис Ҳолл ҳам қизиллар нишонида турган бўлса-да, Нюкасл уни сотиш ниятида эмас.
Трансфер бозоридаги бошқа ўзгаришларНюкасл ёзги трансфер ойнасида бир қатор етакчиларини бой берди. Хусусан, Бруно Гимараес, шунингдек, Сандро Тонали Тоттенхемга ва Энтони Гордон Барселонага йўл олди. Янги бош мураббий Маттиас Яйсле эса Люис Ҳоллнинг жамоадан кетишига қатъиян қарши чиқмоқда. Шу боисдан ҳам Манчестер Юнайтед учун Люис-Скелли варианти анча реал ва қулай ечим сифатида кўрилмоқда.
Челси клуби ҳам футболчининг трансфер бозоридаги ҳолатидан хабардор қилинган. Майлз Люис-Скеллининг профессионал ёндашуви ва майдондаги ҳаракатчанлиги айниқса Майкл Каррикда катта таассурот қолдирган. 2030 йилга қадар амал қиладиган амалдаги шартномаси борлигига қарамай, Арсенал молиявий барқарорликни таъминлаш учун ушбу трансферни амалга оширишга тайёр турибди.
…