Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқда
Япониянинг автомобилсозлик гиганти Nissan АҚШдаги йигирув заводларида ишлаб чиқариш жараёнларини хавфсизроқ ва самаралироқ қилиш учун сунъий интеллект технологияларини татбиқ этмоқда. Миссисипи штатининг Кантон шаҳридаги корхонада ишчиларнинг ҳаракатларини таҳлил қилиш учун махсус сунъий интеллект камералари ўрнатилди, дея хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим ишлаб чиқариш линиясидаги ходимларнинг бўғинлари ҳолатини аниқ кузатиб боради. У тананинг ҳаддан ташқари эгилиши ёки ноқулай ҳолатнинг узоқ вақт давомида сақланиб қолиши каби потенциал хавфли ҳаракатларни ўз вақтида аниқлаш имкониятига эга.
Эргономик хавфларни камайтириш усулиҲар бир операция учун махсус «олтин сикл» белгиланган бўлиб, у иш ҳаракатларининг эталон кетма-кетлиги ва давомийлигини ўз ичига олади. Сунъий интеллект ходимнинг амалдаги фаолиятини ана шу мезонлар билан солиштиради ва тафовутларни тезда қайд этади.
Агар алгоритм эргономик хавфни аниқласа, муҳандислар ва раҳбарият ходимга қўшимча йўриқнома бериши, вазифани қайта тақсимлаши ёки иш жойи конструкциясини ўзгартириши мумкин. Бу эса меҳнат шароитларини сезиларли даражада яхшилашга ёрдам беради.
Иқтисодий самара ва ходимлар муносабатиNissan компаниясининг Шимолий ва Жанубий Американинг ишлаб чиқариш бўйича вице-президенти Виктор Тейлорнинг маълумотига кўра, технология дастлаб самарадорликни ошириш воситаси сифатида баҳоланган. Бироқ кейинчалик унинг эргономикани таҳлил қилиш имкониятлари ҳам тўлақонли ишга солинган.
Тейлорнинг таъкидлашича, ушбу технология заводга ходимларнинг соғлиғи ва хавфсизлиги билан боғлиқ харажатларни қисқартириш эвазига қарийб 34 миллион доллар тежаш имконини берди. Шунга қарамай, мазкур маълумотлар мустақил аудитдан ўтмаган ва фақат компаниянинг ўз ички баҳоларига асосланган.
Келгусидаги режаларКомпания вакиллари камералар иш ўринларини қисқартириш учун мўлжалланмаганини қатъий таъкидламоқда. Дастлаб ходимларда юзага келган хавотирлар хавфсизлик қўмиталари ишга киришиб, технологиянинг асл мақсадини тушунтиргандан сўнг босқичма-босқич бартараф этилган.
Ҳозирда мазкур тизим фақат Кантон шаҳридаги заводда ишламоқда, бу ерда Nissan Алтима седани ва Фронтиер пикапи ишлаб чиқарилади. Корхона ушбу корхонадаги жараёнларни тўлиқ якунлагач, технологияни Теннесси штатидаги Смирна заводи ҳамда бошқа агрегат корхоналарида ҳам жорий этишни кўриб чиқмоқда.
…