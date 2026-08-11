ФлигҳтАваре АҚШдаги авиарейслар башорати учун Kalshi компаниясини судга берди

·30·Техно
ФлигҳтАваре АҚШдаги авиарейслар башорати учун Kalshi компаниясини судга берди
Қисқача

ФлигҳтАваре Kalshi платформасини АҚШдаги аеропортлар ва авиарейслар бекор қилиниши бўйича рухсациз қимор бозорларини йўлга қўйгани учун судга берди. Компания Kalshi ўз маълумотлари ва бренд номидан рухсациз фойдаланганини, шунингдек, ставка натижаларини аниқлашда ФлигҳтАваре маълумотларига таянишини фойдаланувчиларга ошкор қилмаганини билдирди.

Ҳаво қатновларини реал вақт режимида кузатиб борувчи машҳур ФlightАваре компанияси Kalshi прогноз бозорлари платформасига нисбатан судга даъво киритди. TechCrunch хабар беришича, бунга Kalshi платформасининг АҚШдаги аэропортлар ёки умумий авиарейсларнинг бекор қилиниш ҳолатлари бўйича рухсатсиз қимор ўйинларини йўлга қўйгани сабаб бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Kalshi тахминан бир ой олдин фойдаланувчиларга АҚШда қанча рейс бекор қилинишига пул тикиш имконини берувчи башорат бозорларини ишга туширган. ФlightАваре маълумотига кўра, платформа бу жараёнда компаниянинг маълумотлари ва бренд номидан рухсатсиз фойдаланган ҳамда ФlightАваре томонидан тақиқ талаб қилинганига қарамай, маълумотларни кўрсатишда давом этган.

Даъво аризасида таъкидланишича, Kalshi ўзининг ставка бозорлари натижаларини аниқлаш учун айнан ФlightАваре маълумотларига таянишини бирор марта ҳам огоҳлантирмаган. ФlightАваре раҳбарияти бу қимор бозорлари ҳақида фақатгина ОАВ бу янгиликларни ёритишни бошлаганидан кейингина хабар топган.

Башорат бозорлари ва хавфсизлик таҳдидлари

Kalshi ва унга ўхшаш Polymarket каби платформалар фойдаланувчиларга сиёсий сайлов натижаларидан тортиб, мусиқачининг бир ҳафта ичида нечта албом сотишигача бўлган келажакдаги турли воқеаларга пул тикиш имконини беради. Бироқ, бу каби бозорлар қоидаларда инсайдер савдоси тақиқланганига қарамай, иштирокчилар томонидан манипуляция қилиниш эҳтимоли юқорилигини кўрсатиб улгурган.

Мисол учун, илгари Polymarket фойдаланувчиларидан бири Венесуэла Президенти Николас Мадуро январ ойи охиригача ҳокимиятдан четлатилишига шубҳали тарзда 32 минг доллар тиккан ва орадан бир неча соат ўтиб АҚШ ҳарбийлари Мадурони қўлга киритгач, 400 минг доллар ютиб олган эди. Шунингдек, Оқ уй суфлёри ҳам президент нутқлари бўйича махфий маълумотлардан фойдаланиб, Kalshi платформасида 100 минг доллардан ортиқ маблағ ишлаб олгани айтилади.

ФlightАваре айнан шундай қимор ўйинлари авиарейсларга ҳам таъсир кўрсатиш учун суиистеъмол қилиниши мумкинлигидан хавотирда. Компаниянинг фикрича, бу ҳолат оддий йўловчилар ва аэропорт ходимларининг хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.

Ҳозирги босқичда ФlightАваре ҳакамлар ҳайкали судини талаб қилмоқда, бироқ даъво аризасида етказилган зарар миқдори аниқ кўрсатилмаган. Ҳозирча TechCrunch нашрининг изоҳ олиш учун қилган мурожаатларига Kalshi томонидан расмий жавоб берилмаган.

ФлигҳтАвареKalshiТехнологияСудБашорат бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди