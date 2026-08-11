ФлигҳтАваре АҚШдаги авиарейслар башорати учун Kalshi компаниясини судга берди
ФлигҳтАваре Kalshi платформасини АҚШдаги аеропортлар ва авиарейслар бекор қилиниши бўйича рухсациз қимор бозорларини йўлга қўйгани учун судга берди. Компания Kalshi ўз маълумотлари ва бренд номидан рухсациз фойдаланганини, шунингдек, ставка натижаларини аниқлашда ФлигҳтАваре маълумотларига таянишини фойдаланувчиларга ошкор қилмаганини билдирди.
Ҳаво қатновларини реал вақт режимида кузатиб борувчи машҳур ФlightАваре компанияси Kalshi прогноз бозорлари платформасига нисбатан судга даъво киритди. TechCrunch хабар беришича, бунга Kalshi платформасининг АҚШдаги аэропортлар ёки умумий авиарейсларнинг бекор қилиниш ҳолатлари бўйича рухсатсиз қимор ўйинларини йўлга қўйгани сабаб бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Kalshi тахминан бир ой олдин фойдаланувчиларга АҚШда қанча рейс бекор қилинишига пул тикиш имконини берувчи башорат бозорларини ишга туширган. ФlightАваре маълумотига кўра, платформа бу жараёнда компаниянинг маълумотлари ва бренд номидан рухсатсиз фойдаланган ҳамда ФlightАваре томонидан тақиқ талаб қилинганига қарамай, маълумотларни кўрсатишда давом этган.
Даъво аризасида таъкидланишича, Kalshi ўзининг ставка бозорлари натижаларини аниқлаш учун айнан ФlightАваре маълумотларига таянишини бирор марта ҳам огоҳлантирмаган. ФlightАваре раҳбарияти бу қимор бозорлари ҳақида фақатгина ОАВ бу янгиликларни ёритишни бошлаганидан кейингина хабар топган.
Башорат бозорлари ва хавфсизлик таҳдидлариKalshi ва унга ўхшаш Polymarket каби платформалар фойдаланувчиларга сиёсий сайлов натижаларидан тортиб, мусиқачининг бир ҳафта ичида нечта албом сотишигача бўлган келажакдаги турли воқеаларга пул тикиш имконини беради. Бироқ, бу каби бозорлар қоидаларда инсайдер савдоси тақиқланганига қарамай, иштирокчилар томонидан манипуляция қилиниш эҳтимоли юқорилигини кўрсатиб улгурган.
Мисол учун, илгари Polymarket фойдаланувчиларидан бири Венесуэла Президенти Николас Мадуро январ ойи охиригача ҳокимиятдан четлатилишига шубҳали тарзда 32 минг доллар тиккан ва орадан бир неча соат ўтиб АҚШ ҳарбийлари Мадурони қўлга киритгач, 400 минг доллар ютиб олган эди. Шунингдек, Оқ уй суфлёри ҳам президент нутқлари бўйича махфий маълумотлардан фойдаланиб, Kalshi платформасида 100 минг доллардан ортиқ маблағ ишлаб олгани айтилади.
ФlightАваре айнан шундай қимор ўйинлари авиарейсларга ҳам таъсир кўрсатиш учун суиистеъмол қилиниши мумкинлигидан хавотирда. Компаниянинг фикрича, бу ҳолат оддий йўловчилар ва аэропорт ходимларининг хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.
Ҳозирги босқичда ФlightАваре ҳакамлар ҳайкали судини талаб қилмоқда, бироқ даъво аризасида етказилган зарар миқдори аниқ кўрсатилмаган. Ҳозирча TechCrunch нашрининг изоҳ олиш учун қилган мурожаатларига Kalshi томонидан расмий жавоб берилмаган.
…