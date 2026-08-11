Кёто Фусионееринг термоядровий станциялар учун янги қурилма яратишга киришди

·32·Техно
Кёто Фусионееринг термоядровий станциялар учун янги қурилма яратишга киришди
Қисқача

Кёто Фусионееринг АҚШ Энергетика департаменти ҳамда Теннесси штатидан Оак Ридге миллий лабораториясида (ОРНЛ) Унитй-3 ёнилғи етиштирувчи қурилма прототипини барпо этиш учун грантлар олди. ФусионХ маълумотларига кўра, компания шу пайтгача 121 миллион доллар сармоя жалб қилган ва АҚШдаги бош қароргоҳини Оак Ридге шаҳрига кўчиришини маълум қилган.

Термоядровий энергия соҳасида асосий эътибор одатда улкан қувватни юзага келтирувчи реакторларнинг ўзига қаратилади. Бироқ, ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, бундай реакторларни зарур ёрдамчи жиҳозларсиз узоқ вақт давомида бошқариб бўлмайди ва уларни қуришнинг ўзиёқ улкан харажатларни талаб қилади. Айнан шунинг учун кўплаб стартаплар инфратузилманинг қолган қисмини ихтисослашган таъминотчиларга топширишни маъқул кўрмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги пайдо бўлаётган термоядровий таъминот занжиридаги ўнлаб компаниялар орасида Япониянинг Кёто Фусионееринг компанияси энг йирик мутахассислардан бири ҳисобланади. ФусионХ маълумотларига кўра, мазкур компания шу пайтгача 121 миллион доллар сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган. Эндиликда эса у АҚШ Энергетика департаменти ҳамда Теннесси штатидан Оак Ридге миллий лабораториясида (ОРНЛ) ёнилғи етиштирувчи қурилма прототипини барпо этиш учун грантлар қўлга киритди.

Ушбу эълон билан бир вақтда, Кёто Фусионееринг ўзининг АҚШдаги бош қароргоҳини Оак Ридге шаҳрига кўчиришини маълум қилди. Мазкур стартап соҳада муҳим ўйинчига айлангани тасдиқланмоқда. Фусион Индустрй Ассосиатион уюшмасининг яқинда ўтказилган сўровномасига кўра, термоядровий стартапларнинг ярмидан кўпи ёнилғи сикли технологиялари бўйича айнан Кёто Фусионееринг каби ташқи етказиб берувчилар билан ҳамкорлик қилишни режалаштираётганини билдирган.

Унитй-3 қурилмаси ва унинг аҳамияти

Кёто Фусионееринг компаниясининг Унитй-3 деб номланган бўлажак қурилмаси ОРНЛ билан ҳамкорликда ишлаб чиқилмоқда ва у “бреэдинг бланкет” (ёнилғи етиштирувчи қоплама) деб номланувчи технологияни синовдан ўтказади. Ушбу қопламалар термоядровий реактордан энергияни йиғиб олиш билан бирга, янги синтез ёнилғисини ҳам генерация қилади. Бундай қоплама дизайнларидан бирида суюқ литийдан фойдаланилади, у ҳам иссиқликни, ҳам нейтронларни ўзига сингдириб олади.

Қоплама ичидаги литий атомлари нейтронлар таъсирида бомбардимон қилинганда, улар гелий ҳамда кўплаб реактор дизайнлари учун муҳим ёнилғи бўлган водород изотопи — тритийга парчаланади. Шундан сўнг тритий қопламадан ажратиб олиниб, реакторга юборилади, иссиқлик эса қувват ишлаб чиқариш учун олинади. Буларнинг барчаси иссиқликка чидамли материаллар, махсус насослар ва бошқа ихтисослаштирилган жиҳозларни талаб қилади.

Келажакдаги ҳамкорлик ва истиқболлар

Кёто Фусионееринг фақатгина қопламалар билан чекланиб қолмай, термоядровий ёнилғини плазмага айлантириб қиздириш, чиқинди газлардаги ёнмаган ёнилғини қайта ишлаш ҳамда электр токи ҳосил қилиш учун иссиқликни йиғиш тизимларини ҳам ишлаб чиқмоқда. Унитй-3 қурилмаси нафақат суюқ литий, балки бошқа турдаги қоплама материалларининг ҳам иш фаолиятини синаб кўради.

Янги қурилма тадқиқотчилар ва стартапларга шу вақтгача асосан компьютер моделлари ёрдамида олинган маълумотларни амалда тасдиқлаш имконини беради. Жумладан, Реалта Фусион, Теа Энергй, Тйпе Оне Энергй ва Хсимер Энергй каби бошқа термоядровий стартаплар ўз реакторларини лойиҳалашда Унитй-3 тажрибаларидан олинган натижалардан фойдаланишади.

Кёто ФусионеерингТермоядровий энергияУнитй-3Оак РидгеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди