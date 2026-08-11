Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолди

·54·Дунё
Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолди
Қисқача

Полшанинг Ломжа шаҳрида уч эркак 5-қаватдаги балкондан тушиб кетиш хавфи остида қолган 4 ёшли қизчани тутиб, ҳаётини сақлаб қолди. Эркаклар қутқарувчиларни кутмай, бино тагида адёл ёйиб, қизча қулаганида уни тутиб олишди. Воқеа кузатув камерасига тушган. Тезкор ҳаракат туфайли қизча жиддий жароҳатланишдан омон қолди.

Полшанинг Ломжа шаҳрида уч эркак 5-қаватдаги балкондан тушиб кетиш хавфи остида қолган 4 ёшли қизчанинг ҳаётини сақлаб қолди.

Воқеа вақтида қўшнилар кўп қаватли уйнинг 5-қаватидаги балкон четида осилиб турган қизчани кўриб қолган. Қутқарувчилар етиб келишини кутиб ўтирмаган эркаклар дарҳол пастга тушиб, уни тутиб қолиш учун зарур чораларни кўрган.

Воқеа кузатув камерасига ҳам муҳрланган. Тасвирларда уч эркак бинонинг тагида адёлни ёйиб, қизча қулаб тушганида уни тутиб қолишга муваффақ бўлгани акс этган.

Уларнинг тезкор ва жасоратли ҳаракати туфайли қизча жиддий жароҳатланишдан омон қолган. Полиция маълумотларига кўра, эркакларнинг тезкор ҳаракати қизнинг ҳаётини сақлаб қолган.

ПолшаЛомжа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Бугун, 18:34Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириСохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириБугун, 18:04Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиБугун, 17:34Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Хитойда тирик қурбақа солинган чой видеоси тармоқларни ларзага солди (видео)Бугун, 17:02Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди