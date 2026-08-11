Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгилади

·56·Спорт
Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгилади
Қисқача

Арсенал Майлз Люис-Скеллини ёзги трансфер ойнасида тахминан 45 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёр ва футболчини Манчестер Юнайтед ҳамда Челсига таклиф қилган. Клуб сўнгги йирик харажатлардан кейин молиявий балансни сақлаш ҳамда трансфер харажатларини қоплашни мақсад қилган. Ўтган мавсум 36 та учрашувда майдонга тушган Майлз Люис-Скелли чап қанот ҳимоячиси ва марказий ярим ҳимоячи сифатида ўйнаган.

Лондоннинг Арсенал клуби ўзининг истиқболли тарбияланувчиси Майлз Люис-Скеллини ёзги трансфер ойнасида сотишга тайёр эканлигини билдирди. Те Гуардиан хабар қилишича, шимолий Лондон жамоаси сўнгги йирик харидлардан кейин молиявий балансни сақлаб қолиш мақсадида иқтидорли футболчи учун аниқ нархни белгилаган ва уни Англия Премер-лигасининг рақобатчилари — Манчестер Юнайтед ҳамда Чельфига таклиф қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсум Микел Артета қўл остида чемпионликни қўлга киритган ёш ярим ҳимоячи ўтган ёзда беш йиллик янги шартнома имзолаган эди. Бироқ Нюкаслдан Бруно Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиниши жамоада рақобатни кескин ошириб юборди. Шу сабабли, клуб Майлз Люис-Скеллини тахминан 45 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёр ва бу маблағ трансфер харажатларини қоплашга ёрдам беради.

Майлз Люис-Скелли атрофидаги трансфер вазияти

Футболчи ўтган мавсум давомида ўзининг универсаллиги ва иродасини яққол намойиш этди. Рикардо Калафиори жароҳат олган пайтда у чап қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаган бўлса, кейинчалик Мартин Субимендининг формаси пасайиши ортидан ўзининг севимли марказий ярим ҳимоя позициясига қайтди. Мавсум давомида жами 36 та учрашувда майдонга тушган ёш ўйинчи кўплаб гранд клублар эътиборини тортди.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик Люк Шоунинг жароҳатларга мойиллигини инобатга олиб, таркибга чап қанот ҳимоячисини қўшиб олишни истамоқда. Клуб ёзда Юрий Тилеманс ва Андрей Сантосни ўз сафига қўшиб олганига қарамай, 45 миллион фунтлик нарх Манчестер клуби учун молиявий жиҳатдан муаммо туғдирмайди. Нюкасл ҳимоячиси Люис Ҳолл ҳам қизиллар нишонида турган бўлса-да, Нюкасл уни сотиш ниятида эмас.

Трансфер бозоридаги бошқа ўзгаришлар

Нюкасл ёзги трансфер ойнасида бир қатор етакчиларини бой берди. Хусусан, Бруно Гимараес, шунингдек, Сандро Тонали Тоттенхемга ва Энтони Гордон Барселонага йўл олди. Янги бош мураббий Маттиас Яйсле эса Люис Ҳоллнинг жамоадан кетишига қатъиян қарши чиқмоқда. Шу боисдан ҳам Манчестер Юнайтед учун Люис-Скелли варианти анча реал ва қулай ечим сифатида кўрилмоқда.

Челси клуби ҳам футболчининг трансфер бозоридаги ҳолатидан хабардор қилинган. Майлз Люис-Скеллининг профессионал ёндашуви ва майдондаги ҳаракатчанлиги айниқса Майкл Каррикда катта таассурот қолдирган. 2030 йилга қадар амал қиладиган амалдаги шартномаси борлигига қарамай, Арсенал молиявий барқарорликни таъминлаш учун ушбу трансферни амалга оширишга тайёр турибди.

АрсеналМанчестер ЮнайтедЧелсиМайлз Люис-СкеллиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?Бугун, 20:30Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаМанчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаБугун, 19:54Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)