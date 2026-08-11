Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлди
Винисиус Жуниор «Арсенал» сафига ўтишга жуда яқин келган, бироқ якунда «Реал Мадрид» билан шартномасини узайтиришни танлаган. Ҳужумчи Микел Артета бошчилигидаги Лондон жамоаси лойиҳасига қизиқиб, 18 ой давомида жиддий музокаралар олиб борган. «Арсенал» унга жамоанинг асосий ҳужум марказига айланишни таклиф қилган ва молиявий жиҳатдан «Реал Мадрид» таклифларига рақобатлашишга тайёр бўлган.
Англия Премер-лигаси тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бири амалга ошишига бир баҳя қолди. «Арсенал» клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган эди, бироқ футболчи якунда «Реал Мадрид» билан шартномасини узайтиришни маъқул топди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳужумчи Микел Артета бошчилигидаги Лондон жамоасининг лойиҳасига чинакамига қизиқиш билдирган ва трансфер олдидан жиддий музокаралар олиб борилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, «Реал Мадрид» билан музокаралар 18 ой давомида қарийб тўхтаб қолган ва айнан шу даврда «Арсенал» асосий даъвогар сифатида майдонга чиққан. Клуб раҳбарияти ва бош мураббий Микел Артета лойиҳани шахсан қўллаб-қувватлаб, бразилиялик футболчига жамоанинг асосий ҳужум марказига айланишни таклиф қилишган. Лондонликлар ҳатто ўзларининг мавжуд маошлар тизимини бузишга тайёр тургани ва молиявий пакет Мадрид клубининг таклифлари билан рақобатлашолиши кутилгани хабар қилинган.
Мадрид клубидаги инқироз ва Хаби Алонсо омили«Реал Мадрид» сафида Винисиуснинг келажаги мавҳум бўлиб турган бир пайтда, клуб раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги муносабатларда совуқчилик юзага келган эди. 2025-йилнинг май ойида Хаби Алонсо бош мураббий этиб тайинлангач, вазият янада мураккаблашди. Мутахассис бразилиялик ҳужумчи билан тил топиша олмагани ва футболчининг ўзи ҳам мураббий қолар экан, шартномани узайтиришни истамаслигини президент Флорентино Пересга очиқ-ойдин билдиргани айтилади.
Шунингдек, томонлар ўртасидаги молиявий келишмовчиликлар ҳам асосий тўсиқлардан бири бўлган. Винисиус йилига деярли 30 миллион евро миқдоридаги гонорар, жумладан, асосий маош, бонуслар ҳамда клуб тарихида ҳеч бир футболчига берилмаган рекорд даражадаги янги шартнома мукофотини талаб қилган. Шартнома муддати 2027-йилнинг июнида якунига етиши кераклиги «Реал Мадрид»ни жиддий хавотирга солиб қўйганди.
…