Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқда

·0·Техно
Nissan заводида сунъий интеллект ишчилар хавфсизлигини таъминламоқда

Япониянинг автомобилсозлик гиганти Nissan АҚШдаги йигирув заводларида ишлаб чиқариш жараёнларини хавфсизроқ ва самаралироқ қилиш учун сунъий интеллект технологияларини татбиқ этмоқда. Миссисипи штатининг Кантон шаҳридаги корхонада ишчиларнинг ҳаракатларини таҳлил қилиш учун махсус сунъий интеллект камералари ўрнатилди, дея хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим ишлаб чиқариш линиясидаги ходимларнинг бўғинлари ҳолатини аниқ кузатиб боради. У тананинг ҳаддан ташқари эгилиши ёки ноқулай ҳолатнинг узоқ вақт давомида сақланиб қолиши каби потенциал хавфли ҳаракатларни ўз вақтида аниқлаш имкониятига эга.

Эргономик хавфларни камайтириш усули

Ҳар бир операция учун махсус «олтин сикл» белгиланган бўлиб, у иш ҳаракатларининг эталон кетма-кетлиги ва давомийлигини ўз ичига олади. Сунъий интеллект ходимнинг амалдаги фаолиятини ана шу мезонлар билан солиштиради ва тафовутларни тезда қайд этади.

Агар алгоритм эргономик хавфни аниқласа, муҳандислар ва раҳбарият ходимга қўшимча йўриқнома бериши, вазифани қайта тақсимлаши ёки иш жойи конструкциясини ўзгартириши мумкин. Бу эса меҳнат шароитларини сезиларли даражада яхшилашга ёрдам беради.

Иқтисодий самара ва ходимлар муносабати

Nissan компаниясининг Шимолий ва Жанубий Американинг ишлаб чиқариш бўйича вице-президенти Виктор Тейлорнинг маълумотига кўра, технология дастлаб самарадорликни ошириш воситаси сифатида баҳоланган. Бироқ кейинчалик унинг эргономикани таҳлил қилиш имкониятлари ҳам тўлақонли ишга солинган.

Тейлорнинг таъкидлашича, ушбу технология заводга ходимларнинг соғлиғи ва хавфсизлиги билан боғлиқ харажатларни қисқартириш эвазига қарийб 34 миллион доллар тежаш имконини берди. Шунга қарамай, мазкур маълумотлар мустақил аудитдан ўтмаган ва фақат компаниянинг ўз ички баҳоларига асосланган.

Келгусидаги режалар

Компания вакиллари камералар иш ўринларини қисқартириш учун мўлжалланмаганини қатъий таъкидламоқда. Дастлаб ходимларда юзага келган хавотирлар хавфсизлик қўмиталари ишга киришиб, технологиянинг асл мақсадини тушунтиргандан сўнг босқичма-босқич бартараф этилган.

Ҳозирда мазкур тизим фақат Кантон шаҳридаги заводда ишламоқда, бу ерда Nissan Алтима седани ва Фронтиер пикапи ишлаб чиқарилади. Корхона ушбу корхонадаги жараёнларни тўлиқ якунлагач, технологияни Теннесси штатидаги Смирна заводи ҳамда бошқа агрегат корхоналарида ҳам жорий этишни кўриб чиқмоқда.

NissanСунъий интеллектАвтомобилсозликИшлаб чиқаришХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Прогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиПрогресс МС-35 космик юк кемаси синовдан ўтказилдиБугун, 19:28Bumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиBumble танишув иловаси аёллар биринчи ёзиш мажбуриятидан воз кечдиБугун, 18:58АҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиАҚШ федерал идорасида Шимолий Корея ходими ишлагани маълум бўлдиБугун, 18:55Google қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаGoogle қидирув тизими бош саҳифасидан "Поиск" тугмасини олиб ташламоқдаБугун, 18:51Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди