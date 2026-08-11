Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлди

·39·Спорт
Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлди
Қисқача

Винисиус Жуниор «Арсенал» сафига ўтишга жуда яқин келган, бироқ якунда «Реал Мадрид» билан шартномасини узайтиришни танлаган. Ҳужумчи Микел Артета бошчилигидаги Лондон жамоаси лойиҳасига қизиқиб, 18 ой давомида жиддий музокаралар олиб борган. «Арсенал» унга жамоанинг асосий ҳужум марказига айланишни таклиф қилган ва молиявий жиҳатдан «Реал Мадрид» таклифларига рақобатлашишга тайёр бўлган.

Англия Премер-лигаси тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бири амалга ошишига бир баҳя қолди. «Арсенал» клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган эди, бироқ футболчи якунда «Реал Мадрид» билан шартномасини узайтиришни маъқул топди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳужумчи Микел Артета бошчилигидаги Лондон жамоасининг лойиҳасига чинакамига қизиқиш билдирган ва трансфер олдидан жиддий музокаралар олиб борилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, «Реал Мадрид» билан музокаралар 18 ой давомида қарийб тўхтаб қолган ва айнан шу даврда «Арсенал» асосий даъвогар сифатида майдонга чиққан. Клуб раҳбарияти ва бош мураббий Микел Артета лойиҳани шахсан қўллаб-қувватлаб, бразилиялик футболчига жамоанинг асосий ҳужум марказига айланишни таклиф қилишган. Лондонликлар ҳатто ўзларининг мавжуд маошлар тизимини бузишга тайёр тургани ва молиявий пакет Мадрид клубининг таклифлари билан рақобатлашолиши кутилгани хабар қилинган.

Мадрид клубидаги инқироз ва Хаби Алонсо омили

«Реал Мадрид» сафида Винисиуснинг келажаги мавҳум бўлиб турган бир пайтда, клуб раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги муносабатларда совуқчилик юзага келган эди. 2025-йилнинг май ойида Хаби Алонсо бош мураббий этиб тайинлангач, вазият янада мураккаблашди. Мутахассис бразилиялик ҳужумчи билан тил топиша олмагани ва футболчининг ўзи ҳам мураббий қолар экан, шартномани узайтиришни истамаслигини президент Флорентино Пересга очиқ-ойдин билдиргани айтилади.

Шунингдек, томонлар ўртасидаги молиявий келишмовчиликлар ҳам асосий тўсиқлардан бири бўлган. Винисиус йилига деярли 30 миллион евро миқдоридаги гонорар, жумладан, асосий маош, бонуслар ҳамда клуб тарихида ҳеч бир футболчига берилмаган рекорд даражадаги янги шартнома мукофотини талаб қилган. Шартнома муддати 2027-йилнинг июнида якунига етиши кераклиги «Реал Мадрид»ни жиддий хавотирга солиб қўйганди.

Жозе Моурину ўзгаришларга сабаб бўлди

Ёзда Жозе Моуриньюнинг бош мураббий этиб тайинланиши вазиятни кескин ўзгартириб юборди ва футболчининг Мадридда қолишига замин яратди. Дастлабки келишмовчиликларга қарамай, мураббий ва ҳужумчи якунда умумий тил топишга муваффақ бўлишди. Натижада, «Арсенал»нинг қатъий саъй-ҳаракатларига қарам сифатида Винисиус «Реал Мадрид» лойиҳасига содиқ қолишни афзал кўрди.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналМикел АртетаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?Бугун, 20:30Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаМанчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаБугун, 19:54Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)